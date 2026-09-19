Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Clickс компанияси жисмоний ҚВЕРТЙ-клавиатурага эга Clickс Коммуникатор смартфонини тақдим этди, бу қурилма матн билан кўп ишлайдиган фойдаланувчиларга мўлжалланган.
- Смартфоннинг тезкор хотираси 12 гигабайтга, аккумулятор сиғими эса 4350 миллиампр-соатга оширилди, шунингдек, анъанавий литий-ион батареялардан фойдаланилади.
Ҳозирги кунда барча смартфонлар деярли бир хил кўринишга эга бўлиб, уларнинг асосий қисмини сенсорли экранлар эгаллаган. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, Clickс компанияси ўзининг илк жисмоний ҚВEРТЙ-клавиатурага эга Clickс Коммуникатор смартфони устидаги ишлар якунига етиб бораётганини маълум қилди ва унинг техник тавсилотларини сезиларли даражада яхшилади. Декабр ойида сотувга чиқарилиши режалаштирилган ушбу қурилма матн билан кўп ишлайдиган ва хат ёзишни хуш кўрадиган фойдаланувчиларга мўлжалланган бўлиб, классик БлаккБеррй қурилмаларини эслатиб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ишлаб чиқарувчилар релиз олдидан харидорларнинг талабларидан келиб чиққан ҳолда қурилманинг асосий имкониятларини кучайтиришга қарор қилишди. Хусусан, смартфоннинг тезкор хотираси ҳажми 50 фоизга оширилиб, 8 гигабайтдан 12 гигабайтгача етказилди. Шунингдек, аккумулятор сиғими ҳам катталаштирилиб, аввалги режадаги 4000 миллиампр-соат ўрнига 4350 миллиампр-соатлик батарея ўрнатиладиган бўлди.
Батарея хавфсизлиги ва техник ўзгаришларҚурилмани яратиш жараёнида муҳандислар дастлабки режалардан воз кечишга мажбур бўлишган. Дастлаб кремний-углерод аккумуляторидан фойдаланиш кўзда тутилган эди, бироқ компания ўз синовлари давомида бундай элементларда носозликлар даражаси юқорилигини аниқлаган. Шу сабабли анъанавий литий-ион батареяларга ўтиш қарори қабул қилинди. Янги литий-ион батареянинг хизмат муддати 800 мартадан ортиқ қувватлаш сиклига мўлжалланган.
Смартфон операцион тизим сифатида Android'да ишлайди. Уни буюртма қилиш вақтида харидорлар ўзлари учун қулай бўлган жисмоний клавиатура раскладка сини танлаш имкониятига эга бўладилар. Ташқи кўринишига кўра, қурилма Смоке, Онйх ва Кловер деб номланган учта асосий рангда сотувга чиқарилади. Шунингдек, орқа панел учун 12 хил алмаштириладиган дизайн вариантлари, жумладан, терини имитация қилувчи иккита қоплама ҳам тақдим этилади.
Аксессуарлар ва қўшимча хизматларҚурилма учун махсус ҳимоя воситалари ва хизматлар экотизими ҳам тайёрланди. Clickс компанияси Дбранд бренди билан ҳамкорликда аксессуарлар чиқаришга келишиб олди:
- МНМЛ ҳимоя ғилофи учта рангда тақдим этилиб, унинг нархи 39 долларни ташкил қилади.
- Икки дона Присм ҳимоя ойнаси ва уни аниқ ўрнатиш мосламаси жамланмаси 34,95 долларга баҳоланган.
- Икки йиллик Clickс Каре кенгайтирилган кафолат дастури 129,99 доллар туради.
Бундан ташқари, АҚШ ва Буюк Британия фойдаланувчилари учун эСИМ технологиясини қўллаб-қувватловчи Clickс Мобиле хизмати ишга туширилади. Мазкур хизмат орқали мобил алоқа ва интернетни тўғридан-тўғри Коммуникатор қурилмасида фаоллаштириш мумкин бўлади ва уланган фойдаланувчиларга дастлабки икки ой бепул алоқа тақдим этилади. Анъанавий нано-СИМ карталар учун ҳам алоҳида физика слот мавжуд.
Ҳозирги вақтда Clickс Коммуникатор учун дастлабки буюртмалар қабул қилинмоқда. 1-октябргача смартфонни 500 АҚШ долларига буюртма қилиш мумкин, шундан сўнг унинг тавсия этилган нархи 650 долларгача оширилади. Илк тайёр қурилмалар харидорларга 2026-йилнинг декабрь ойида етказиб берила бошлайди.
Изоҳлар 0
…