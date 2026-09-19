АҚШда Apple, Samsung ва Google қурилмалари тақиқланиши мумкин
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- АҚШ Халқаро савдо комиссияси (УСИТК)
- Apple, Samsung ва Google компанияларига нисбатан аудиотехнологиялар бўйича патент бузилгани ҳақидаги даъво асосида йирик текширув бошлади.
- Агар айбловлар тасдиқланса, ушбу брендларнинг айрим қурилмаларини Америка бозорига олиб кириш тақиқланиши мумкин.
- БоомCloud 360 компанияси томонидан киритилган шикоят №337-ТА-1521 рақамли текширувга сабаб бўлди.
АҚШ Халқаро савдо комиссияси (УСИТК) етакчи технология гигантлари — Apple, Samsung ва Google компанияларига нисбатан йирик текширув бошлади. ixbt.com маълумотига кўра, бунга мазкур корпорацияларнинг аудиотехнологиялар билан боғлиқ патентларни бузганлиги ҳақидаги даъво сабаб бўлган ва агар айбловлар тасдиқланса, ушбу брендларнинг айрим қурилмаларини Америка бозорига олиб кириш тақиқланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур ҳуқуқий жараённинг бошланишига АҚШнинг БоомCloud 360 компанияси томонидан киритилган шикоят асос бўлди. Даъвогар томоннинг билдиришича, жавобгарлар ўзлари импорт қилаётган ва сотаётган айрим электрон қурилмаларда тегишли ҳуқуқларсиз унга тегишли товушни қайта ишлаш патентланган технологияларидан фойдаланиб келмоқда. Ушбу шикоят дастлаб жорий йилнинг 14-августида тақдим этилиб, ўша ойнинг 31-санасида яна қўшимча маълумотлар билан тўлдирилган.
Текширув тафсилотлари ва талаб қилинаётган чораларУСИТК томонидан очилган №337-ТА-1521 рақамли текширувда учта асосий жавобгар иштирок этмоқда: Apple, Samsung Electronикс (шу жумладан унинг Америка бўлими) ҳамда Google. БоомCloud 360 комиссиядан чекланган истисно буйруғини — Limited Эхклусион Ордер чиқаришни сўрамоқда. Агар патент ҳуқуқлари бузилгани ўз тасдиқини топса, бундай чора айбдор компанияларнинг муайян маҳсулотларини АҚШ ҳудудига олиб киришни бутунлай тўхтатиб қўйиши мумкин.
Бундан ташқари, даъвогар компания фақатгина импорт чеклови билан чекланиб қолмай, балки АҚШ бозорида муайян савдо операциялари ва бошқа тижорий фаолиятни тўхтатиш бўйича ҳам қатъий кўрсатмалар берилишини талаб қилмоқда. Бу эса мазкур технологик гигантларнинг Америка истеъмол бозоридаги ўрнига жиддий таъсир кўрсатиши эҳтимолдан холи эмас.
Қонуний тартиб-қоидалар ва келгусидаги қадамларМазкур иш УСИТК маъмурий судяларидан бирига кўриб чиқиш учун топширилади. Судя барча далилларни чуқур ўрганиб чиқиб, АҚШнинг 1930-йилдаги Тарифлар тўғрисидаги қонунининг 337-бўлими бузилган ёки бузилмагани юзасидан дастлабки хулосани тақдим этади. Кейинчалик бу қарор комиссиянинг ўзи томонидан қайта кўриб чиқилиши мумкин.
Расмий тартиб-қоидаларга кўра, текширув бошланганидан кейин 45 кун ичида УСИТК унинг якунланиш муддатини белгилаши шарт. Идора мазкур масалани имкон қадар қисқа фурсатларда якуний қарорга келтириш ниятида эканини маълум қилган. Агар қоидабузарлик аниқланса ва талаблар қаноатлантирилса, чекловлар тегишли фармойиш чиққанидан сўнг кучга киради.
Шу билан бирга, агар АҚШ савдо вакили давлат сиёсати нуқтаи назаридан қарорни бекор қилмаса, ушбу чоралар 60 кун ичида қатъий ва якуний тус олади. Ҳозирча Apple, Samsung ва Google компанияларининг аниқ қайси моделларига нисбатан бундай чекловлар қўлланиши мумкинлиги маълум қилинмаган.
Изоҳлар 0
…