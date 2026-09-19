FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- FIFA Россия ўсмирлар жамоасини Озарбайжонда бўлиб ўтадиган У-15 Жаҳон чемпионати гуруҳ босқичи қуръасига киритди.
- Бу 2022-йил феврал ойидан бери жорий этилган спорт санксияларидан кейинги илк юмшатилиш ҳолати ҳисобланади.
- Ушбу турнир FIFA мусобақаларига саралашда қийналаётган давлатларга рақобат муҳитини тақдим этиш мақсадида ташкил этилган.
Халқаро футбол федерацияси (FIFA) Россия ўсмирлар жамоасини янги ташкил этилган турнир гуруҳ босқичи қуръасига киритиш орқали мамлакатни халқаро футбол майдонига қисман қайтариш йўлида муҳим қадам ташлади. Goal.com хабар беришича, бу қарор 2022-йил феврал ойида жорий этилган кенг кўламли спорт санкцияларидан кейинги илк юмшатилиш ҳолати ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Озарбайжонда бўлиб ўтадиган У-15 Жаҳон чемпионати ва фестивалида Россия ўсмирлар терма жамоаси Туркия, Афғонистон, Жибути, Серра-Леоне ва Судан билан биргаликда олтита жамоадан иборат гуруҳдан жой олди. Ушбу қадам ўтган йилнинг декабрь ойида барча 211 аъзо ассоциацияга расмий таклифнома юборилганидан сўнг амалга оширилди.
Мусобақа формати ва асосий мақсадFIFA ушбу синов турнирини ташкил этишдан кўзланган асосий мақсад дунё бўйлаб FIFA мусобақаларига саралашдан ўтишда қийналаётган давлатларга мазмунли рақобат муҳитини тақдим этиш эканини таъкидлади. Ташкилот баёнотида таъкидланишича, мазкур фестивал формати турли мамлакатлар ўртасидаги рақобатдошлик тафовутини қисқартириш учун атайлаб ишлаб чиқилган.
Бироқ, ёшлар даражасидаги бу чекловларнинг юмшатилиши Россиянинг асосий терма жамоалари ва клубларига нисбатан жорий этилган санкцияларга таъсир қилмайди. Улар Европа чемпионати ва Чемпионлар лигаси каби нуфузли мусобақалардан четлатилганича қолмоқда.
Катта футбол учун эшиклар ҳали ҳам ёпиқУшбу тақиқлар Европа федерацияларининг эҳтимолий бойкотларининг олдини олиш мақсадида Sport арбитраж суди томонидан тасдиқланган эди. UEFA президенти Александер Чеферин Украинадаги можаро давом этар экан, Россиянинг асосий терма жамоалари учун эшиклар қатъий ёпилганича қолишини бир неча бор таъкидлаган.
Озарбайжонда 24–30-октабр кунлари бўлиб ўтадиган ва 191 та жамоани ўз ичига олган ушбу турнир кичик майдонларда 20 дақиқалик бўлаклардан иборат саккиз кишилик форматда ўтказилади. Украина, Германия, Нидерландия ва АҚШ каби давлатларнинг мазкур мусобақада қатнашмаслиги эса чуқур геосиёсий зиддиятлар турнир соясида қолишда давом этаётганини кўрсатади.
Келажакда FIFA келаси йили қизлар ўртасидаги мусобақани ҳам йўлга қўйишни ва 2028-йилдан бошлаб ҳар икки ёш тоифасидаги фестивалларни йиллик тадбирга айлантиришни режалаштирмоқда.
Изоҳлар 0
…