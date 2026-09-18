Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Украина пойтахти Киев ва унинг атрофидаги ҳудудлар баллистик ракеталар билан нишонга олинди, бу эса кучли портлашларга сабаб бўлди.
- Шаҳар мери Виталий Кличко ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари фаол ишлаётганини тасдиқлади ва аҳолини бошпаналарда қолишга чақирди.
- Ҳужумда қандай қуроллар ишлатилгани бўйича «Сиркон» ва «Оникс» каби турли тахминлар мавжуд.
Украина пойтахти Киев шаҳри ва Киев вилояти ҳудудида яна ҳаво тревогаси янграб, қатор кучли портлаш овозлари эшитилди. Украина оммавий ахборот воситалари, мониторинг ресурслари ҳамда маҳаллий расмийлар Россия қуролли кучлари томонидан пойтахт йўналишида баллистик ракеталар орқали зарба берилгани ҳақида хабар тарқатди. «Страна» нашрининг мониторинг каналларига таяниб ёзишича, Киев маркази ва атрофида жаранглаган кучли портлашлар баллистика қўлланилганидан далолат беради. Ҳужумдан бир неча дақиқа аввал Украина Қуролли кучлари Ҳарбий-ҳаво кучлари ракеталарнинг тўғридан-тўғри пойтахт марказига қараб ҳаракатланаётгани бўйича шошилинч огоҳлантириш эълон қилган эди.
Шаҳар мэри Виталий Кличко Киев аҳолисига мурожаат қилиб, шаҳар узра Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари фаол ишлаётганини, ҳужум баллистик траекторияда кечаётганини таъкидлади ва одамларни бошпаналарни тарк этмасликка чақирди. Шу билан бирга, маҳаллий телеграм-каналлар зарбаларда қўлланилган қурол тури бўйича турли тахминларни илгари сурмоқда: айрим манбалар «Циркон» гипертовушли ракеталари ҳақида ёзса, бошқалари «Оникс» қанотли комплекслари қўлланганини билдирмоқда.
Хўш, Киевга йўлланган ракеталар ҲҲМ томонидан қай даражада бартараф этилди, шаҳардаги муҳим инфратузилмага шикаст етдими ва вазият қандай ривожланмоқда?
«Баллистика зарбаси ва номаълум ракеталар тури»: Ҳужум тафсилотлари
Киев ва унинг атрофидаги ҳудудларда юз берган ҳолат бўйича асосий фактлар:
Пойтахт марказидаги портлашлар: Шаҳарнинг бир нечта туманларида бирваракайига жуда кучли гумбурлашлар эшитилди ва ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари жанговар шай ҳолатга келтирилди;
Расмий огоҳлантириш: Украина ҲҲК баллистик қуроллар хавфи ҳақида маълум қилиб, ракеталарнинг Киев йўналишида учиб келаётганини қайд этди;
Кличконинг шошилинч баёноти: Шаҳар мэри Виталий Кличко: «Пойтахтда ҲҲМ кучлари ишламоқда. Киев баллистик олов остида қолмоқда», дея шаҳарликларни хавфсиз жойларда қолишга ундади;
Ҳужум қамрови: Зарбалар хавфи нафақат Киев марказига, балки вилоятнинг Бровари ва Борисполь йўналишларига ҳам қаратилгани қайд этилди.
«"Циркон", "Оникс" ёки "Искандер"?»: Қурол турлари бўйича тахминлар
Тезкор мониторинг каналлари ва ҳарбий шарҳловчиларнинг берган маълумотлари:
«Киев ИНФО» версияси: Канал камида иккита «Циркон» гипертовушли ракетаси Киев, Бровари ва Борисполь томон йўналтирилганини хабар қилди;
«Реалний Киев» қараши: Ушбу манба зарбаларда Қрим қирғоқларидан учирилган тезкор «Оникс» ракеталари ишлатилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда;
Ҳисоб-китоб вақти минимал: Баллистик ва гипертовушли ракеталарнинг учиш вақти ўта қисқа (бир неча дақиқа) бўлгани сабабли фуқароларнинг огоҳлантирилиш ва паноҳгоҳларга етиб олиш вақти кескин қисқарган;
Оқибатлар аниқланмоқда: Ҳозирча қурбонлар, ярадорлар ва шаҳар инфратузилмасига етказилган аниқ зарар миқдори бўйича тўлиқ маълумот берилмади, суриштирув ишлари давом этмоқда.
Ҳарбий-стратегик таҳлил: Мутахассислар хулосаси
Ҳарбий таҳлилчиларнинг Киевга берилаётган навбатдаги зарбалар бўйича баҳоси:
ҲҲМ тизимларини чалғитиш тактикаси: Баллистик ва гипертовушли воситаларнинг бир вақтда йўлланиши рақиб ҳаво мудофааси ресурсларини тугатиш ва реакция тезлигини текширишга қаратилган;
Энергетика ва логистика нишонлари: Куз-қиш мавсуми яқинлашгани сари стратегик транспорт тугунлари ва марказий қўмондонлик объектлари яна асосий нишонга айланиши мумкин;
Аҳоли хавфсизлиги талаби: Баллистик ҳужумлар пайтида ҳар қандай сигналга ўта жиддий қараш, ойна ва кўчалардан узоқда бўлиш муҳимлиги таъкидланмоқда.
Киев осмонидаги навбатдаги кескин ракета зарбалари уруш майдонида ҳаво ҳужумлари ва ҲҲМ кураши ҳамон энг юқори кескинлик нуқтасида қолаётганини намойиш этди.
Сизнингча, томонларнинг баллистик ва гипертовушли қуроллардан фаол фойдаланиши можаронинг кейинги босқичига қандай таъсир кўрсатади? Киев атрофидаги ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари замонавий ракета зарбаларини тўлиқ қайтаришга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу кескин ҳарбий воқеалар тафсилотини барча яқинларингиз ҳамда кузатувчи дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…