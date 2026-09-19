Килиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Килиан Мбаппе, саккиз ёшидан буён ҳамкорлик қилиб келган Нике билан ўн йиллик шартномасини якунлаб, Швейцариянинг Он Ҳолдинг компанияси билан янги ҳамкорликни бошлади.
- Ушбу келишувга кўра, Мбаппе Он Ҳолдинг компаниясининг профессионал футбол оламидаги янги юзига айланади.
- Мбаппе ўз қарашлари ва тажрибасини компаниянинг инновацион маҳсулотларига сингдириб, футболнинг келажагини биргаликда шакллантиришни мақсад қилган.
Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе спорт анжомлари ишлаб чиқарувчи гигант Нике билан ўн йиллик ҳамкорлигига расман якун ясади. Футбол оламидаги энг ёрқин юлдузлардан бири бўлган француз форварди Швейцариянинг Он Ҳолдинг компанияси билан муҳим шартнома имзолаб, ушбу бренднинг профессионал футбол оламига кириб келишида асосий юзига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар маълумотига кўра, Килиан Мбаппе саккиз ёшидан бошлаб Американинг Нике бренди билан ҳамкорлик қилиб келган. У Криштиано Роналдо ва Винисиус Жуниор билан биргаликда компаниянинг энг йирик глобал элчиларидан бирига айланган ҳамда айниқса Меркуриал бутса линиясининг асосий юзи сифатида танилган эди. Бироқ, июль ойининг охирида футболчининг Нике билан тузган шартномаси ниҳоясига етди.
Швейцария бренди ва янги уфукларАсосан югуриш пойабзаллари билан танилган Он Ҳолдинг компанияси ўз фаолиятини бошқа спорт турларига, жумладан, профессионал футболга кенгайтиришни режалаштирмоқда. Швейцария корхонаси 2019-йил ноябрь ойида теннис афсонаси Рогер Федерер билан шартнома имзолаб, уни ўзига инвестор ва стратегик ҳамкорга айлантирган эди. Мбаппе ҳам айнан шу компания сафига қўшилиб, унинг футбол бозоридаги янги қадамини бошлаб беради.
Шартнома муддати тугагач, футболчининг келажаги борасида турли тахминлар мавжуд эди. Ҳатто Мбаппе маълум муддат давомида Нике рекламаларида кўриниш беришда давом этган, бренд эса ўз каналларида унинг номини сақлаб қолган эди. Шунга қарамай, франциялик ҳужумчи ниҳоят ўзининг янги лойиҳасини расман тасдиқлади.
Футболчининг келажак режалариЯнги ҳамкорлик ҳақида фикр билдирар экан, Килиан Мбаппе шундай деди: “Бошиданоқ мени Он компаниясига тортган нарса – бу келажак ўйинини шакллантиришга ёрдам берадиган бутунлай янги нарсани биргаликда яратиш имконияти бўлди. Мен ўз тажрибам ва қарашларимни яратаётган маҳсулотларимизга сингдиришни, инновациялар орқали имкониятларни кенгайтиришни ва футбол қувончига содиқ қолишни истайман. Бизда умумий орзу бор ва бу ҳали бошланиши.”
Мазкур қарор ортида аниқ ўхшашлик мавжудлигини кўриш мумкин. Швейцариялик теннис афсонаси Рогер Федерер ҳам ўз вақтида Нике билан узоқ йиллик ҳамкорлигини тўхтатиб, Он компанияси билан ҳамкорлик бошлаган ва ҳатто брендда ўз акцияларига эга чиқиб, шахсий маҳсулотлар линиясини яратган эди. Мбаппе ҳам шунга ўхшаш йўлдан бориб, ўз брендини ривожлантиришни мақсад қилган.
Изоҳлар 0
…