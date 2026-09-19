Килиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтди

·14·Спорт
Килиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Килиан Мбаппе, саккиз ёшидан буён ҳамкорлик қилиб келган Нике билан ўн йиллик шартномасини якунлаб, Швейцариянинг Он Ҳолдинг компанияси билан янги ҳамкорликни бошлади.
  • Ушбу келишувга кўра, Мбаппе Он Ҳолдинг компаниясининг профессионал футбол оламидаги янги юзига айланади.
  • Мбаппе ўз қарашлари ва тажрибасини компаниянинг инновацион маҳсулотларига сингдириб, футболнинг келажагини биргаликда шакллантиришни мақсад қилган.

Реал Мадрид ҳужумчиси Килиан Мбаппе спорт анжомлари ишлаб чиқарувчи гигант Нике билан ўн йиллик ҳамкорлигига расман якун ясади. Футбол оламидаги энг ёрқин юлдузлардан бири бўлган француз форварди Швейцариянинг Он Ҳолдинг компанияси билан муҳим шартнома имзолаб, ушбу бренднинг профессионал футбол оламига кириб келишида асосий юзига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва бошқа халқаро манбалар маълумотига кўра, Килиан Мбаппе саккиз ёшидан бошлаб Американинг Нике бренди билан ҳамкорлик қилиб келган. У Криштиано Роналдо ва Винисиус Жуниор билан биргаликда компаниянинг энг йирик глобал элчиларидан бирига айланган ҳамда айниқса Меркуриал бутса линиясининг асосий юзи сифатида танилган эди. Бироқ, июль ойининг охирида футболчининг Нике билан тузган шартномаси ниҳоясига етди.

Швейцария бренди ва янги уфуклар

Асосан югуриш пойабзаллари билан танилган Он Ҳолдинг компанияси ўз фаолиятини бошқа спорт турларига, жумладан, профессионал футболга кенгайтиришни режалаштирмоқда. Швейцария корхонаси 2019-йил ноябрь ойида теннис афсонаси Рогер Федерер билан шартнома имзолаб, уни ўзига инвестор ва стратегик ҳамкорга айлантирган эди. Мбаппе ҳам айнан шу компания сафига қўшилиб, унинг футбол бозоридаги янги қадамини бошлаб беради.

Шартнома муддати тугагач, футболчининг келажаги борасида турли тахминлар мавжуд эди. Ҳатто Мбаппе маълум муддат давомида Нике рекламаларида кўриниш беришда давом этган, бренд эса ўз каналларида унинг номини сақлаб қолган эди. Шунга қарамай, франциялик ҳужумчи ниҳоят ўзининг янги лойиҳасини расман тасдиқлади.

Футболчининг келажак режалари

Янги ҳамкорлик ҳақида фикр билдирар экан, Килиан Мбаппе шундай деди: “Бошиданоқ мени Он компаниясига тортган нарса – бу келажак ўйинини шакллантиришга ёрдам берадиган бутунлай янги нарсани биргаликда яратиш имконияти бўлди. Мен ўз тажрибам ва қарашларимни яратаётган маҳсулотларимизга сингдиришни, инновациялар орқали имкониятларни кенгайтиришни ва футбол қувончига содиқ қолишни истайман. Бизда умумий орзу бор ва бу ҳали бошланиши.”

Мазкур қарор ортида аниқ ўхшашлик мавжудлигини кўриш мумкин. Швейцариялик теннис афсонаси Рогер Федерер ҳам ўз вақтида Нике билан узоқ йиллик ҳамкорлигини тўхтатиб, Он компанияси билан ҳамкорлик бошлаган ва ҳатто брендда ўз акцияларига эга чиқиб, шахсий маҳсулотлар линиясини яратган эди. Мбаппе ҳам шунга ўхшаш йўлдан бориб, ўз брендини ривожлантиришни мақсад қилган.

Килиан МбаппеРеал МадридНикеОн ҲолдингРогер Федерер
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиFIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиБугун, 12:51UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиБугун, 11:53Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Бугун, 11:36Алекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиАлекс Баена Ламине Ямални дунёнинг энг яхши футболчиси деб атадиБугун, 11:33"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтди"Бавария" ва ПСЖ заиф жойимизни очиб ташлайди: Ламин Ямал ЕЧЛдаги асосий хавфни айтдиБугун, 11:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг