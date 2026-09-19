iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилди

·57·Техно
iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • iPhone 18 Pro сотувга чиққан илк куниёқ мутахассислар томонидан қисмларга ажратилиб, унинг ички тузилиши ва техник хусусиятлари ўрганилди.
  • Қурилмадан янгиланган, сезиларли даражада катталаштирилган буғланиш камераси ва ўзгарган асосий камера модули ўрин олган.
  • Шунингдек, Dynamic Island қисми кичрайтирилган, юзни таниш тизимининг инфрақизиламераси эса экран остига кўчирилган.

Жаҳон бозорида iPhone 18 Pro смартфонларининг савдоси бошланиши билан интернетда янги флагманнинг илк қисмларга ажратилган видеоси пайдо бўлди. ixbt.com маълумотига кўра, қурилма сотувга чиққанининг дастлабки куниёқ мутахассислар унинг ички тузилишини ўрганиб чиқиб, асосий техник хусусиятларни амалда тасдиқлашди ҳамда янгиланган совутиш тизимини яқиндан намойиш этишди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ички тузилиш ва янги совутиш тизими

Анъанага кўра, смартфон корпусини очиш жараёни унинг қуйи қисмидаги иккита Пенталобе винтини бураб олишдан бошланади. Дисплейни тўлақонли ажратиб олиш учун эса қиздириш, махсус ёпишқоқ мослама ҳамда елим қатламини юмшатувчи спиртдан фойдаланилган. Мутахассислар видеода сезиларли даражада катталаштирилган янги буғланиш камераси (испарителная камера) яққол кўзга ташланишини қайд этишди.

Янги iPhone 18 Pro модели олдинги авлодларга нисбатан ўзгарган ташқи ва ички элементлари билан ҳам эътиборни тортади. Хусусан, қурилманинг асосий камера модули сезиларли даражада катталашгани маълум бўлди. Мутахассисларнинг фикрича, бу ҳолат мураккаброқ ва йирикроқ механизмни талаб қилувчи ўзгарувчан диафрагма технологиясининг жорий этилгани билан боғлиқ бўлиши мумкин.

Dynamic Island ва аккумулятор ҳажми

Смартфоннинг энг кўзга кўринган ўзгаришларидан бири кичиклаштирилган Dynamic Island қисмига тегишли. Apple компанияси юзни таниш тизимининг инфрақизиламерасини бевосита экран остига кўчирган. Дисплей синчковлик билан кўздан кечирилганда, датчик устидаги панел қисми қолган қисмидан ўзига хос пикселлар тузилиши билан фарқ қилиши аниқланган. Бу нурланишнинг матрица орқали эркин ўтишини таъминлаш учун зарур ҳисобланади.

Шунингдек, мазкур тўлиқ қисмларга ажратиш жараёни қурилманинг аккумулятор сиғими борасидаги маълумотларга ҳам ойдинлик киритди. Физик СИМ-карта учун мўлжалланган уяси мавжуд бўлган версиянинг батарея қуввати 4056 мА·ч ни ташкил этиши тасдиқланди. Ушбу кўрсаткич янги флагманнинг релизидан аввал тарқалган дастлабки маълумотларга тўлиқ мос келди.

Ҳозирча эълон қилинган илк видеолар қурилманинг умумий тузилиши ҳақида бошланғич тасаввур берса-да, унинг тўлақонли тузатиш ва қисмларга ажратиш имкониятлари ҳамда конструктив ўзгаришлари бўйича кейинги таҳлиллар иФихит каби нуфузли манбалар томонидан тақдим этилиши кутилмоқда.

AppleiPhone 18 ProСмартфонТехнологияГаджет
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинАҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинБугун, 13:25Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизБугун, 13:20Starlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиStarlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиБугун, 12:22Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиБугун, 11:51Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиБугун, 11:27Ер яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиЕр яқинидаги астероидлар сони 40 мингтадан ошдиБугун, 10:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди