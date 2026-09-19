Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Toyota 2028-йилда бозорда пайдо бўладиган водородли Hilux пикапини тақдим этди, бу модел анъанавий электромобиллардан техник кўрсаткичлари бўйича устун туради.
- Водородли Hilux бир марта тўлдиришда 400 км масофани босиб ўтади, 2,5 тоннагача юкни тортади ва 5 дақиқада тўлиқ зарядланади, бу электр версиясидан сезиларли даражада яхшироқдир.
Япония автомобилсозлик гиганти Toyota компанияси водород ёқилғи хужайраларида ишлайдиган Toyota Hilux пикапини 2028-йилга келиб боз чиқаришини тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модел Европа бозорида тижорий жиҳатдан оммалашадиган илк ўрта ўлчамли водород пикапига айланиши кутилмоқда. Янги автомобил барча асосий техник кўрсаткичлари бўйича анъанавий аккумуляторли электромобилларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Эълон қилинган мақсадли кўрсаткичларга кўра, водородли Toyota Hilux бир марталик тўлдиришда 400 километргача масофани босиб ўта олади. Шунингдек, у 2,5 тоннагача юкни буксировка қилиш имкониятига эга бўлиб, водород бакларини тўлдириш учун атиги 5 дақиқа кифоя қилади. Таққослаш учун, тўлиқ электр қувватида ишлайдиган Hilux атиги 257 километр масофа босади, 2 тонна юк тортади ва аккумуляторини 10 фоиздан 80 фоизгача қувватлантириш учун ярим соат вақт сарфлайди. Ишчи пикап учун муҳим бўлган барча рақамларда водород технологияси яққол устунликни кўрсатмоқда.
Техник хусусиятлар ва синовларМазкур русумдаги машинанинг куч қурилмаси Toyota Мираи енгил модели тизимига яқин туради. Олд ўқ устида жойлашган 330 та ёқилғи хужайраси блоки орқа ғилдираклардаги қуввати 134 киловатт бўлган электр моторни энергия билан таъминлайди. Британия ҳукумати молиялаштириши эвазига 2024-йилда Toyota заводида йиғилган 10 та прототип рамка ичидаги учта бакда 7,8 кг водород олиб юрган ва кутилганидек 600 километргача масофани кўрсатган эди. Бироқ серияли ишлаб чиқариш учун мақсадлар бироз мўътадилроқ белгиланди ва нархи кейинроқ эълон қилиниши кутилмоқда.
Шунга қарамай, мазкур истиқболли лойиҳанинг энг асосий муаммоси инфратузилма билан боғлиқ. Айни пайтда Европа ва Буюк Британия ҳудудида 1,16 миллионта оммавий электр қувватлаш станциялари мавжуд бўлгани ҳолда, водород қуйиш шохобчалари сони атиги 179 тани ташкил этади. Қолаверса, енгил машиналар учун мўлжалланган тармоқ тезкорлик билан қисқариб бормоқда. Фақат 700 барли диспенсерга эга станциялар сони 2023-йилдан 2025-йилнинг майигача бўлган даврда 108 тадан 32 тагача камайиб кетди.
Инфратузилманинг ўзгаришиАйни пайтда юк машиналари ва автобусларга мўлжалланган шохобчалар кўпайиб, 50 тадан 129 тага етган. Мисол учун, Германиянинг ўзида 2025-йилда 36 та биринчи авлод станциялари ёпилди, уларнинг 22 таси енгил автомобилларга хизмат кўрсатар эди. Тармоқ йўқолиб кетмаяпти, аксинча, бошқа турдаги транспорт воситалари эҳтиёжларига мослашиб, қайта қурилмоқда.
Европа Иттифоқи қоидаларига мувофиқ, 2030-йил охирига келиб асосий йўл тармоғида ҳар 200 километрда биттадан водород станцияси бўлиши шарт. Уларнинг ҳар бири суткасига бир тонна қувватга ва камида битта 700 барли дингизга эга бўлиши лозим. Бу талаблар Toyota Hilux бозоргача чиқиш муддатидан икки йил кейинга тўғри келади. Япония компанияси Европани 2030-йилга бориб ёқилғи хужайралари учун энг йирик бозорлардан бирига айлантиришни мақсад қилган. Шу мақсадда Белгияда модуллар йиғилмоқда ва келгуси йилда қийматини учдан бир қисмига арзонлаштирган ҳолда масофани 20 фоизга оширадиган учинчи авлод стеклари тақдим этилиши вада қилинмоқда.
Изоҳлар 0
…