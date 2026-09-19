«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилди

·114·Дунё
«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Дания Гренландияни АҚШга топширишга рози бўлди, чунки оролни мустақил ҳимоя қилиш учун молиявий ва ҳарбий имкониятлари етарли эмаслигини тан олди.
  • Доналд Трамп Гренландияни АҚШнинг 52-штати сифатида кўришини маълум қилди ва АҚШ оролда чекланмаган муддатга ҳарбий базаларини жойлаштириш ҳуқуқини қўлга киритди.

Дунё харитаси ва геосиёсий кучлар мувозанати кўз ўнгимизда тубдан ўзгармоқда! Йиллар давомида баҳсларга сабаб бўлган улкан стратегик орол — Гренландия масаласида тарихий ва кутилмаган битим тузилди. Дания Қўшма Штатлар билан расмий келишувга эришганини ва орол хавфсизлигини мустақил таъминлашга қурби етмаслигини тан олди. Бунинг ортидан Дональд Трамп Гренландия устидан АҚШнинг доимий ҳарбий назорати ўрнатилишини ва Америка янги штатларга эга бўлиш режасини очиқлади. Хўш, Вашингтон ушбу улкан ҳудудни қандай шартлар эвазига қўлга киритди ва Россия ҳамда Хитой таҳдиди бу ерда қандай роль ўйнади?

Копенгагеннинг ожизлиги ва Рубионинг шов-шувли баёноти

АҚШ Давлат котиби Марко Рубио Fox News телеканалига берган интервюсида Даниянинг мазкур қарорга келиши сабабларини очиқ-ойдин тушунтирди:

  • Молиявий ожизлик: Дания ва Гренландия ҳукумати ҳарбий таҳдид туғилганда оролни ҳимоя қилиш учун зарур молиявий ва ҳарбий имкониятларга эга эмаслигини расман тан олган;

  • Доимий ҳарбий ҳуқуқ: Эндиликда АҚШ Гренландияда чекланмаган муддатга ўз ҳарбий базалари ва контингентини жойлаштириш ҳуқуқини тўлиқ қўлга киритди;

  • Харажатларсиз ҳимоя: Рубио ва Трампнинг таъкидлашича, ушбу йирик ҳарбий лойиҳа Америка солиқ тўловчилари чўнтагига қўшимча юк бўлмайди.

«51-штат Канада, Гренландия эса 52-штат бўлади!»

«Охир-оқибат, улар бу уларнинг миллий хавфсизлигига ҳам таҳдид солишини тушунишади. Дания ва Гренландия ҳужум юзага келган тақдирда ҳимоя қилолмаслигини билади. Қўшма Штатлар бунга қодир», — деди Марко Рубио.

Дональд Трамп эса ўзининг Truth Social тармоғида режалар бундан ҳам улканроқ эканини яширмади:

«Биз Гренландияга бостириб кирмаймиз. Биз уни сотиб оламиз. Мен ҳеч қачон Гренландияни 51-штатга айлантириш ниятида бўлмаганман. Канадани 51-штатга айлантирмоқчиман. Гренландия 52-штат бўлади. Венесуэла эса 53-штатга айланиши мумкин».

Трампнинг сўзларига кўра, орол ҳозирданоқ Россия ва Хитойнинг сув ости ва ҳарбий кемалари қуршовида қолган, шу боис АҚШнинг зудлик билан кириб келиши Арктика назоратини душманларга бой бермаслик учун «ҳаёт-мамот масаласи»дир.

Гренландия бўйича тарихий битим тафсилотлари

Йўналиш

Келишув шартлари ва асосий режалар

Ҳарбий мақом

АҚШ армияси Гренландия ҳудудида доимий ва тўлиқ хавфсизлик назоратини ўрнатади

Дания позицияси

Мустақил ҳимоя қилиш имконияти йўқлигини тан олиб, назоратни Вашингтонга берди

Асосий геосиёсий сабаб

Арктикада Россия ва Хитой ҳарбий кемалари таъсирининг кескин кучайиб бориши

Кейинги қадамлар

Дарҳол оролнинг бир нечта ҳудудларида янги ҳарбий инфратузилма қурилиши бошланади

Трампнинг кенгайиш режаси

АҚШ таркибини Канада (51-штат), Гренландия (52-штат) ва Венесуэла (53-штат) билан кенгайтириш ғояси

Ушбу келишув туфайли дунёнинг ҳеч бир давлати эндиликда Гренландияда база қуриш ёки контингент сақлаш имконига эга бўлмайди.

Сизнингча, Даниянинг бу қарори Европа хавфсизлигини мустаҳкамлайдими ёки аксинча, Арктикада Россия ва Хитой билан катта ҳарбий тўқнашув хавфини яқинлаштирадими? Трампнинг «янги штатлар» ҳақидаги баёнотларига қандай қарайсиз?

Ўз муносабатингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон харитасини қайта чизмоқчи бўлган ушбу шов-шувли хабарни дўстларингизга Телеграм орқали юборинг!

ГренландияДанияДональд ТрампАрктика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Бугун, 10:06Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 09:59Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиАёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиБугун, 09:19Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Бугун, 08:37Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиБугун, 08:27Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Бугун, 08:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?