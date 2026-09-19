Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилди

·0·Дунё
Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилди

АҚШнинг Гранд-Каньон ҳудудида кучли сел вақтида икки дўсти билан бедарак йўқолган уч нафар фарзанднинг отаси Тимоти Аллен Смитнинг жасади қарийб уч ҳафтадан сўнг топилди.

Коконино округи тиббиёт экспертизаси хизмати топилган инсон қолдиқлари 53 ёшли Тимоти Смитга тегишли эканини тасдиқлади. Улар 14 сентябрь куни Миллий парк хизмати ходимлари томонидан Колорадо дарёсидаги Crystal Rapid яқинидан топилган.

Вайомингдаги Star Valley Ranch шаҳрида яшаган Тим 29 август куни Bright Angel Canyon ва Phantom Ranch ҳудудларида юз берган кучли селдан сўнг бедарак йўқолган. У ўша пайтда узоқ йиллик дўстлари Жон Жусти ва Брент Розенкранц билан сайр қилиш, балиқ овлаш ва кемпинг учун сафарда эди. Бу ҳақда Need To Know хабар берди.

Тимнинг рафиқаси Кэрри Смит Facebook орқали унинг вафот этганини тасдиқлаб, оиласи уч ҳафта давомида унинг қайтишини кутиб, умид қилганини айтди.

“Биз энди кутмаймиз. Тим икки кун аввал Гранд-Каньон миллий боғи қутқарувчилари томонидан топилди. Биз истаган тарзда бўлмади, аммо у Жон ва Брент билан бирга севган иши билан шуғулланганини биламиз”, — деди Кэрри.

Икки дўсти ҳам сел қурбони бўлган

Тим билан каньонга кирган 46 ёшли хиропрактик Жон Жусти ва 42 ёшли яккакураш устози Брент Розенкранц ҳам ҳалок бўлган.

Уч дўст ойлар давомида режалаштирган саёҳатини 28 август куни бошлаган. Эртанги куни тахминан соат 14:30 да Bright Angel Creek яқинида турган пайтда кучли ёмғирдан кейин тўсатдан сел келган.

Grand Canyon manzarasi fonida selfi tushgan ikki soqolli kishining yonma-yon surati.

Кучли оқим сой устидаги деярли барча пиёдалар кўприкларини вайрон қилган, темир конструкциялар ва бошқа чиқиндиларни оқизиб кетган. Transcanyon Waterline тизими ҳам жиддий зарар кўрган.

Кейинги икки кун ичида 80 дан ортиқ киши қутқарилган, уларнинг кўпчилиги вертолётда олиб чиқилган.

Жоннинг жасади 30 август куни, Брентники эса 31 августда топилган. Тим эса қидирув давомида бедарак қолган сўнгги шахс бўлган.

Унинг қолдиқлари Phantom Ranch ҳудудидан қарийб 10 мил пастда аниқланган.

Учувчи Тим ҳақида нималар маълум?

Тим Техаснинг Granbury шаҳрида улғайган ва кейин рафиқаси Кэрри ҳамда уч нафар фарзанди билан Вайомингнинг ғарбий қисмига кўчган. Жуфтлик 18 йил турмуш қурган.

Оиласи уни табиатни севувчи, сайр қилиш, кемпинг, янги жойларни кашф этиш ва бошқаларга ёрдам беришни яхши кўрган инсон сифатида эслади.

Тим учувчи бўлиб ишлаган, яқинлари уни хусусий авиация компанияси NetJets учун парвоз қилганини билдирган.

Унинг ўлимидан сўнг яқинлари ва у яшаган жамоалар томонидан кўплаб ҳамдардлик билдирилди. Унинг оиласига бўлган меҳри ва диний эътиқоди алоҳида таъкидланди.

Вайомингда Тим ва оиласи қатнашган Emmanuel Bible Church қидирув даврида унинг учун дуо йиғилишини ўтказган. Granbury High School’нинг собиқ ўқувчилари гуруҳида ҳам унинг вафоти муносабати билан хотира сўзлари қолдирилган.

АҚШ Миллий парк хизмати Тим, Жон ва Брентнинг оилаларига чуқур ҳамдардлик билдириб, бир неча ҳафта давомида оғир шароитларда ишлаган қидирув гуруҳлари ва ҳамкор ташкилотларга миннатдорчилик билдирди.

Тимоти Аллен СмитГранд-КаньонBright Angel CanyonNetJets
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)Бугун, 12:45Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Бугун, 10:06Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 09:59Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиАёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиБугун, 09:19«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилди«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилдиБугун, 08:52Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Бугун, 08:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?