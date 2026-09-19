FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритди

·38·Спорт
FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • FIFA Россия ўсмирлар жамоасини Озарбайжонда бўлиб ўтадиган У-15 Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи қуръасига киритди.
  • Бу 2022-йил феврал ойидан бери жорий этилган спорт санксияларидан кейинги илк юмшатилиш ҳолати ҳисобланади.
  • Ушбу турнир FIFA мусобақаларига саралашда қийналаётган давлатларга рақобат муҳитини тақдим этиш мақсадида ташкил этилган.

Халқаро футбол федерацияси (FIFA) Россия ўсмирлар жамоасини янги ташкил этилган турнир гуруҳ босқичи қуръасига киритиш орқали мамлакатни халқаро футбол майдонига қисман қайтариш йўлида муҳим қадам ташлади. Goal.com хабар беришича, бу қарор 2022-йил феврал ойида жорий этилган кенг кўламли спорт санкцияларидан кейинги илк юмшатилиш ҳолати ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Озарбайжонда бўлиб ўтадиган У-15 Жаҳон чемпионати ва фестивалида Россия ўсмирлар терма жамоаси Туркия, Афғонистон, Жибути, Серра-Леоне ва Судан билан биргаликда олтита жамоадан иборат гуруҳдан жой олди. Ушбу қадам ўтган йилнинг декабрь ойида барча 211 аъзо ассоциацияга расмий таклифнома юборилганидан сўнг амалга оширилди.

Мусобақа формати ва асосий мақсад

FIFA ушбу синов турнирини ташкил этишдан кўзланган асосий мақсад дунё бўйлаб FIFA мусобақаларига саралашдан ўтишда қийналаётган давлатларга мазмунли рақобат муҳитини тақдим этиш эканини таъкидлади. Ташкилот баёнотида таъкидланишича, мазкур фестивал формати турли мамлакатлар ўртасидаги рақобатдошлик тафовутини қисқартириш учун атайлаб ишлаб чиқилган.

Бироқ, ёшлар даражасидаги бу чекловларнинг юмшатилиши Россиянинг асосий терма жамоалари ва клубларига нисбатан жорий этилган санкцияларга таъсир қилмайди. Улар Европа чемпионати ва Чемпионлар лигаси каби нуфузли мусобақалардан четлатилганича қолмоқда.

Катта футбол учун эшиклар ҳали ҳам ёпиқ

Ушбу тақиқлар Европа федерацияларининг эҳтимолий бойкотларининг олдини олиш мақсадида Sport арбитраж суди томонидан тасдиқланган эди. UEFA президенти Александер Чеферин Украинадаги можаро давом этар экан, Россиянинг асосий терма жамоалари учун эшиклар қатъий ёпилганича қолишини бир неча бор таъкидлаган.

Озарбайжонда 24–30-октабр кунлари бўлиб ўтадиган ва 191 та жамоани ўз ичига олган ушбу турнир кичик майдонларда 20 дақиқалик бўлаклардан иборат саккиз кишилик форматда ўтказилади. Украина, Германия, Нидерландия ва АҚШ каби давлатларнинг мазкур мусобақада қатнашмаслиги эса чуқур геосиёсий зиддиятлар турнир соясида қолишда давом этаётганини кўрсатади.

Келажакда FIFA келаси йили қизлар ўртасидаги мусобақани ҳам йўлга қўйишни ва 2028-йилдан бошлаб ҳар икки ёш тоифасидаги фестивалларни йиллик тадбирга айлантиришни режалаштирмоқда.

FIFAРоссияU15 Жаҳон чемпионатиОзарбайжонФутбол
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Килиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиКилиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиБугун, 13:36UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиБугун, 11:53Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Бугун, 11:36Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиАлекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 11:33"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтдиБугун, 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг