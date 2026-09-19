iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгаллади

·10·Техно
iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгаллади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • ДхОМарк лабораторияси iPhone 18 Pro камерасини синовдан ўтказиб, 172 балл билан рейтингда иккинчи ўринни эгаллаганини аниқлади.
  • Қурилма айниқса паст ёруғлик шароитида суратга олиш сифати ва экспозицияси билан ажралиб туради, шунингдек, янги ўзгарувчан диафрагма функсияси ва видеотасвир стабилизацияси юқори баҳоланган.
  • Бироқ, ранг-барангликдаги кичик оғишлар ва телефотокамеранинг зоом имкониятларидаги чекловлар уни биринчи ўриндан четда қолдирди.

Нуфузли ДхОМарк лабораторияси мутахассислари Apple компаниясининг янги флагмани — iPhone 18 Pro смартфонининг камерасини синовдан ўтказишди. Олинган натижаларга кўра, қурилма 172 балл тўплаб, глобал камерасимуляция ва суратга олиш рейтингида фахрли иккинчи ўринни эгаллади ва жаҳоннинг энг илғор камерофонлари қаторидан жой олди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, биринчи ўринни 175 балл жамлаган Huawei Pura 80 Ultra эгаллаб турибди. Шунга қарамай, iPhone 18 Pro Vivo X300 Pro ва Oppo Финд X9 Ultra каби асосий рақобатчиларини ортда қолдиришга муваффақ бўлди. Янги Apple флагмани улардан мос равишда бир ва икки балл устун келди.

Камеранинг асосий афзалликлари ва тунги суратга олиш имкониятлари

Синов натижаларига кўра, iPhone 18 Pro моделининг энг кучли томонларидан бири паст ёруғлик шароитида суратга олиш сифати деб топилди. ДхОМарк мутахассислари смартфоннинг тунги суратларини ўз синфидаги энг яхшилардан бири сифатида баҳолашди. Камера ҳатто энг мураккаб шароитларда ҳам юқори деталли кадрлар тайёрлаб, рақамли шовқинни самарали назорат қилади.

Шунингдек, қурилманинг экспозицияси ҳам юқори баҳога сазовор бўлди. Аксарият сценарийларда смартфон табиий контраст ва кенг динамик диапазонни намойиш этади. Бу ёруғ ва қоронғи қисмлардаги деталларни бир вақтнинг ўзида бир хилда сақлаб қолиш имконини беради.

Янги технологиялар ва видеотасвир сифати

Мутахассислар асосий камерага ўрнатилган янги ўзгарувчан диафрагма (диафрагма) функциясини алоҳида таъкидлаб ўтдилар. У гуруҳли портретларни суратга олишда майдон чуқурлигини ошириб, кўпроқ одамларнинг бирдек фокусда қолишини таъминлайди. Бундан ташқари, фойдаланувчилар диафрагмани қўлда бошқариш имкониятига ҳам эга.

Видеотасвир стабилизацияси ҳам юқори даражада баҳоланди. ДхОМарк хулосасига кўра, ҳаракатланиш ёки ҳатто югуриш вақтида олинган видеолар ҳам жуда текис ва табиий кўринади. Смартфон деталлар ва шовқин даражаси ўртасида мукаммал мувозанатни сақлайди.

Етакчига нима халақит берди?

Барча ижобий жиҳатларга қарамай, iPhone 18 Pro баъзи камчиликлар сабабли биринчи ўринни қўлдан бой берди. Хусусан, мутахассислар ранг-барангликда кичик оғишлар ва оқ балансининг вақти-вақти билан ўзгариб туришини қайд этишди, бу эса кетма-кет кадрлардаги рангларнинг турлича чиқишига олиб келиши мумкин.

Шунингдек, телефотокамера катта масофага яқинлаштириб (зоом) суратга олишда бошқа рақобатчи флагманлардан ортда қолди. Яқин кунларда тақдим этиладиган янги рақиб моделлар эса телефото модулларини янада яхшилаши кутилмоқда, бу эса келгусидаги рақобатни янада кескинлаштиради.

AppleiPhone 18 ProДхОМаркСмартфонКамера
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинАҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинБугун, 13:25Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизБугун, 13:20iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиiPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиБугун, 12:52Starlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиStarlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиБугун, 12:22Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиБугун, 11:51Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди