Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилди

·43·Техно
Жисмоний клавиатурали Clickс Коммуникатор смартфони тақдим этилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Clickс компанияси жисмоний ҚВЕРТЙ-клавиатурага эга Clickс Коммуникатор смартфонини тақдим этди, бу қурилма матн билан кўп ишлайдиган фойдаланувчиларга мўлжалланган.
  • Смартфоннинг тезкор хотираси 12 гигабайтга, аккумулятор сиғими эса 4350 миллиампр-соатга оширилди, шунингдек, анъанавий литий-ион батареялардан фойдаланилади.

Ҳозирги кунда барча смартфонлар деярли бир хил кўринишга эга бўлиб, уларнинг асосий қисмини сенсорли экранлар эгаллаган. Бироқ ixbt.com маълумотига кўра, Clickс компанияси ўзининг илк жисмоний ҚВEРТЙ-клавиатурага эга Clickс Коммуникатор смартфони устидаги ишлар якунига етиб бораётганини маълум қилди ва унинг техник тавсилотларини сезиларли даражада яхшилади. Декабр ойида сотувга чиқарилиши режалаштирилган ушбу қурилма матн билан кўп ишлайдиган ва хат ёзишни хуш кўрадиган фойдаланувчиларга мўлжалланган бўлиб, классик БлаккБеррй қурилмаларини эслатиб юборади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ишлаб чиқарувчилар релиз олдидан харидорларнинг талабларидан келиб чиққан ҳолда қурилманинг асосий имкониятларини кучайтиришга қарор қилишди. Хусусан, смартфоннинг тезкор хотираси ҳажми 50 фоизга оширилиб, 8 гигабайтдан 12 гигабайтгача етказилди. Шунингдек, аккумулятор сиғими ҳам катталаштирилиб, аввалги режадаги 4000 миллиампр-соат ўрнига 4350 миллиампр-соатлик батарея ўрнатиладиган бўлди.

Батарея хавфсизлиги ва техник ўзгаришлар

Қурилмани яратиш жараёнида муҳандислар дастлабки режалардан воз кечишга мажбур бўлишган. Дастлаб кремний-углерод аккумуляторидан фойдаланиш кўзда тутилган эди, бироқ компания ўз синовлари давомида бундай элементларда носозликлар даражаси юқорилигини аниқлаган. Шу сабабли анъанавий литий-ион батареяларга ўтиш қарори қабул қилинди. Янги литий-ион батареянинг хизмат муддати 800 мартадан ортиқ қувватлаш сиклига мўлжалланган.

Смартфон операцион тизим сифатида Android'да ишлайди. Уни буюртма қилиш вақтида харидорлар ўзлари учун қулай бўлган жисмоний клавиатура раскладка сини танлаш имкониятига эга бўладилар. Ташқи кўринишига кўра, қурилма Смоке, Онйх ва Кловер деб номланган учта асосий рангда сотувга чиқарилади. Шунингдек, орқа панел учун 12 хил алмаштириладиган дизайн вариантлари, жумладан, терини имитация қилувчи иккита қоплама ҳам тақдим этилади.

Аксессуарлар ва қўшимча хизматлар

Қурилма учун махсус ҳимоя воситалари ва хизматлар экотизими ҳам тайёрланди. Clickс компанияси Дбранд бренди билан ҳамкорликда аксессуарлар чиқаришга келишиб олди:

  • МНМЛ ҳимоя ғилофи учта рангда тақдим этилиб, унинг нархи 39 долларни ташкил қилади.
  • Икки дона Присм ҳимоя ойнаси ва уни аниқ ўрнатиш мосламаси жамланмаси 34,95 долларга баҳоланган.
  • Икки йиллик Clickс Каре кенгайтирилган кафолат дастури 129,99 доллар туради.
Clickс Каре кафолати тушиб кетиш натижасидаги шикастланишлар, суюқлик тегиши, сининган дисплей, камера объектиив, корпус, тугмалар ва улагичларни ўз ичига олади. Компания узоқ давом этадиган таъмирлаш ўрнига фойдаланувчига янги қурилма юборишни вада қилмоқда, бироқ ҳар бир суғурта ҳолати учун 49 доллар миқдорида қўшимча тўлов кўзда тутилган.

Бундан ташқари, АҚШ ва Буюк Британия фойдаланувчилари учун эСИМ технологиясини қўллаб-қувватловчи Clickс Мобиле хизмати ишга туширилади. Мазкур хизмат орқали мобил алоқа ва интернетни тўғридан-тўғри Коммуникатор қурилмасида фаоллаштириш мумкин бўлади ва уланган фойдаланувчиларга дастлабки икки ой бепул алоқа тақдим этилади. Анъанавий нано-СИМ карталар учун ҳам алоҳида физика слот мавжуд.

Ҳозирги вақтда Clickс Коммуникатор учун дастлабки буюртмалар қабул қилинмоқда. 1-октябргача смартфонни 500 АҚШ долларига буюртма қилиш мумкин, шундан сўнг унинг тавсия этилган нархи 650 долларгача оширилади. Илк тайёр қурилмалар харидорларга 2026-йилнинг декабрь ойида етказиб берила бошлайди.

Clickс КоммуникаторСмартфонAndroidҚВEРТЙТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиБугун, 15:30NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиБугун, 14:53iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиiPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиБугун, 13:52АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинАҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкинБугун, 13:25Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизБугун, 13:20iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиiPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади