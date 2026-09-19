"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)

·150·Дунё
"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)

Ижтимоий тармоқларда мотоциклда кетаётган шахс бошини ғайриоддий тарзда орқага бураётгани акс этган видео тезда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди. Айрим аккаунтлар видеодаги шахс бўйнини 180 даражага буришга қодирлигини даъво қилган.

Видеони тарқатган айрим саҳифалар унинг Ҳиндистонда тасвирга олинганини ёзган. Бироқ ҳозирча шахснинг кимлиги, видео қачон ва айнан қаерда олингани ҳақида маълумот мавжуд эмас.

Бу ҳақиқий қобилиятми ёки камера иллюзиясими?

Видеони кўрган айрим фойдаланувчилар ҳолатни ғайриоддий қобилият сифатида баҳолаган. Бошқалар эса тасвир камера бурчаги, елка ва гавданинг бурилиши сабабли бошқача кўринаётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.

Шу сабабли видеодаги ҳаракатни аниқ 180 даражали бурилиш деб баҳолашга ҳозирча асос йўқ.

вирус видеоижтимоий тармоқлароптик иллюзия
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Ар-Риёдда ҳаво ҳужуми сиреналари: Саудия пойтахтида портлашлар овози янгради, аҳоли ваҳимада!Бугун, 10:06Қора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиҚора рицарь: Сиднейнинг рамзи устида пайдо бўлган Бетмен бутун шаҳарни оёққа турғиздиБугун, 09:59Аёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиАёл профессионал қучоқлаш орқали йилига 100 минг долларгача даромад топадиБугун, 09:19«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилди«Биз сотиб оламиз»: Дания Гренландияни АҚШга топширди, Трамп эса 52-штатни эълон қилдиБугун, 08:52Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Пентагонда даҳшатли хато: АҚШнинг махфий F-35 технологияси Хитой қўлига тушиб қолдими?Бугун, 08:37Европа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиЕвропа Россия билан боғлиқ янги хавфдан огоҳлантирилдиБугун, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?