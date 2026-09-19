Сан-Францисколиклар ғазабини океан бўйида биргаликда бақириб чиқарди

·57·Дунё
Сан-Францисколиклар ғазабини океан бўйида биргаликда бақириб чиқарди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Сан-Франсискода 100 дан ортиқ аҳоли ўзларининг тўпланиб қолган салбий ҳис-туйғуларини Тинч океани бўйида баланд овозда бақириб чиқаришди.
  • "Денгиз бўйидаги қаттиқ бақириқ" деб номланган ушбу тадбирни Дениел Иган ташкил этди ва унда уй-жой ижарасининг қимматлаши ҳамда сунъий интеллект каби муаммолар сабаб бўлган норозиликлар ифода этилди.

АҚШнинг Сан-Франциско шаҳрида 100 нафардан ортиқ аҳоли ғазаб, асабийлик ва тўпланиб қолган салбий ҳис-туйғуларини одатдагидан мутлақо бошқача усулда чиқариш учун Тинч океани бўйида йиғилди. Улар океанга қараган ҳолда биргаликда баланд овозда бақириб, ўз ҳиссиётларини намоён қилди.

Ўзига хос тадбир “Guttural Scream at the Sea”, яъни шартли равишда “Денгиз бўйидаги қаттиқ бақириқ” деб номланган. Уни маҳаллий аҳоли вакили Дэниел Иган Ocean Beach яқинида ташкил этган.

Иганнинг айтишича, у аввалнинг ўзи кучли бақириш истагини ҳис қилган. Шу боис бошқаларни ҳам бирлаштириб, тўпланган ҳиссиётларни биргаликда чиқариш ғоясини илгари сурган.

Тадбир эълонида иштирок этиш сабаблари сифатида уй-жой ижарасининг қимматлаши, сунъий интеллект сабаб юзага келаётган норозилик, ғазаб ва шунчаки бақиргандан кейин инсон ўзини енгил ҳис қилиши каби омиллар келтирилган.

Энг баланд бақирган иштирокчи ким бўлди?

Коллектив бақириқдан олдин иштирокчилар ўртасида махсус танлов ҳам ташкил этилган. Унда қатнашчиларнинг овоз баландлиги, бақириш давомийлиги ва услуби баҳоланган.

Танловда Оливия Гульельмотто ғолиб бўлди. Унинг бақириғи 121,9 децибел даражасида қайд этилган. Бу натижа дунё рекорди ҳисобланган 129 децибел кўрсаткичидан бироз паст.

Ғолибга соврин сифатида кичик рупор берилган.

Оливия ўзининг баланд бақириғи муайян бир муаммо ёки воқеага бағишланмаганини таъкидлади.

“Бу бирор битта нарса учун эмас, бутун дунё учун эди”, — деди у.

Ташкилотчиларнинг таъкидлашича, ноодатий тадбир иштирокчиларга кундалик ҳаётда йиғилиб қолган ҳиссиётларни очиқ ифода этиш ва ўзини бироз енгил ҳис қилиш имконини берган.

Deniz bo'yidagi qattiq bakirlikDaniel IganOliviyah GulyelmottoSan-Francisko
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миср пирамидасида яширин математик код борми?Миср пирамидасида яширин математик код борми?Бугун, 14:29Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиКаньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиБугун, 14:18"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)Бугун, 12:45Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Бугун, 10:06Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 09:59Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиАёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиБугун, 09:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?