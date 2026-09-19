Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди

·36·Спорт
Жорге Жесус: Бешта Олтин тўп Криштиануга имтиёз бермайди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Жорге Жесус Миллатлар лигаси ўйинлари учун 25 нафар футболчидан иборат таркибни эълон қилди ва сардор Криштиану Роналдуга нисбатан ўзининг қатъий позициясини билдирди.
  • Мураббийнинг таъкидлашича, ўтмишдаги ютуқлар ва шахсий совринлар майдондаги асосий таркибдан жой олишни кафолатламайди, ҳар бир футболчи ўз ўрнини фақат жорий машғулотлар ва ўйинлардаги кўрсаткичлари орқали оқлаши шарт.

Португалия терма жамоасининг янги бош мураббийи Жорге Жесус Миллатлар лигасининг яқинлашиб келаётган ўйинлари учун 25 нафар футболчидан иборат таркибни эълон қилди. Ушбу рўйхат эълон қилиниши билан бирга, 72 ёшли мутахассис жамоа сардори Криштиану Роналдуга нисбатан ўзининг қатъий позициясини очиқ маълум қилди. Жорж Хесуснинг таъкидлашича, ўтмишдаги улкан ютуқлар ва шахсий совринлар майдондаги асосий таркибдан жой олишни кафолатламайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, тажрибали мураббий матбуот анжуманида терма жамоадаги ҳар бир футболчи ўз ўрнини фақатгина жорий машғулотлар ва ўйинлардаги кўрсаткичлари орқали оқлаши шартлигини қатъий таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, Криштиану Роналду 1000 та гол уриш каби улкан шахсий марраларга асосан клуб даражасида эътибор қаратиши мақсадга мувофиқ бўлади, терма жамоада эса фақат жорий ҳолат муҳим.

Таркибни танлашдаги қатъий тамойиллар

Журналистлар Роналду атрофидаги босим ва унинг мақоми ҳақида сўрашганда, Жорге Жесус ҳеч қандай имтиёзлар бўлмаслигини очиқ айтди. Илгари ҳам бирга ишлаган бу икки мутахассис ва ўйинчи ўртасида таркиб эълон қилинишидан олдин алоҳида шахсий суҳбат бўлиб ўтмаган. Мураббийнинг фикрича, ўтмишдаги тарих ва ютуқлар пасайиш кузатилган тақдирда футболчини захирада қолдирмаслик учун иммунитет тақдим этмайди.

“Крис бошқа футболчилар каби оддий ўйинчи. Агар у яхши ҳаракат қилса, майдонга тушади; агар яхши ўйнай олмаса, ўйнамайди”, деди Жорге Жесус. Мураббий футболчининг ўзига хос мақоми борлигини, у бешта Олтин тўп соҳиби эканини инкор этмаган ҳолда, бу қарорлар қабул қилиш жараёнида мутлақо аҳамиятга эга эмаслигини қўшимча қилди.

Янги тактик ёндашув

Криштиану Роналду масаласига ойдинлик киритиш баробарида, Жорге Жесус собиқ мураббий Роберто Мартинез давридагидан кескин фарқ қилувчи ўзига хос тактик ўйин услубини ҳам маълум қилди. Унга кўра, янги бош мураббий учта ярим ҳимоячи ўрнига иккита марказий ҳужумчидан иборат тизимни афзал кўради. Бу эса терма жамоадаги асосий ҳужум чизиғи вазифаларини тубдан қайта кўриб чиқишни талаб этади.

Миллатлар лигасининг илк учрашувларига тайёргарлик кўраётган Португалия терма жамоасида рақобат ҳар қачонгидан ҳам кучайиши кутилмоқда. Жорж Хесуснинг шафқатсиз ва адолатли танлов сиёсати нафақат сардор, балки бутун жамоа аъзолари ўз устида янада қаттиқроқ ишлашини талаб қилади. Мавсумнинг муҳим босқичида мураббийнинг бу каби қатъий қадамлари жамоа натижаларига қандай таъсир қилишини яқин ўйинлар кўрсатади.

Жорге ЖесусКриштиану РоналдуПортугалияМиллатлар лигасиФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Баҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлдиБаҳодир Жалоловнинг навбатдаги жанги тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 10:19Шаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилдиШаҳзодбек Ярашев Грознийдаги йирик халқаро турнирда шоҳсупага кўтарилдиБугун, 10:13"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёр"Фаолиятимни шу ерда якунламоқчиман!": Рафинья "Барселона" билан янги битимга тайёрБугун, 07:15Президент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиПрезидент Нукусдаги янгиланган «Турон» стадионига ташриф буюрдиБугун, 07:11«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратди«Брентфорд» Лондон гранди "Челси"ни 3:0 ҳисобида мағлубиятга учратдиБугун, 07:08Леонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиЛеонардо Бонуччи Пеп Гвардиола таклифини нима сабабдан рад этганини айтдиБугун, 01:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг