Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирди

·17·Авто
Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Toyota 2028-йилда бозорда пайдо бўладиган водородли Hilux пикапини тақдим этди, бу модел анъанавий электромобиллардан техник кўрсаткичлари бўйича устун туради.
  • Водородли Hilux бир марта тўлдиришда 400 км масофани босиб ўтади, 2,5 тоннагача юкни тортади ва 5 дақиқада тўлиқ зарядланади, бу электр версиясидан сезиларли даражада яхшироқдир.

Япония автомобилсозлик гиганти Toyota компанияси водород ёқилғи хужайраларида ишлайдиган Toyota Hilux пикапини 2028-йилга келиб боз чиқаришини тасдиқлади. ixbt.com маълумотига кўра, ушбу модел Европа бозорида тижорий жиҳатдан оммалашадиган илк ўрта ўлчамли водород пикапига айланиши кутилмоқда. Янги автомобил барча асосий техник кўрсаткичлари бўйича анъанавий аккумуляторли электромобилларни ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Эълон қилинган мақсадли кўрсаткичларга кўра, водородли Toyota Hilux бир марталик тўлдиришда 400 километргача масофани босиб ўта олади. Шунингдек, у 2,5 тоннагача юкни буксировка қилиш имкониятига эга бўлиб, водород бакларини тўлдириш учун атиги 5 дақиқа кифоя қилади. Таққослаш учун, тўлиқ электр қувватида ишлайдиган Hilux атиги 257 километр масофа босади, 2 тонна юк тортади ва аккумуляторини 10 фоиздан 80 фоизгача қувватлантириш учун ярим соат вақт сарфлайди. Ишчи пикап учун муҳим бўлган барча рақамларда водород технологияси яққол устунликни кўрсатмоқда.

Техник хусусиятлар ва синовлар

Мазкур русумдаги машинанинг куч қурилмаси Toyota Мираи енгил модели тизимига яқин туради. Олд ўқ устида жойлашган 330 та ёқилғи хужайраси блоки орқа ғилдираклардаги қуввати 134 киловатт бўлган электр моторни энергия билан таъминлайди. Британия ҳукумати молиялаштириши эвазига 2024-йилда Toyota заводида йиғилган 10 та прототип рамка ичидаги учта бакда 7,8 кг водород олиб юрган ва кутилганидек 600 километргача масофани кўрсатган эди. Бироқ серияли ишлаб чиқариш учун мақсадлар бироз мўътадилроқ белгиланди ва нархи кейинроқ эълон қилиниши кутилмоқда.

Шунга қарамай, мазкур истиқболли лойиҳанинг энг асосий муаммоси инфратузилма билан боғлиқ. Айни пайтда Европа ва Буюк Британия ҳудудида 1,16 миллионта оммавий электр қувватлаш станциялари мавжуд бўлгани ҳолда, водород қуйиш шохобчалари сони атиги 179 тани ташкил этади. Қолаверса, енгил машиналар учун мўлжалланган тармоқ тезкорлик билан қисқариб бормоқда. Фақат 700 барли диспенсерга эга станциялар сони 2023-йилдан 2025-йилнинг майигача бўлган даврда 108 тадан 32 тагача камайиб кетди.

Инфратузилманинг ўзгариши

Айни пайтда юк машиналари ва автобусларга мўлжалланган шохобчалар кўпайиб, 50 тадан 129 тага етган. Мисол учун, Германиянинг ўзида 2025-йилда 36 та биринчи авлод станциялари ёпилди, уларнинг 22 таси енгил автомобилларга хизмат кўрсатар эди. Тармоқ йўқолиб кетмаяпти, аксинча, бошқа турдаги транспорт воситалари эҳтиёжларига мослашиб, қайта қурилмоқда.

Европа Иттифоқи қоидаларига мувофиқ, 2030-йил охирига келиб асосий йўл тармоғида ҳар 200 километрда биттадан водород станцияси бўлиши шарт. Уларнинг ҳар бири суткасига бир тонна қувватга ва камида битта 700 барли дингизга эга бўлиши лозим. Бу талаблар Toyota Hilux бозоргача чиқиш муддатидан икки йил кейинга тўғри келади. Япония компанияси Европани 2030-йилга бориб ёқилғи хужайралари учун энг йирик бозорлардан бирига айлантиришни мақсад қилган. Шу мақсадда Белгияда модуллар йиғилмоқда ва келгуси йилда қийматини учдан бир қисмига арзонлаштирган ҳолда масофани 20 фоизга оширадиган учинчи авлод стеклари тақдим этилиши вада қилинмоқда.

ToyotaHiluxВодородАвтомобилТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Кеча, 17:01Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиToyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиКеча, 16:56BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиBYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди17.09, 17:26Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди17.09, 01:54Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиGeely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди16.09, 20:56BYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқарадиBYD 2027-йилда янги турдаги аккумуляторли машинани чиқаради14.09, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди