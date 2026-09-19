OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтди

·9·Техно
OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч аккумулятор ва 185 Hz экран билан сертификациядан ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • OnePlus 16 флагмани 9000 мА•ч сиғимли аккумулятор ва 185 Hz гача кўтарилиши мумкин бўлган дисплей билан сертификациядан ўтди.
  • Қурилма 100 ваттлик симли тезкор қувватлашни қўллаб-қувватлайди ва КолорОС 17 операцион тизимида ишлайдиган илк смартфон бўлади.
  • Шунингдек, у 200 мегапикселли асосий камера, 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли ва 50 мегапикселли перископик телефото обективга эга бўлиши кутилмоқда.

Мобил технологиялар бозорида ўз ўрнига эга бўлган OnePlus бренди ўзининг янги авлод флагмани — OnePlus 16 моделини тақдим этишга жиддий тайёргарлик кўрмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, мазкур смартфон Хитойда 3C сертификациясидан муваффақиятли ўтиб, унинг техник имкониятлари ва тезкор қувватлаш хусусиятлари расман тасдиқланди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

PYB110 рақами остида рўйхатдан ўтган қурилма илгари СРРК ва Хитой Саноат ва ахборот технологиялари вазирлиги рухсатномаларини ҳам олган эди. Ушбу идоралар ҳужжатларида смартфоннинг 4800–4960 MHz частота диапазонидаги 5G N79 тармоғини қўллаб-қувватлаши кўрсатилган бўлиб, бу Хитой бозори учун барча зарур лицензия босқичлари якунланганини англатади.

Рекорд даражадаги аккумулятор ва қувват

Янги авлод флагманининг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг қувват захирасидир. Таниқли инсидер Digital Chat Station тарқатган маълумотларга кўра, OnePlus 16 улкан 9000 мА•ч сиғимли аккумулятор билан жиҳозланади. Гарчи бундай батарея ҳажми OnePlus Турбо 6 ҳамда OnePlus Норд 6 моделларида қўлланилган бўлса-да, асосий рақамли флагманлар серияси учун бу мутлақ рекорд ҳисобланади.

Шунингдек, қурилма 100 ватт қувватга эга симли тезкор қувватлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса улкан батареяни қисқа вақт ичида тўлдириш имконини бериб, фойдаланувчилар учун кундалик фойдаланишда катта қулайлик яратади.

Дисплей ва унумдорлик имкониятлари

OnePlus Чина президенти Ли Сзенинг маълум қилишича, OnePlus 16 бозорда КолорОС 17 операцион тизимида ишлайдиган илк қурилмага айланади. Сифатли дастурий таъминот Android 17 базасида барқарор ишлашни таъминлайди. Смартфоннинг экран имкониятлари ҳам технология ихлосмандларини бефарқ қолдирмайди.

Компания раҳбари таъкидлаганидек, янги флагман барча иловаларда глобал миқёсдаги ўта юқори 165 Hz частотали экранни тақдим этувчи биринчи қурилма бўлади. Махсус ўйин сценарийларида эса бу кўрсаткич янада ошиб, 185 Hz гача етиши мумкин.

Камералар тизими ва кутилмалар

Қурилманинг оптик имкониятлари ҳам юқори даражада бўлиши кутилмоқда. Тарқалган сиздирилган маълумотларга таяниб айтганда, OnePlus 16 1/1,4 дюймли сенсорга эга 200 мегапикселли асосий камера билан жиҳозланади. Унга қўшимча равишда 50 мегапикселли ўта кенг бурчакли модул ҳамда 1/1,95 дюймли сенсорли 50 мегапикселли перископик телефото объектив ҳамроҳлик қилади.

Ҳозирги кунда ушбу флагманнинг халқаро бозорларга чиқарилиши ва бошқа техник тафсилотлари бўйича қўшимча маълумотлар тез орада эълон қилиниши кутилмоқда. Янги авлод қурилмаси ўзининг ноёб дисплейи ва батарея қуввати билан бозорда жиддий рақобат қилишга шайланмоқда.

OnePlusСмартфонТехнологияAndroidЯнгиликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиHonor сунъий интеллект учун ўта ихчам Tiangong AXB35 иш станциясини тақдим этдиБугун, 05:58Anthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиAnthropic компанияси сунъий интеллектга асосланган биологик лаборатория очдиБугун, 04:22Марс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиМарс Эхпресс Қизил сайёранинг жанубий қутбидаги бинафша қояларни суратга олдиБугун, 01:56Ҳиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаҲиндистонда янги iPhone моделлари пицадан ҳам тезроқ етказиб берилмоқдаКеча, 22:52Марсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиМарсни тадқиқ қилаётган Curiosity 5000-солни нишонладиКеча, 21:25Anthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиAnthropic нейротармоғи ёрдамида OpenAI тизими бузиб кирилдиКеча, 19:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди