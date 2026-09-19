Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топади

·78·Дунё
Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топади

АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида яшовчи Элла Лав ўқитувчиликдан воз кечиб, профессионал қучоқлаш хизматини йўлга қўйган. У ушбу фаолият орқали яхши йилларда 100 минг долларгача даромад топишини айтган. Бу ҳақда Aol хабар берди.

51 ёшли Элла Лав Нью-Йоркдаги давлат мактабларида 13 йил давомида санъат фанидан дарс берган. 2017 йилда профессионал қучоқлаш ҳақида билиб, махсус онлайн курсни тамомлаган ва бу ишни дастлаб қўшимча фаолият сифатида бошлаган. Орадан олти ой ўтиб эса ўқитувчиликни тарк этиб, ушбу соҳага тўлиқ кириб келган.

Ҳозирда у бир соатлик қучоқлаш сеанси учун 150 доллар олади. Унинг айтишича, одатда кунига уч соатга яқин ишлайди. Йиллик даромади ўртача 60 минг долларни ташкил этса, яхши йилларда бу кўрсаткич 100 минг долларгача етади.

Bir-birini quchoqlab, ko'zlarini yumib yotgan ayol va erkak.

Лав хизматлари романтик ёки жинсий муносабатга асосланмаслигини, мижозлар билан олдиндан суҳбат ўтказиб, аниқ қоидалар ва шахсий чегараларни белгилашини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, айрим мижозлар шунчаки жисмоний яқинлик ва суҳбатга эҳтиёж сезгани учун бундай хизматдан фойдаланади.

Унинг таъкидлашича, бундай сеанслар айрим инсонларга хавфсиз ва ўзаро розиликка асосланган жисмоний яқинликни ҳис қилиш имконини беради. Лав мижозлар билан ишлашда профессионал чегараларга қатъий риоя қилишини билдирган.

Элла ЛавНью-Йоркпрофессионал қучоқлашқучоқлаш хизматлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Бугун, 10:06Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 09:59«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилди«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилдиБугун, 08:52Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Бугун, 08:37Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиБугун, 08:27Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Трамп Россия ва Эронга қарши даҳшатли санкциялар қўллади: Унда муҳим бир «тузоқ» бор!Бугун, 08:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?