Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!

·82·Дунё
Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Шанба куни эрта тонгда Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёдда кучли портлашлар овози эшитилди ва ҳаво ҳужумидан мудофаа сиреналари чалиниб, аҳолига хавф ҳақида огоҳлантиришлар юборилди.
  • Хитойнинг «Синхуа» ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, портлашлар шаҳарни ҳимоя қилувчи ракетага қарши мудофаа тизимларининг ҳавода нишонларни уриб тушириши оқибатида юз берган деб тахмин қилинмоқда.

Яқин Шарқда вазият бир зумда янада хавфли ва портлаш ёқасига келиб қолди! Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида шанба куни тонг саҳарда кетма-кет кучли портлашлар овози эшитилди. Шаҳар бўйлаб ҳаво ҳужумидан мудофаа сиреналари чалиниб, фуқароларнинг телефонларига шошилинч хавф огоҳлантиришлари кела бошлади. Хитойнинг нуфузли «Синьхуа» ахборот агентлиги тарқатган бу нохуш хабар бутун минтақани оёққа турғизди. Хўш, Саудия осмонига нима ҳужум қилди ва ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари зарбани қайтара олдими?

Тонгги ваҳима: Пойтахтда нималар юз берди?

Халқаро агентликлар ва воқеа жойидан олинган дастлабки маълумотларга кўра:

  • Кучли портлашлар: Шанба куни эрта тонгда шаҳарнинг турли бурчакларида кучли портлаш товушлари қайд этилган;

  • Мобил иловаларда хавф сигнали: Маҳаллий аҳолининг смартфонларига ўрнатилган махсус огоҳлантириш тизимлари ва мобил иловалар орқали ҳаво ҳужуми хавфи ҳақида расмий сигналлар юборилган;

  • ҲҲМ тизимларининг фаоллашуви: Портлаш товушлари шаҳарни ҳимоя қилувчи ракетага қарши мудофаа тизимларининг ҳавода нишонларни уриб тушириши оқибатида юз бергани тахмин қилинмоқда.

«Синьхуа» агентлигининг шошилинч хабари

«Шанба куни эрталаб Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёдда портлашлар овози эшитилди. Маҳаллий аҳоли мобил иловалар орқали ҳаво ҳужумидан мудофаа сигналларини олди», — дея хабар берди «Синьхуа».

Ҳодиса ортидан шаҳардаги стратегик объектлар ва аэропортлар атрофида хавфсизлик чоралари кучайтирилган.

Воқеа тафсилотлари ва ҳозирги вазият

Кўрсаткич / Омил

Аниқланган фактлар

Ҳодиса жойи

Саудия Арабистони пойтахти — Ар-Риёд шаҳри

Вақти

Шанба куни эрталаб

Асосий манба

«Синьхуа» халқаро ахборот агентлиги

Хавфсизлик чораси

Мобил тизимлар орқали ҳаво ҳужуми сигнали берилди

Талофатлар

Талофат ва вайронагарчиликлар бўйича расмий маълумотлар кутилмоқда

Минтақадаги кескин геосиёсий вазият фонида юз берган ушбу ҳужум ким томонидан амалга оширилгани ва қандай қуроллар қўллангани ҳозирча очиқланмади.

Сизнингча, Ар-Риёдга қилинган бу кутилмаган ҳужум ортида қайси кучлар турибди? Бу ҳолат Яқин Шарқда катта урушнинг янги тўлқинини бошлаб берадими?

Ўз тахмин ва муносабатингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва минтақадаги ушбу таҳликали тезкор хабарни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!

Саудия АрабистониАр-РиёдСиньхуаҳаво ҳужуми
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 09:59Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиАёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиБугун, 09:19«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилди«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилдиБугун, 08:52Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Бугун, 08:37Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиБугун, 08:27Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Бугун, 08:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?