iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- ДхОМарк лабораторияси iPhone 18 Pro камерасини синовдан ўтказиб, 172 балл билан рейтингда иккинчи ўринни эгаллаганини аниқлади.
- Қурилма айниқса паст ёруғлик шароитида суратга олиш сифати ва экспозицияси билан ажралиб туради, шунингдек, янги ўзгарувчан диафрагма функсияси ва видеотасвир стабилизацияси юқори баҳоланган.
- Бироқ, ранг-барангликдаги кичик оғишлар ва телефотокамеранинг зоом имкониятларидаги чекловлар уни биринчи ўриндан четда қолдирди.
Нуфузли ДхОМарк лабораторияси мутахассислари Apple компаниясининг янги флагмани — iPhone 18 Pro смартфонининг камерасини синовдан ўтказишди. Олинган натижаларга кўра, қурилма 172 балл тўплаб, глобал камерасимуляция ва суратга олиш рейтингида фахрли иккинчи ўринни эгаллади ва жаҳоннинг энг илғор камерофонлари қаторидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, биринчи ўринни 175 балл жамлаган Huawei Pura 80 Ultra эгаллаб турибди. Шунга қарамай, iPhone 18 Pro Vivo X300 Pro ва Oppo Финд X9 Ultra каби асосий рақобатчиларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Янги Apple флагмани улардан мос равишда бир ва икки балл устун келди.
Камеранинг асосий афзалликлари ва тунги суратга олиш имкониятлариСинов натижаларига кўра, iPhone 18 Pro моделининг энг кучли томонларидан бири паст ёруғлик шароитида суратга олиш сифати деб топилди. ДхОМарк мутахассислари смартфоннинг тунги суратларини ўз синфидаги энг яхшилардан бири сифатида баҳолашди. Камера ҳатто энг мураккаб шароитларда ҳам юқори деталли кадрлар тайёрлаб, рақамли шовқинни самарали назорат қилади.
Шунингдек, қурилманинг экспозицияси ҳам юқори баҳога сазовор бўлди. Аксарият сценарийларда смартфон табиий контраст ва кенг динамик диапазонни намойиш этади. Бу ёруғ ва қоронғи қисмлардаги деталларни бир вақтнинг ўзида бир хилда сақлаб қолиш имконини беради.
Янги технологиялар ва видеотасвир сифатиМутахассислар асосий камерага ўрнатилган янги ўзгарувчан диафрагма (диафрагма) функциясини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. У гуруҳли портретларни суратга олишда майдон чуқурлигини ошириб, кўпроқ одамларнинг бирдек фокусда қолишини таъминлайди. Бундан ташқари, фойдаланувчилар диафрагмани қўлда бошқариш имкониятига ҳам эга.
Видеотасвир стабилизацияси ҳам юқори даражада баҳоланди. ДхОМарк хулосасига кўра, ҳаракатланиш ёки ҳатто югуриш вақтида олинган видеолар ҳам жуда текис ва табиий кўринади. Смартфон деталлар ва шовқин даражаси ўртасида мукаммал мувозанатни сақлайди.
Етакчига нима халақит берди?Барча ижобий жиҳатларга қарамай, iPhone 18 Pro баъзи камчиликлар сабабли биринчи ўринни қўлдан бой берди. Хусусан, мутахассислар ранг-барангликда кичик оғишлар ва оқ балансининг вақти-вақти билан ўзгариб туришини қайд этишди, бу эса кетма-кет кадрлардаги рангларнинг турлича чиқишига олиб келиши мумкин.
Шунингдек, телефотокамера катта масофага яқинлаштириб (зоом) суратга олишда бошқа рақобатчи флагманлардан ортда қолди. Яқин кунларда тақдим этиладиган янги рақиб моделлар эса телефото модулларини янада яхшилаши кутилмоқда, бу эса келгусидаги рақобатни янада кескинлаштиради.
Изоҳлар 0
…