NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди

·28·Техно
NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • NASA ва SpaceX Халқаро космик стансияга яна учта парвозни, жумладан Крев-15, Крев-16 ва Крев-17 миссияларини амалга ошириш бўйича 946 миллион долларлик қўшимча келишувни имзолади.
  • Ушбу келишув доирасида SpaceX 2030 йилгача бўлган давр учун парвозларни амалга оширади, жумладан экипажни тайёрлаш, учириш, орбитадаги операциялар ва хавфсиз қайтаришни ўз ичига олади.

АҚШ Миллий космик агентлиги NASA ва Elon Musk'га тегишли SpaceX компанияси ўртасида Халқаро космик станцияга (ХКС) инсонларни юбориш бўйича навбатдаги йирик келишув имзоланди. ixbt.com маълумотига кўра, Коммерсиал Крев Транспортатион Капабилитй (ККтКап) дастури доирасидаги қўшимча шартнома қиймати қарийб бир миллиард долларни ташкил этиб, келгусидаги космик экспедицияларни молиялаштиришни таъминлайди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу модификацияга мувофиқ, SpaceX компанияси NASA учун Крев-15, Крев-16 ва Крев-17 деб номланган яна учта бошқариладиган космик миссияни амалга оширади. Мазкур шартноманинг умумий бюджети 946 миллион долларга тенг бўлиб, бу орқали NASA томонидан SpaceX'га буюртма қилинган жами миссиялар сони 17 тага етди. Ушбу ҳамкорлик келгуси йилларда космик станциянинг узлуксиз ишлашини кафолатлайди.

Молиялаштириш тафсилотлари ва шартнома шартлари

Келишувда кўрсатилишича, ажратилган маблағлар фақатгина парвозларнинг ўзини эмас, балки кенг кўламли тайёргарлик жараёнларини ҳам қамраб олади. Хусусан, сумманинг ичига Ерда экипажни тайёрлаш, ракетани учириш, орбитадаги операциялар, экипажларни хавфсиз қайтариш, тиклаш ишлари ҳамда ҳар бир экспедиция учун зарур юкларни етказиб бериш харажатлари киритилган.

Шунингдек, Dragon космик кемаси ХКСга туташиб турган вақтда экипаж учун фавқулодда қутқарув «қайиқчаси» вазифасини ҳам бажариши шарт. Ушбу қўшимча хавфсизлик чораси космонавтлар ҳаётини ҳар қандай кутилмаган вазиятларда асрашга хизмат қилади. Янги келишувнинг амал қилиш муддати 2030 йилгача узайтирилган бўлиб, учта янги миссиянинг учишга шайлиги 2027 ва 2028 йилларга мўлжалланган.

Ҳамкорлик тарихи ва келажак истиқболлари

Мазкур янги битим ҳисобга олинган ҳолда, ККтКап дастури доирасида SpaceX билан тузилган умумий шартноманинг қиймати нақд 5,92 миллиард долларга етди. Эслатиб ўтамиз, NASA ўшанда ўзининг дастлабки шартномаларини Boeing ва SpaceX компаниялари билан 2014 йилда тузган эди. Бироқ SpaceX ўзининг муваффақиятли ишланмалари эвазига инсонларни космосга олиб чиқиш сертификатини 2020 йилнинг ноябрь ойида қўлга киритган.

Ҳозирги вақтда NASAнинг навбатдаги вазифалари доирасида Крев-12 миссияси амалга оширилмоқда. Ушбу дастур доирасида Dragon кемаси экипаж билан биргаликда муваффақиятли равишда орбитага чиқиб, Халқаро космик станцияга туташган ҳолда ўз вазифаларини бажаришда давом этмоқда. Ушбу қадамлар инсониятнинг космик тадқиқотлардаги иштирокини янада мустаҳкамламоқда.

NASASpaceXХКСКосмосТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиБугун, 15:30Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиЖисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилдиБугун, 14:25iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиiPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиБугун, 13:52АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинАҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинБугун, 13:25Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизБугун, 13:20iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиiPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади