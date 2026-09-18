Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?

·58·Дунё
Саудия Арабистони 7 та давлатдан ёрдам сўради: Яқин Шарқ катта тўқнашув ёқасидами?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Саудия Арабистони минтақавий таҳдидлар ва хавфсизлик муаммоларини бартараф этиш мақсадида АҚШ, Буюк Британия, Франсия, Миср, Покистон, Исроил ва Хитой каби 7 та давлатдан ёрдам сўради.
  • Ушбу мурожаат, айниқса, дипломатик алоқалари расмий бўлмаган Исроил ва глобал рақобатчи Хитойнинг рўйхатда борлиги билан диққатни тортди.

Яқин Шарқнинг энг бой ва таъсир доираси юқори давлатларидан бири саналган Саудия Арабистони Қироллиги атрофидаги хавфсизлик вазияти кескин тус олмоқда. Тарқалган тезкор ва шов-шувли маълумотларга кўра, Ар-Риёд расмийлари минтақавий таҳдидлар ва хавфсизлик муаммоларини бартараф этиш мақсадида бирваракайига дунёнинг 7 та етакчи давлатига шошилинч ёрдам сўраб мурожаат қилди. Ушбу рўйхатда анъанавий стратегик ҳамкорлар ҳисобланган АҚШ, Буюк Британия ва Франция билан бир қаторда, минтақавий ҳарбий кучлар — Миср ва Покистон ҳам ўрин олган.

Бироқ экспертларни энг кўп ҳайратга солган ва халқаро дипломатияда чинакам зилзила уйғотган жиҳат — сўров йўлланган давлатлар орасида Саудия Арабистони билан расмий дипломатик алоқаларга эга бўлмаган Исроил ҳамда Вашингтоннинг бош глобал рақиби Хитойнинг ҳам мавжудлигидир. Маълумотларга кўра, Ар-Риёднинг ушбу дипломатик рўйхати ҳали якуний эмас ва унга яна янги давлатлар қўшилиши мумкин.

Хўш, Саудия Арабистонини бир вақтнинг ўзида ҳам Вашингтон, ҳам Пекин ва ҳатто Тель-Авивдан кўмак сўрашга нима мажбур қилди, Қироллик айнан қандай даҳшатли таҳдидга дуч келмоқда ва бу чақириқ минтақа геосиёсатини қандай ўзгартириб юборади?

«Вашингтондан Пекингача, Лондон ва Тель-Авив»: Саудия кўмак сўраган давлатлар рўйхати

Қироллик расмий равишда мурожаат қилган давлатлар ва уларнинг геосиёсий мақоми:

  • АҚШ (Америка Қўшма Штатлари): Қиролликнинг анъанавий бош ҳарбий иттифоқчиси ва ҳаво мудофааси бўйича асосий таъминотчиси;

  • Буюк Британия ва Франция: Европанинг икки ядровий державаси — ҳарбий разведка, логистика ва юқори технологияли қуроллар бўйича муҳим ҳамкорлар;

  • Миср: Араб дунёсидаги энг йирик армияга эга, Қизил денгиз хавфсизлигини кафолатловчи стратегик биродар давлат;

  • Покистон: Ислом оламидаги ягона ядровий куч, Ар-Риёд билан яқин ҳарбий ва хавфсизлик шартномаларига эга асосий қалқон;

  • Исроил: Муносабатлар тўлиқ нормаллашмаган бўлса-да, умумий минтақавий таҳдидларга қарши ҳаво мудофааси, радар тизимлари ва разведка маълумотлари бўйича муҳим воситачи;

  • Хитой: Яқин Шарқда иқтисодий ва сиёсий таъсири кучайиб бораётган, Саудия нефтининг бош харидори ва глобал муқобил марказ;

  • Рўйхатнинг кенгайиш эҳтимоли: Вазиятнинг ривожланишига қараб, Ар-Риёд кўмак сўровлари географиясини бошқа давлатлар ҳисобига ҳам ошириши мумкин.

Қарама-қарши қутблар бирлашмаси: Нима сабабдан Исроил ва Хитой?

Ушбу мурожаатнинг ноодатий ва шов-шувли жиҳатлари:

  • Дипломатик сенсация: Саудиянинг Исроилдан ёрдам сўраши кўп йиллардан буён парда ортида кечаётган хавфсизлик алоқалари энди очиқ босқичга чиқаётганидан дарак беради;

  • Кўп векторли геосиёсат: Бир вақтнинг ўзида ҳам АҚШ, ҳам Хитойга юзланиш Ар-Риёднинг фақатгина Ғарб кафолатларига таяниб қолмаслик, балки Пекиннинг Теҳрон ва минтақадаги бошқа кучларга бўлган таъсиридан фойдаланиш стратегиясидир;

  • Ҳаво мудофаасидаги тиғизлик: Дронлар, баллистик ва қанотли ракеталар хавфи фонида Қироллик дунёнинг энг сара радар ва мудофаа тизимларини бирлаштиришга мажбур бўлмоқда.

Геосиёсий таҳлил: Экспертлар нимадан хавотирда?

Халқаро хавфсизлик ва сиёсатшуносларнинг мазкур вазият бўйича асосий хулосалари:

  • Минтақада катта уруш хавфи: Мутахассисларнинг фикрича, Саудиянинг бирваракайига 7 та давлатга мурожаат қилиши Қироллик инфратузилмаси ва нефть объектларига нисбатан реал ва кенг кўламли ҳарбий таҳдид мавжудлигини кўрсатади;

  • Янги хавфсизлик архитектураси: АҚШ, араб давлатлари ва Исроил иштирокидаги эҳтимолий ҳаво ҳужумидан мудофаа коалицияси амалда ишга тушиши мумкин;

  • Халқаро бозорлар ва нефть: Яқин Шарқдаги ҳар қандай нотинчлик глобал энергия бозорида нефть нархларининг кескин сакрашига ва жаҳон иқтисодиётида янги инқироз тўлқинига олиб келиши мумкин.

Саудия Арабистонининг АҚШдан тортиб Хитой ва Исроилгача бўлган 7 давлатдан шошилинч ёрдам сўраши Яқин Шарқ минтақаси навбатдаги улкан геосиёсий бўрон остонасида турганини кўрсатадиган ҳал қилувчи сигналга айланмоқда.

Сизнингча, Саудия Арабистонини бир вақтнинг ўзида ҳам АҚШ, ҳам Хитой ва Исроилдан ёрдам сўрашга мажбур қилган асосий хавф нимада? Ушбу 7 давлатнинг ёрдами минтақадаги катта тўқнашувнинг олдини олишга қодирми ёки аксинча, вазиятни янада чигаллаштирадими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Яқин Шарқдаги ушбу кескин геосиёсий вазият таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда халқаро сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Саудия АрабистониАр-РиёдАҚШИсроил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Табассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиТабассум ортидаги қопқон: Россияда мигрантларни пора билан қўлга олишнинг янги тузоғиБугун, 07:50Ватиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиВатиканнинг махсус вакили Москвага бормоқда: Кардинал Россияга келишини маълум қилдиКеча, 21:55Ҳожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиҲожатхонада 13 соат: Бельгияда депутат эшик қулфланиб қолиб туни билан қамалиб ётдиКеча, 21:46"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо берди"Мен ютқаздим ва кетяпман": Швеция Бош вазири сайловдаги мағлубиятдан сўнг истеъфо бердиКеча, 21:37«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўради«Теҳронга махфий қўнғироқ!»: Хитой Эрондан яманлик хусийларни жиловлашни сўрадиКеча, 21:33Никол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиНикол Пашинян Гюмридаги 102-сонли Россия ҳарбий базаси бўйича кескин шарт қўйдиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди
Марсда медузага ўхшаш сирли объект пайдо бўлди