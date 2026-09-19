Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Шанба куни эрта тонгда Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёдда кучли портлашлар овози эшитилди ва ҳаво ҳужумидан мудофаа сиреналари чалиниб, аҳолига хавф ҳақида огоҳлантиришлар юборилди.
- Хитойнинг «Синхуа» ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, портлашлар шаҳарни ҳимоя қилувчи ракетага қарши мудофаа тизимларининг ҳавода нишонларни уриб тушириши оқибатида юз берган деб тахмин қилинмоқда.
Яқин Шарқда вазият бир зумда янада хавфли ва портлаш ёқасига келиб қолди! Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёд шаҳрида шанба куни тонг саҳарда кетма-кет кучли портлашлар овози эшитилди. Шаҳар бўйлаб ҳаво ҳужумидан мудофаа сиреналари чалиниб, фуқароларнинг телефонларига шошилинч хавф огоҳлантиришлари кела бошлади. Хитойнинг нуфузли «Синьхуа» ахборот агентлиги тарқатган бу нохуш хабар бутун минтақани оёққа турғизди. Хўш, Саудия осмонига нима ҳужум қилди ва ҳаво ҳужумидан мудофаа (ҲҲМ) тизимлари зарбани қайтара олдими?
Тонгги ваҳима: Пойтахтда нималар юз берди?
Халқаро агентликлар ва воқеа жойидан олинган дастлабки маълумотларга кўра:
Кучли портлашлар: Шанба куни эрта тонгда шаҳарнинг турли бурчакларида кучли портлаш товушлари қайд этилган;
Мобил иловаларда хавф сигнали: Маҳаллий аҳолининг смартфонларига ўрнатилган махсус огоҳлантириш тизимлари ва мобил иловалар орқали ҳаво ҳужуми хавфи ҳақида расмий сигналлар юборилган;
ҲҲМ тизимларининг фаоллашуви: Портлаш товушлари шаҳарни ҳимоя қилувчи ракетага қарши мудофаа тизимларининг ҳавода нишонларни уриб тушириши оқибатида юз бергани тахмин қилинмоқда.
«Синьхуа» агентлигининг шошилинч хабари
«Шанба куни эрталаб Саудия Арабистони пойтахти Ар-Риёдда портлашлар овози эшитилди. Маҳаллий аҳоли мобил иловалар орқали ҳаво ҳужумидан мудофаа сигналларини олди», — дея хабар берди «Синьхуа».
Ҳодиса ортидан шаҳардаги стратегик объектлар ва аэропортлар атрофида хавфсизлик чоралари кучайтирилган.
Воқеа тафсилотлари ва ҳозирги вазият
Кўрсаткич / Омил
Аниқланган фактлар
Ҳодиса жойи
Саудия Арабистони пойтахти — Ар-Риёд шаҳри
Вақти
Шанба куни эрталаб
Асосий манба
«Синьхуа» халқаро ахборот агентлиги
Хавфсизлик чораси
Мобил тизимлар орқали ҳаво ҳужуми сигнали берилди
Талофатлар
Талофат ва вайронагарчиликлар бўйича расмий маълумотлар кутилмоқда
Минтақадаги кескин геосиёсий вазият фонида юз берган ушбу ҳужум ким томонидан амалга оширилгани ва қандай қуроллар қўллангани ҳозирча очиқланмади.
Сизнингча, Ар-Риёдга қилинган бу кутилмаган ҳужум ортида қайси кучлар турибди? Бу ҳолат Яқин Шарқда катта урушнинг янги тўлқинини бошлаб берадими?
Ўз тахмин ва муносабатингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва минтақадаги ушбу таҳликали тезкор хабарни яқинларингизга Телеграм орқали юборинг!
Изоҳлар 0
…