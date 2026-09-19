Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Жорге Жесус Миллатлар лигаси ўйинлари учун 25 нафар футболчидан иборат таркибни эълон қилди ва сардор Криштиану Роналдуга нисбатан ўзининг қатъий позициясини билдирди.
- Мураббийнинг таъкидлашича, ўтмишдаги ютуқлар ва шахсий совринлар майдондаги асосий таркибдан жой олишни кафолатламайди, ҳар бир футболчи ўз ўрнини фақат жорий машғулотлар ва ўйинлардаги кўрсаткичлари орқали оқлаши шарт.
Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Жорге Жесус Миллатлар лигасининг яқинлашиб келаётган ўйинлари учун 25 нафар футболчидан иборат таркибни эълон қилди. Ушбу рўйхат эълон қилиниши билан бирга, 72 ёшли мутахассис жамоа сардори Криштиану Роналдуга нисбатан ўзининг қатъий позициясини очиқ маълум қилди. Жорж Хесуснинг таъкидлашича, ўтмишдаги улкан ютуқлар ва шахсий совринлар майдондаги асосий таркибдан жой олишни кафолатламайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, тажрибали мураббий матбуот анжуманида терма жамоадаги ҳар бир футболчи ўз ўрнини фақатгина жорий машғулотлар ва ўйинлардаги кўрсаткичлари орқали оқлаши шартлигини қатъий таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду 1000 та гол уриш каби улкан шахсий марраларга асосан клуб даражасида эътибор қаратиши мақсадга мувофиқ бўлади, терма жамоада эса фақат жорий ҳолат муҳим.
Таркибни танлашдаги қатъий тамойилларЖурналистлар Роналду атрофидаги босим ва унинг мақоми ҳақида сўрашганда, Жорге Жесус ҳеч қандай имтиёзлар бўлмаслигини очиқ айтди. Илгари ҳам бирга ишлаган бу икки мутахассис ва ўйинчи ўртасида таркиб эълон қилинишидан олдин алоҳида шахсий суҳбат бўлиб ўтмаган. Мураббийнинг фикрича, ўтмишдаги тарих ва ютуқлар пасайиш кузатилган тақдирда футболчини захирада қолдирмаслик учун иммунитет тақдим этмайди.
“Крис бошқа футболчилар каби оддий ўйинчи. Агар у яхши ҳаракат қилса, майдонга тушади; агар яхши ўйнай олмаса, ўйнамайди”, деди Жорге Жесус. Мураббий футболчининг ўзига хос мақоми борлигини, у бешта Олтин тўп соҳиби эканини инкор этмаган ҳолда, бу қарорлар қабул қилиш жараёнида мутлақо аҳамиятга эга эмаслигини қўшимча қилди.
Янги тактик ёндашувКриштиану Роналду масаласига ойдинлик киритиш баробарида, Жорге Жесус собиқ мураббий Роберто Мартинез давридагидан кескин фарқ қилувчи ўзига хос тактик ўйин услубини ҳам маълум қилди. Унга кўра, янги бош мураббий учта ярим ҳимоячи ўрнига иккита марказий ҳужумчидан иборат тизимни афзал кўради. Бу эса терма жамоадаги асосий ҳужум чизиғи вазифаларини тубдан қайта кўриб чиқишни талаб этади.
Миллатлар лигасининг илк учрашувларига тайёргарлик кўраётган Португалия терма жамоасида рақобат ҳар қачонгидан ҳам кучайиши кутилмоқда. Жорж Хесуснинг шафқатсиз ва адолатли танлов сиёсати нафақат сардор, балки бутун жамоа аъзолари ўз устида янада қаттиқроқ ишлашини талаб қилади. Мавсумнинг муҳим босқичида мураббийнинг бу каби қатъий қадамлари жамоа натижаларига қандай таъсир қилишини яқин ўйинлар кўрсатади.
Изоҳлар 0
…