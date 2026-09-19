Истанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқда
Ижтимоий тармоқларда Истанбулда яшаб ишлаган 28 ёшли Ўзбекистон фуқароси Моҳирано Мелиева уй шароитида тиббий муолажа олганидан сўнг оғир аҳволга тушгани ҳақида хабар тарқалмоқда.
Тарқалган маълумотларга кўра, аёл қаттиқ шамоллагани сабаб шифохонага олиб борилмаган, унинг уйига тиббиёт ходими чақирилган. Муолажадан кейин унда аллергик реакция кузатилгани, кейинчалик танасида куйишга ўхшаш жароҳатлар пайдо бўлгани айтилмоқда.
Шунингдек, аёл Истанбулдаги Картал ҳудудидаги шифохоналардан бирининг интенсив терапия бўлимида даволанаётгани ҳақида маълумотлар тарқалган. Туркия ОАВ яқинларига таяниб, шифокорлар унинг аҳволини ўта оғир баҳолаётганини ёзмоқда.
Аёлнинг яқинлари иш берувчи оила устидан шикоят қилишга тайёрланмоқда.
Изоҳлар 0
…