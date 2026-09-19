Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Anthropic компанияси реал ҳаётдаги тиббий ва биологик муаммоларни ҳал этиш мақсадида сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очди.
- Ушбу лаборатория одатий биотехнология марказлари каби фаолият юритади ва ҳозирда дори воситаларини яратишга ихтисослашмаган.
- Компания ўз мижозлари маҳсулотлари билан рақобатлашиши мумкин бўлган маҳсулотларни тақдим этгани учун аввал ҳам эътирозларга учраган.
Сунъий интеллект соҳасидаги етакчи компаниялардан бири бўлган Anthropic ўзининг жисмоний биологик тажрибаларини ўтказишга мўлжалланган махсус лабораториясига эга эканлигини тасдиқлади. Ушбу қадам сунъий интеллект имкониятларини рақамли оламдан ташқарига чиқарган ҳолда, реал ҳаётдаги тиббий ва биологик муаммоларни ҳал этишга қаратилган муҳим босқич бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Reuters агентлигига берган интервюсида Anthropic компаниясининг ҳаёт ҳақидаги фанлар бўлими раҳбари Эрик Каудерер-Абраms биология соҳасида тадқиқот олиб бориш учун охирги синов барибир реал лаборатория шароитида бажарилишини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, компания айнан шу йўналишда амалий иш-ҳаракатларни бошлаб юборган ва лаборатория одатий биотехнология марказлари каби фаолият юритмоқда.
Тадқиқотлар ва ҳамкорлик йўналишлариixbt.com маълумотига кўра, Anthropic бу борада ўз имкониятларини кенгайтириш мақсадида жорий йилнинг апрель ойида яширин режимда ишловчи Коэффисиент Био биотехнологик стартапини сотиб олган эди. Ҳозирда лаборатория ички тадқиқотлар билан бир қаторда ташқи ҳамкорлар билан ҳам яқиндан ишламоқда. Бироқ компания лаборатория ҳозирда аниқ қандай лойиҳалар устида ишлаётганини ошкор этишни истамаяпти.
Хусусан, ушбу лаборатория ҳозирча дори воситаларини яратиш (друг дисковерй) йўналишига ихтисослашмаган. Anthropic фармацевтика саноати билан рақобатлашаётгандек таассурот қолдирмасликка ҳаракат қилмоқда, чунки мазкур соҳада компаниянинг йирик мижозлари ва ҳамкорлари кўп. Масалан, яқиндагина Ново Нордиск компанияси билан қўшма дори воситаларини тадқиқ қилиш бўйича шартнома имзолангани эълон қилинган эди.
Хавфсизлик ва танқидлар гирдобиШу билан бирга, Anthropic ўз мижозлари маҳсулотлари билан рақобатлашиши мумкин бўлган маҳсулотларни тақдим этгани учун аввал ҳам эътирозларга учраган. Шу сабабли, компания шу ҳафта Лифе Ссиенсес Верификатион Програм дастурини ишга туширди. Бу дастур малакали био-тадқиқотчиларга компаниянинг энг қувватли моделлардан фойдаланиш имкониятини тақдим этади.
Бироқ технологиялар оламида хавфсизлик масалалари ҳамон долзарб бўлиб қолмоқда. Яқинда Anthropic тадқиқотчиси Джейкоб Коксоннинг истеъфога чиқиши жамоатчилик орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди. У сунъий интеллектни яратаётганлар унинг ўн йиллик охиригача бутун инсониятни қириб юбориши мумкинлигига қаттиқ ишонишларини айтиб огоҳлантирган эди.
Саноатдаги зиддиятли қарашларКомпаниянинг ўз хавфсизлик бўлими раҳбари ҳам келгуси ўн йилликда сунъий интеллект инсониятга зиён етказиш эҳтимолини 10 фоиздан юқори баҳолаган. Шу фонда Anthropic бош директори Dario Amodei ўтган дам олиш кунлари бутун саноат вакилларини ишни бироз секинлаштиришга ва ўз-ўзини тартибга солишга чақириб чиқди. У биотерроризмни сунъий интеллектнинг энг катта хавфларидан бири деб атаб келмоқда.
Ана шундай жиддий огоҳлантиришлар фонида компаниянинг Сан-Францискода биологик лаборатория очгани технология оламида эътиборсиз қолмади. Таниқли инвестор ва дастурлаш стартапи асосчиси Чамах Палихапития Х (собиқ Twitter) ижтимоий тармоғида бу ҳолатни киноя билан изоҳлаб, бундай ташаббуслар хавотирли тус олаётганига ишора қилди.
Изоҳлар 0
…