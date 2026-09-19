«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Дания Гренландияни АҚШга топширишга рози бўлди, чунки оролни мустақил ҳимоя қилиш учун молиявий ва ҳарбий имкониятлари етарли эмаслигини тан олди.
- Доналд Трамп Гренландияни АҚШнинг 52-штати сифатида кўришини маълум қилди ва АҚШ оролда чекланмаган муддатга ҳарбий базаларини жойлаштириш ҳуқуқини қўлга киритди.
Дунё харитаси ва геосиёсий кучлар мувозанати кўз ўнгимизда тубдан ўзгармоқда! Йиллар давомида баҳсларга сабаб бўлган улкан стратегик орол — Гренландия масаласида тарихий ва кутилмаган битим тузилди. Дания Қўшма Штатлар билан расмий келишувга эришганини ва орол хавфсизлигини мустақил таъминлашга қурби етмаслигини тан олди. Бунинг ортидан Дональд Трамп Гренландия устидан АҚШнинг доимий ҳарбий назорати ўрнатилишини ва Америка янги штатларга эга бўлиш режасини очиқлади. Хўш, Вашингтон ушбу улкан ҳудудни қандай шартлар эвазига қўлга киритди ва Россия ҳамда Хитой таҳдиди бу ерда қандай роль ўйнади?
Копенгагеннинг ожизлиги ва Рубионинг шов-шувли баёноти
АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Fox News телеканалига берган интервюсида Даниянинг мазкур қарорга келиши сабабларини очиқ-ойдин тушунтирди:
Молиявий ожизлик: Дания ва Гренландия ҳукумати ҳарбий таҳдид туғилганда оролни ҳимоя қилиш учун зарур молиявий ва ҳарбий имкониятларга эга эмаслигини расман тан олган;
Доимий ҳарбий ҳуқуқ: Эндиликда АҚШ Гренландияда чекланмаган муддатга ўз ҳарбий базалари ва контингентини жойлаштириш ҳуқуқини тўлиқ қўлга киритди;
Харажатларсиз ҳимоя: Рубио ва Трампнинг таъкидлашича, ушбу йирик ҳарбий лойиҳа Америка солиқ тўловчилари чўнтагига қўшимча юк бўлмайди.
«51-штат Канада, Гренландия эса 52-штат бўлади!»
«Охир-оқибат, улар бу уларнинг миллий хавфсизлигига ҳам таҳдид солишини тушунишади. Дания ва Гренландия ҳужум юзага келган тақдирда ҳимоя қилолмаслигини билади. Қўшма Штатлар бунга қодир», — деди Марко Рубио.
Дональд Трамп эса ўзининг Truth Social тармоғида режалар бундан ҳам улканроқ эканини яширмади:
«Биз Гренландияга бостириб кирмаймиз. Биз уни сотиб оламиз. Мен ҳеч қачон Гренландияни 51-штатга айлантириш ниятида бўлмаганман. Канадани 51-штатга айлантирмоқчиман. Гренландия 52-штат бўлади. Венесуэла эса 53-штатга айланиши мумкин».
Трампнинг сўзларига кўра, орол ҳозирданоқ Россия ва Хитойнинг сув ости ва ҳарбий кемалари қуршовида қолган, шу боис АҚШнинг зудлик билан кириб келиши Арктика назоратини душманларга бой бермаслик учун «ҳаёт-мамот масаласи»дир.
Гренландия бўйича тарихий битим тафсилотлари
Йўналиш
Келишув шартлари ва асосий режалар
Ҳарбий мақом
АҚШ армияси Гренландия ҳудудида доимий ва тўлиқ хавфсизлик назоратини ўрнатади
Дания позицияси
Мустақил ҳимоя қилиш имконияти йўқлигини тан олиб, назоратни Вашингтонга берди
Асосий геосиёсий сабаб
Арктикада Россия ва Хитой ҳарбий кемалари таъсирининг кескин кучайиб бориши
Кейинги қадамлар
Дарҳол оролнинг бир нечта ҳудудларида янги ҳарбий инфратузилма қурилиши бошланади
Трампнинг кенгайиш режаси
АҚШ таркибини Канада (51-штат), Гренландия (52-штат) ва Венесуэла (53-штат) билан кенгайтириш ғояси
Ушбу келишув туфайли дунёнинг ҳеч бир давлати эндиликда Гренландияда база қуриш ёки контингент сақлаш имконига эга бўлмайди.
Сизнингча, Даниянинг бу қарори Европа хавфсизлигини мустаҳкамлайдими ёки аксинча, Арктикада Россия ва Хитой билан катта ҳарбий тўқнашув хавфини яқинлаштирадими? Трампнинг «янги штатлар» ҳақидаги баёнотларига қандай қарайсиз?
Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон харитасини қайта чизмоқчи бўлган ушбу шов-шувли хабарни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…