Гренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эриди

·3·Дунё
Гренландияда 173 миллиард тонна муз бир йилда эриди

Гренландия музликлари сўнгги 30 йилдан бери муттасил қисқаришда давом этмоқда. Сўнгги мавсумда эса муз қатламининг йўқолиши янада катта кўламга етди.

Дания ва Гренландия миллий геология хизмати маълумотларига кўра, 2025–2026 йиллар мавсумида Гренландияда қарийб 173 миллиард тонна муз эриб кетган.

Таққослаш учун, ўтган мавсумда бу кўрсаткич 130 миллиард тоннани ташкил этган. Бироқ бу тарихдаги энг юқори натижа эмас — 2012 йилда Гренландия муз қатлами бир мавсумда 458 миллиард тоннага қисқарган.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, музликлар массаси сўнгги бор 1995–1996 йиллар мавсумида кўпайган. Шундан бери эса Гренландия муз қатлами деярли 30 йил давомида изчил камайиб бормоқда.

Эксперт Сигне Хиллеруп Ларсен бу ҳолат глобал исишнинг жиддий оқибатларидан бири эканини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, ҳароратнинг кўтарилиши музларнинг эриш жараёнини тезлаштирмоқда.

Мутaxассислар бу ўзгаришлар нафақат Гренландия, балки бутун дунё учун оқибатларга эга бўлиши мумкинлигидан огоҳлантирмоқда. Чунки улкан музликларнинг эриши жаҳон океани сатҳининг кўтарилишига, шунингдек, океандаги табиий жараёнларга таъсир кўрсатиши мумкин.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

СБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиСБУ ва ГУР ходимлари ўртасида қонли отишма юз берди — РДК командирининг сирли ўғирланишиБугун, 17:51Индонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиИндонезияда ҳукумат тарқатган бепул овқатдан 800 га яқин киши заҳарландиБугун, 15:24Эстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиЭстонияда омбудсманлик вазифасини бажарган ҳуқуқшунос президент бўлдиБугун, 15:09Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Мессининг онаси ўғлининг кетишига муносабат билдирди: “Ҳали ҳам йиғлаяпман”Бугун, 14:58Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаРоналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқдаБугун, 14:38Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиКарачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиБугун, 14:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида