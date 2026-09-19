АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкин

·32·Техно
АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • АҚШ Халқаро савдо комиссияси (УСИТК)
  • Apple, Samsung ва Google компанияларига нисбатан аудиотехнологиялар бўйича патент бузилгани ҳақидаги даъво асосида йирик текширув бошлади.
  • Агар айбловлар тасдиқланса, ушбу брендларнинг айрим қурилмаларини Америка бозорига олиб кириш тақиқланиши мумкин.
  • БоомCloud 360 компанияси томонидан киритилган шикоят №337-ТА-1521 рақамли текширувга сабаб бўлди.

АҚШ Халқаро савдо комиссияси (УСИТК) етакчи технология гигантлари — Apple, Samsung ва Google компанияларига нисбатан йирик текширув бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бунга мазкур корпорацияларнинг аудиотехнологиялар билан боғлиқ патентларни бузганлиги ҳақидаги даъво сабаб бўлган ва агар айбловлар тасдиқланса, ушбу брендларнинг айрим қурилмаларини Америка бозорига олиб кириш тақиқланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур ҳуқуқий жараённинг бошланишига АҚШнинг БоомCloud 360 компанияси томонидан киритилган шикоят асос бўлди. Даъвогар томоннинг билдиришича, жавобгарлар ўзлари импорт қилаётган ва сотаётган айрим электрон қурилмаларда тегишли ҳуқуқларсиз унга тегишли товушни қайта ишлаш патентланган технологияларидан фойдаланиб келмоқда. Ушбу шикоят дастлаб жорий йилнинг 14-августида тақдим этилиб, ўша ойнинг 31-санасида яна қўшимча маълумотлар билан тўлдирилган.

Текширув тафсилотлари ва талаб қилинаётган чоралар

УСИТК томонидан очилган №337-ТА-1521 рақамли текширувда учта асосий жавобгар иштирок этмоқда: Apple, Samsung Electronикс (шу жумладан унинг Америка бўлими) ҳамда Google. БоомCloud 360 комиссиядан чекланган истисно буйруғини — Limited Эхклусион Ордер чиқаришни сўрамоқда. Агар патент ҳуқуқлари бузилгани ўз тасдиқини топса, бундай чора айбдор компанияларнинг муайян маҳсулотларини АҚШ ҳудудига олиб киришни бутунлай тўхтатиб қўйиши мумкин.

Бундан ташқари, даъвогар компания фақатгина импорт чеклови билан чекланиб қолмай, балки АҚШ бозорида муайян савдо операциялари ва бошқа тижорий фаолиятни тўхтатиш бўйича ҳам қатъий кўрсатмалар берилишини талаб қилмоқда. Бу эса мазкур технологик гигантларнинг Америка истеъмол бозоридаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.

Қонуний тартиб-қоидалар ва келгусидаги қадамлар

Мазкур иш УСИТК маъмурий судяларидан бирига кўриб чиқиш учун топширилади. Судя барча далилларни чуқур ўрганиб чиқиб, АҚШнинг 1930-йилдаги Тарифлар тўғрисидаги қонунининг 337-бўлими бузилган ёки бузилмагани юзасидан дастлабки хулосани тақдим этади. Кейинчалик бу қарор комиссиянинг ўзи томонидан қайта кўриб чиқилиши мумкин.

Расмий тартиб-қоидаларга кўра, текширув бошланганидан кейин 45 кун ичида УСИТК унинг якунланиш муддатини белгилаши шарт. Идора мазкур масалани имкон қадар қисқа фурсатларда якуний қарорга келтириш ниятида эканини маълум қилган. Агар қоидабузарлик аниқланса ва талаблар қаноатлантирилса, чекловлар тегишли фармойиш чиққанидан сўнг кучга киради.

Шу билан бирга, агар АҚШ савдо вакили давлат сиёсати нуқтаи назаридан қарорни бекор қилмаса, ушбу чоралар 60 кун ичида қатъий ва якуний тус олади. Ҳозирча Apple, Samsung ва Google компанияларининг аниқ қайси моделларига нисбатан бундай чекловлар қўлланиши мумкинлиги маълум қилинмаган.

AppleSamsungGoogleПатентАҚШ
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиiPhone 18 Pro камераси рейтингда иккинчи ўринни эгалладиБугун, 13:52Тошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизТошкентда iPhone 18 Pro Max сотувга чиқдими? Айтилган нархни кўриб, ҳайрон қоласизБугун, 13:20iPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиiPhone 18 Pro савдога чиққан куниаёқ бутунлай қисмларга ажратилдиБугун, 12:52Starlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиStarlink Панамада тўғридан-тўғри смартфонлар учун сунъий йўлдош алоқасини ишга туширдиБугун, 12:22Huawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиHuawei сунъий интеллектни ўқитиш тизимини тубдан ўзгартирмоқчиБугун, 11:51Starlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиStarlink Мобиле V2 сунъий йўлдошлари 5G даражасидаги тезликни тақдим этадиБугун, 11:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди