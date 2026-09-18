Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилди

·22·Дунё
Кучли портлашлар ва баллистик ҳужум: Киев ва вилоят бўйлаб ракета зарбалари берилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Украина пойтахти Киев ва унинг атрофидаги ҳудудлар баллистик ракеталар билан нишонга олинди, бу эса кучли портлашларга сабаб бўлди.
  • Шаҳар мери Виталий Кличко ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари фаол ишлаётганини тасдиқлади ва аҳолини бошпаналарда қолишга чақирди.
  • Ҳужумда қандай қуроллар ишлатилгани бўйича «Сиркон» ва «Оникс» каби турли тахминлар мавжуд.

Украина пойтахти Киев шаҳри ва Киев вилояти ҳудудида яна ҳаво тревогаси янграб, қатор кучли портлаш овозлари эшитилди. Украина оммавий ахборот воситалари, мониторинг ресурслари ҳамда маҳаллий расмийлар Россия қуролли кучлари томонидан пойтахт йўналишида баллистик ракеталар орқали зарба берилгани ҳақида хабар тарқатди. «Страна» нашрининг мониторинг каналларига таяниб ёзишича, Киев маркази ва атрофида жаранглаган кучли портлашлар баллистика қўлланилганидан далолат беради. Ҳужумдан бир неча дақиқа аввал Украина Қуролли кучлари Ҳарбий-ҳаво кучлари ракеталарнинг тўғридан-тўғри пойтахт марказига қараб ҳаракатланаётгани бўйича шошилинч огоҳлантириш эълон қилган эди.

Шаҳар мэри Виталий Кличко Киев аҳолисига мурожаат қилиб, шаҳар узра Ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари фаол ишлаётганини, ҳужум баллистик траекторияда кечаётганини таъкидлади ва одамларни бошпаналарни тарк этмасликка чақирди. Шу билан бирга, маҳаллий телеграм-каналлар зарбаларда қўлланилган қурол тури бўйича турли тахминларни илгари сурмоқда: айрим манбалар «Циркон» гипертовушли ракеталари ҳақида ёзса, бошқалари «Оникс» қанотли комплекслари қўлланганини билдирмоқда.

Хўш, Киевга йўлланган ракеталар ҲҲМ томонидан қай даражада бартараф этилди, шаҳардаги муҳим инфратузилмага шикаст етдими ва вазият қандай ривожланмоқда?

«Баллистика зарбаси ва номаълум ракеталар тури»: Ҳужум тафсилотлари

Киев ва унинг атрофидаги ҳудудларда юз берган ҳолат бўйича асосий фактлар:

  • Пойтахт марказидаги портлашлар: Шаҳарнинг бир нечта туманларида бирваракайига жуда кучли гумбурлашлар эшитилди ва ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари жанговар шай ҳолатга келтирилди;

  • Расмий огоҳлантириш: Украина ҲҲК баллистик қуроллар хавфи ҳақида маълум қилиб, ракеталарнинг Киев йўналишида учиб келаётганини қайд этди;

  • Кличконинг шошилинч баёноти: Шаҳар мэри Виталий Кличко: «Пойтахтда ҲҲМ кучлари ишламоқда. Киев баллистик олов остида қолмоқда», дея шаҳарликларни хавфсиз жойларда қолишга ундади;

  • Ҳужум қамрови: Зарбалар хавфи нафақат Киев марказига, балки вилоятнинг Бровари ва Борисполь йўналишларига ҳам қаратилгани қайд этилди.

«"Циркон", "Оникс" ёки "Искандер"?»: Қурол турлари бўйича тахминлар

Тезкор мониторинг каналлари ва ҳарбий шарҳловчиларнинг берган маълумотлари:

  • «Киев ИНФО» версияси: Канал камида иккита «Циркон» гипертовушли ракетаси Киев, Бровари ва Борисполь томон йўналтирилганини хабар қилди;

  • «Реалний Киев» қараши: Ушбу манба зарбаларда Қрим қирғоқларидан учирилган тезкор «Оникс» ракеталари ишлатилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда;

  • Ҳисоб-китоб вақти минимал: Баллистик ва гипертовушли ракеталарнинг учиш вақти ўта қисқа (бир неча дақиқа) бўлгани сабабли фуқароларнинг огоҳлантирилиш ва паноҳгоҳларга етиб олиш вақти кескин қисқарган;

  • Оқибатлар аниқланмоқда: Ҳозирча қурбонлар, ярадорлар ва шаҳар инфратузилмасига етказилган аниқ зарар миқдори бўйича тўлиқ маълумот берилмади, суриштирув ишлари давом этмоқда.

Ҳарбий-стратегик таҳлил: Мутахассислар хулосаси

Ҳарбий таҳлилчиларнинг Киевга берилаётган навбатдаги зарбалар бўйича баҳоси:

  • ҲҲМ тизимларини чалғитиш тактикаси: Баллистик ва гипертовушли воситаларнинг бир вақтда йўлланиши рақиб ҳаво мудофааси ресурсларини тугатиш ва реакция тезлигини текширишга қаратилган;

  • Энергетика ва логистика нишонлари: Куз-қиш мавсуми яқинлашгани сари стратегик транспорт тугунлари ва марказий қўмондонлик объектлари яна асосий нишонга айланиши мумкин;

  • Аҳоли хавфсизлиги талаби: Баллистик ҳужумлар пайтида ҳар қандай сигналга ўта жиддий қараш, ойна ва кўчалардан узоқда бўлиш муҳимлиги таъкидланмоқда.

Киев осмонидаги навбатдаги кескин ракета зарбалари уруш майдонида ҳаво ҳужумлари ва ҲҲМ кураши ҳамон энг юқори кескинлик нуқтасида қолаётганини намойиш этди.

Сизнингча, томонларнинг баллистик ва гипертовушли қуроллардан фаол фойдаланиши можаронинг кейинги босқичига қандай таъсир кўрсатади? Киев атрофидаги ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари замонавий ракета зарбаларини тўлиқ қайтаришга қодирми? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва минтақадаги ушбу кескин ҳарбий воқеалар тафсилотини барча яқинларингиз ҳамда кузатувчи дўстларингизга улашинг!

КиевЦирконОниксВиталий Кличко
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиШвейцария Беларусь режимини санкциялар билан қуршовга олдиБугун, 23:37Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Асад режими генерали шафқатсиз жазоланди: Дамашқ қамоқхонасининг собиқ бошлиғи қамоқда!Бугун, 22:41Европада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиЕвропада янги C8 альянси тузилди: Зеленский 8 давлатдан иборат форматни эълон қилдиБугун, 21:39 Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси! Боливия тоғларида мушукларнинг янги тури топилди — Зоология оламида аср сенсацияси!Бугун, 21:111,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топди1,4 миллион йиллик сир очилди: Боливия ўрмонларида олимлар илгари номаълум бўлган мушук турини топдиБугун, 19:4230 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?30 йил давомида шишиб борган қорин сири операцияда очилди: шифокорлар ичкаридан нимани топишди?Бугун, 19:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?