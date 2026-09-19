Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"

·71·Маданият
Жаҳонгир Отажонов ўзига ёқмайдиган хислатини ҳам очиқ айтди: "Ташлолмайман"

Хонанда Жаҳонгир Отажоновдан “Қайси хислатингиз ўзингизга ёқмайди?” дея сўрашди. Санъаткор саволга очиқ жавоб бериб, ўзида ёқмайдиган жиҳатлардан бири нос чекиш одати эканини айтди.

“Менга нос чекишим ёқмайди. Ташлолмайман ҳам”, — деди хонанда.

Шунингдек, ундан Ҳумо Аренада ўтказилган сўнгги икки концерти жуда муваффақиятли ўтгани, навбатдаги концертини қачон ташкил этиш ниятида экани сўралди.

“Қачон, қайси ташкилотчининг пули етса, ҳозир ҳам қўйишим мумкин. Менимча, ташкилотчиларга қимматга тушяпти. Кузга ҳам сўрашди. Мен, тўғриси, гонорарга ишлайман. Ўзимнинг гонорарим бор, шуни сўрайман, бошқа ҳеч нарсага аралашмайман. Фақат бориб, саҳнага чиқаман. У нима қилади, қандай чипта сотади, қандай реклама қилади — бу нарсалар менинг ишим эмас.

Шунинг учун кўпчилик ташкилотчилар чиқишга чўчишади, тўғриси. Қачон пули тайёр бўлса, бош устига”, — дея жавоб берди Жаҳонгир Отажонов.

Жаҳонгир ОтажоновҲумо Аренанос чекишОтажонов концертлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)“Худонинг кўзи” деб аталувчи ғор Зебо Рахимовани ҳам ҳайратга солди (видео)Бугун, 10:12Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Актёр Арас Булут Ийнемли қўлга олинди: Туркия шоу-бизнесида мисли кўрилмаган рейд!Кеча, 18:28Туркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушландиТуркияда машҳур актрисалар гиёҳвандлик иши бўйича ушландиКеча, 17:21«Чуқур» юлдузи Арас Булут Ийнемли қўлга олинди«Чуқур» юлдузи Арас Булут Ийнемли қўлга олиндиКеча, 17:08Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келдиСўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келдиКеча, 12:28"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтди"Оқшом эртаклари"нинг севимли бошловчиси вафот этди: Ёдгора Зиёмуҳамедова 74 ёшида оламдан ўтдиКеча, 12:22
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди