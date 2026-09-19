Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилди
АҚШнинг Гранд-Каньон ҳудудида кучли сел вақтида икки дўсти билан бедарак йўқолган уч нафар фарзанднинг отаси Тимоти Аллен Смитнинг жасади қарийб уч ҳафтадан сўнг топилди.
Коконино округи тиббиёт экспертизаси хизмати топилган инсон қолдиқлари 53 ёшли Тимоти Смитга тегишли эканини тасдиқлади. Улар 14 сентябрь куни Миллий парк хизмати ходимлари томонидан Колорадо дарёсидаги Crystal Rapid яқинидан топилган.
Вайомингдаги Star Valley Ranch шаҳрида яшаган Тим 29 август куни Bright Angel Canyon ва Phantom Ranch ҳудудларида юз берган кучли селдан сўнг бедарак йўқолган. У ўша пайтда узоқ йиллик дўстлари Жон Жусти ва Брент Розенкранц билан сайр қилиш, балиқ овлаш ва кемпинг учун сафарда эди. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.
Тимнинг рафиқаси Кэрри Смит Facebook орқали унинг вафот этганини тасдиқлаб, оиласи уч ҳафта давомида унинг қайтишини кутиб, умид қилганини айтди.
“Биз энди кутмаймиз. Тим икки кун аввал Гранд-Каньон миллий боғи қутқарувчилари томонидан топилди. Биз истаган тарзда бўлмади, аммо у Жон ва Брент билан бирга севган иши билан шуғулланганини биламиз”, — деди Кэрри.
Икки дўсти ҳам сел қурбони бўлган
Тим билан каньонга кирган 46 ёшли хиропрактик Жон Жусти ва 42 ёшли яккакураш устози Брент Розенкранц ҳам ҳалок бўлган.
Уч дўст ойлар давомида режалаштирган саёҳатини 28 август куни бошлаган. Эртанги куни тахминан соат 14:30 да Bright Angel Creek яқинида турган пайтда кучли ёмғирдан кейин тўсатдан сел келган.
Кучли оқим сой устидаги деярли барча пиёдалар кўприкларини вайрон қилган, темир конструкциялар ва бошқа чиқиндиларни оқизиб кетган. Transcanyon Waterline тизими ҳам жиддий зарар кўрган.
Кейинги икки кун ичида 80 дан ортиқ киши қутқарилган, уларнинг кўпчилиги вертолётда олиб чиқилган.
Жоннинг жасади 30 август куни, Брентники эса 31 августда топилган. Тим эса қидирув давомида бедарак қолган сўнгги шахс бўлган.
Унинг қолдиқлари Phantom Ranch ҳудудидан қарийб 10 мил пастда аниқланган.
Учувчи Тим ҳақида нималар маълум?
Тим Техаснинг Granbury шаҳрида улғайган ва кейин рафиқаси Кэрри ҳамда уч нафар фарзанди билан Вайомингнинг ғарбий қисмига кўчган. Жуфтлик 18 йил турмуш қурган.
Оиласи уни табиатни севувчи, сайр қилиш, кемпинг, янги жойларни кашф этиш ва бошқаларга ёрдам беришни яхши кўрган инсон сифатида эслади.
Тим учувчи бўлиб ишлаган, яқинлари уни хусусий авиация компанияси NetJets учун парвоз қилганини билдирган.
Унинг ўлимидан сўнг яқинлари ва у яшаган жамоалар томонидан кўплаб ҳамдардлик билдирилди. Унинг оиласига бўлган меҳри ва диний эътиқоди алоҳида таъкидланди.
Вайомингда Тим ва оиласи қатнашган Emmanuel Bible Church қидирув даврида унинг учун дуо йиғилишини ўтказган. Granbury High School’нинг собиқ ўқувчилари гуруҳида ҳам унинг вафоти муносабати билан хотира сўзлари қолдирилган.
АҚШ Миллий парк хизмати Тим, Жон ва Брентнинг оилаларига чуқур ҳамдардлик билдириб, бир неча ҳафта давомида оғир шароитларда ишлаган қидирув гуруҳлари ва ҳамкор ташкилотларга миннатдорчилик билдирди.
Изоҳлар 0
…