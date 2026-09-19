OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч сиғимли аккумулятор ва 185 Hz гача кўтарилиши мумкин бўлган дисплей билан сертификациядан ўтди.
- Қурилма 100 ваттлик симли тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди ва КолорОС 17 операцион тизимида ишлайдиган илк смартфон бўлади.
- Шунингдек, у 200 мегапикселли асосий камера, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли ва 50 мегапикселли перископик телефото обективга эга бўлиши кутилмоқда.
Мобил технологиялар бозорида ўз ўрнига эга бўлган OnePlus бренди ўзининг янги авлод флагмани — OnePlus 16 моделини тақдим этишга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур смартфон Хитойда 3C сертификациясидан муваффақиятли ўтиб, унинг техник имкониятлари ва тезкор қувватлаш хусусиятлари расман тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
PYB110 рақами остида рўйхатдан ўтган қурилма илгари СРРК ва Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги рухсатномаларини ҳам олган эди. Ушбу идоралар ҳужжатларида смартфоннинг 4800–4960 MHz частота диапазонидаги 5G N79 тармоғини қўллаб-қувватлаши кўрсатилган бўлиб, бу Хитой бозори учун барча зарур лицензия босқичлари якунланганини англатади.
Рекорд даражадаги аккумулятор ва қувватЯнги авлод флагманининг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг қувват захирасидир. Таниқли инсидер Digital Chat Station тарқатган маълумотларга кўра, OnePlus 16 улкан 9000 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади. Гарчи бундай батарея ҳажми OnePlus Турбо 6 ҳамда OnePlus Норд 6 моделларида қўлланилган бўлса-да, асосий рақамли флагманлар серияси учун бу мутлақ рекорд ҳисобланади.
Шунингдек, қурилма 100 ватт қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса улкан батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини бериб, фойдаланувчилар учун кундалик фойдаланишда катта қулайлик яратади.
Дисплей ва унумдорлик имкониятлариOnePlus Чина президенти Ли Сзенинг маълум қилишича, OnePlus 16 бозорда КолорОС 17 операцион тизимида ишлайдиган илк қурилмага айланади. Сифатли дастурий таъминот Android 17 базасида барқарор ишлашни таъминлайди. Смартфоннинг экран имкониятлари ҳам технология ихлосмандларини бефарқ қолдирмайди.
Компания раҳбари таъкидлаганидек, янги флагман барча иловаларда глобал миқёсдаги ўта юқори 165 Hz частотали экранни тақдим этувчи биринчи қурилма бўлади. Махсус ўйин сценарийларида эса бу кўрсаткич янада ошиб, 185 Hz гача етиши мумкин.
Камералар тизими ва кутилмаларҚурилманинг оптик имкониятлари ҳам юқори даражада бўлиши кутилмоқда. Тарқалган сиздирилган маълумотларга таяниб айтганда, OnePlus 16 1/1,4 дюймли сенсорга эга 200 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланади. Унга қўшимча равишда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ҳамда 1/1,95 дюймли сенсорли 50 мегапикселли перископик телефото объектив ҳамроҳлик қилади.
Ҳозирги кунда ушбу флагманнинг халқаро бозорларга чиқарилиши ва бошқа техник тафсилотлари бўйича қўшимча маълумотлар тез орада эълон қилиниши кутилмоқда. Янги авлод қурилмаси ўзининг ноёб дисплейи ва батарея қуввати билан бозорда жиддий рақобат қилишга шайланмоқда.
Изоҳлар 0
…