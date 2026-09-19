iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- iPhone 18 Pro сотувга чиққан илк куниёқ мутахассислар томонидан қисмларга ажратилиб, унинг ички тузилиши ва техник хусусиятлари ўрганилди.
- Қурилмадан янгиланган, сезиларли даражада катталаштирилган буғланиш камераси ва ўзгарган асосий камера модули ўрин олган.
- Шунингдек, Dynamic Island қисми кичрайтирилган, юзни таниш тизимининг инфрақизиламераси эса экран остига кўчирилган.
Жаҳон бозорида iPhone 18 Pro смартфонларининг савдоси бошланиши билан интернетда янги флагманнинг илк қисмларга ажратилган видеоси пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма сотувга чиққанининг дастлабки куниёқ мутахассислар унинг ички тузилишини ўрганиб чиқиб, асосий техник хусусиятларни амалда тасдиқлашди ҳамда янгиланган совутиш тизимини яқиндан намойиш этишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ички тузилиш ва янги совутиш тизимиАнъанага кўра, смартфон корпусини очиш жараёни унинг қуйи қисмидаги иккита Пенталобе винтини бураб олишдан бошланади. Дисплейни тўлақонли ажратиб олиш учун эса қиздириш, махсус ёпишқоқ мослама ҳамда елим қатламини юмшатувчи спиртдан фойдаланилган. Мутахассислар видеода сезиларли даражада катталаштирилган янги буғланиш камераси (испарителная камера) яққол кўзга ташланишини қайд этишди.
Янги iPhone 18 Pro модели олдинги авлодларга нисбатан ўзгарган ташқи ва ички элементлари билан ҳам эътиборни тортади. Хусусан, қурилманинг асосий камера модули сезиларли даражада катталашгани маълум бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат мураккаброқ ва йирикроқ механизмни талаб қилувчи ўзгарувчан диафрагма технологиясининг жорий этилгани билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Dynamic Island ва аккумулятор ҳажмиСмартфоннинг энг кўзга кўринган ўзгаришларидан бири кичиклаштирилган Dynamic Island қисмига тегишли. Apple компанияси юзни таниш тизимининг инфрақизиламерасини бевосита экран остига кўчирган. Дисплей синчковлик билан кўздан кечирилганда, датчик устидаги панел қисми қолган қисмидан ўзига хос пикселлар тузилиши билан фарқ қилиши аниқланган. Бу нурланишнинг матрица орқали эркин ўтишини таъминлаш учун зарур ҳисобланади.
Шунингдек, мазкур тўлиқ қисмларга ажратиш жараёни қурилманинг аккумулятор сиғими борасидаги маълумотларга ҳам ойдинлик киритди. Физик СИМ-карта учун мўлжалланган уяси мавжуд бўлган версиянинг батарея қуввати 4056 мА·ч ни ташкил этиши тасдиқланди. Ушбу кўрсаткич янги флагманнинг релизидан аввал тарқалган дастлабки маълумотларга тўлиқ мос келди.
Ҳозирча эълон қилинган илк видеолар қурилманинг умумий тузилиши ҳақида бошланғич тасаввур берса-да, унинг тўлақонли тузатиш ва қисмларга ажратиш имкониятлари ҳамда конструктив ўзгаришлари бўйича кейинги таҳлиллар иФихит каби нуфузли манбалар томонидан тақдим этилиши кутилмоқда.
Изоҳлар 0
…