Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очди

·38·Техно
Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Anthropic компанияси реал ҳаётдаги тиббий ва биологик муаммоларни ҳал этиш мақсадида сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очди.
  • Ушбу лаборатория одатий биотехнология марказлари каби фаолият юритади ва ҳозирда дори воситаларини яратишга ихтисослашмаган.
  • Компания ўз мижозлари маҳсулотлари билан рақобатлашиши мумкин бўлган маҳсулотларни тақдим этгани учун аввал ҳам эътирозларга учраган.

Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг жисмоний биологик тажрибаларини ўтказишга мўлжалланган махсус лабораториясига эга эканлигини тасдиқлади. Ушбу қадам сунъий интеллект имкониятларини рақамли оламдан ташқарига чиқарган ҳолда, реал ҳаётдаги тиббий ва биологик муаммоларни ҳал этишга қаратилган муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Reuters агентлигига берган интервюсида Anthropic компаниясининг ҳаёт ҳақидаги фанлар бўлими раҳбари Эрик Каудерер-Абраms биология соҳасида тадқиқот олиб бориш учун охирги синов барибир реал лаборатория шароитида бажарилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, компания айнан шу йўналишда амалий иш-ҳаракатларни бошлаб юборган ва лаборатория одатий биотехнология марказлари каби фаолият юритмоқда.

Тадқиқотлар ва ҳамкорлик йўналишлари

ixbt.com маълумотига кўра, Anthropic бу борада ўз имкониятларини кенгайтириш мақсадида жорий йилнинг апрель ойида яширин режимда ишловчи Коэффисиент Био биотехнологик стартапини сотиб олган эди. Ҳозирда лаборатория ички тадқиқотлар билан бир қаторда ташқи ҳамкорлар билан ҳам яқиндан ишламоқда. Бироқ компания лаборатория ҳозирда аниқ қандай лойиҳалар устида ишлаётганини ошкор этишни истамаяпти.

Хусусан, ушбу лаборатория ҳозирча дори воситаларини яратиш (друг дисковерй) йўналишига ихтисослашмаган. Anthropic фармацевтика саноати билан рақобатлашаётгандек таассурот қолдирмасликка ҳаракат қилмоқда, чунки мазкур соҳада компаниянинг йирик мижозлари ва ҳамкорлари кўп. Масалан, яқиндагина Ново Нордиск компанияси билан қўшма дори воситаларини тадқиқ қилиш бўйича шартнома имзолангани эълон қилинган эди.

Хавфсизлик ва танқидлар гирдоби

Шу билан бирга, Anthropic ўз мижозлари маҳсулотлари билан рақобатлашиши мумкин бўлган маҳсулотларни тақдим этгани учун аввал ҳам эътирозларга учраган. Шу сабабли, компания шу ҳафта Лифе Ссиенсес Верификатион Програм дастурини ишга туширди. Бу дастур малакали био-тадқиқотчиларга компаниянинг энг қувватли моделлардан фойдаланиш имкониятини тақдим этади.

Бироқ технологиялар оламида хавфсизлик масалалари ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда. Яқинда Anthropic тадқиқотчиси Джейкоб Коксоннинг истеъфога чиқиши жамоатчилик орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. У сунъий интеллектни яратаётганлар унинг ўн йиллик охиригача бутун инсониятни қириб юбориши мумкинлигига қаттиқ ишонишларини айтиб огоҳлантирган эди.

Саноатдаги зиддиятли қарашлар

Компаниянинг ўз хавфсизлик бўлими раҳбари ҳам келгуси ўн йилликда сунъий интеллект инсониятга зиён етказиш эҳтимолини 10 фоиздан юқори баҳолаган. Шу фонда Anthropic бош директори Dario Amodei ўтган дам олиш кунлари бутун саноат вакилларини ишни бироз секинлаштиришга ва ўз-ўзини тартибга солишга чақириб чиқди. У биотерроризмни сунъий интеллектнинг энг катта хавфларидан бири деб атаб келмоқда.

Ана шундай жиддий огоҳлантиришлар фонида компаниянинг Сан-Францискода биологик лаборатория очгани технология оламида эътиборсиз қолмади. Таниқли инвестор ва дастурлаш стартапи асосчиси Чамах Палихапития Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида бу ҳолатни киноя билан изоҳлаб, бундай ташаббуслар хавотирли тус олаётганига ишора қилди.

AnthropicСуний интеллектБиологияТехнологияИлм-фан
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиHonor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиБугун, 05:58Марс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиМарс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиБугун, 01:56Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаКеча, 22:52Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиКеча, 21:25Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиКеча, 19:21Xiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиXiaomi иБраин тизими ёрдамида автоном ақлли завод ишини намойиш этдиКеча, 18:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди