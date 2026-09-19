"Бўйнини 180 даражага бурган йигит": интернетда тарқалган видео ортидаги ҳақиқат (видео)
Ижтимоий тармоқларда мотоциклда кетаётган шахс бошини ғайриоддий тарзда орқага бураётгани акс этган видео тезда тарқалиб, фойдаланувчилар эътиборини тортди. Айрим аккаунтлар видеодаги шахс бўйнини 180 даражага буришга қодирлигини даъво қилган.
Видеони тарқатган айрим саҳифалар унинг Ҳиндистонда тасвирга олинганини ёзган. Бироқ ҳозирча шахснинг кимлиги, видео қачон ва айнан қаерда олингани ҳақида маълумот мавжуд эмас.
Бу ҳақиқий қобилиятми ёки камера иллюзиясими?
Видеони кўрган айрим фойдаланувчилар ҳолатни ғайриоддий қобилият сифатида баҳолаган. Бошқалар эса тасвир камера бурчаги, елка ва гавданинг бурилиши сабабли бошқача кўринаётган бўлиши мумкинлигини тахмин қилган.
Шу сабабли видеодаги ҳаракатни аниқ 180 даражали бурилиш деб баҳолашга ҳозирча асос йўқ.
Изоҳлар 0
…