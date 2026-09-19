Китоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофот

·63·Дунё
Китоб ўқиганларга пул берилади: 15 дақиқа учун мукофот

Сингапурда аҳолини кўпроқ китоб мутолаа қилишга жалб этиш мақсадида ўзига хос рағбатлантириш тизими йўлга қўйилмоқда. Унга кўра, китоб ўқиган одамлар шунчаки билим эмас, виртуал тангалар ҳам тўплайди.

Янги ташаббусда китоб мутолаасига сарфланган ҳар 15 дақиқа учун виртуал тангалар берилади. Кейинчалик йиғилган тангаларни ҳақиқий пулга айирбошлаш имконияти пайдо бўлади.

100 виртуал танга — 1 Сингапур доллари

Тизимга кўра, фойдаланувчи тўплаган 100 та виртуал тангани 1 Сингапур долларига алмаштириши мумкин.

Шу тариқа китоб ўқиш оддий бўш вақт машғулотидан молиявий рағбат берувчи фаолиятга ҳам айланади. Ташаббус аҳолини мутолаага қизиқтириш билан бирга, ёшлар ва катталарнинг рақамли қурилмалардан фойдаланиш одатларига ҳам таъсир кўрсатиши кутилмоқда.

Мақсад — телефондан китобга қайтариш

Лойиҳанинг асосий ғояларидан бири — одамларни ижтимоий тармоқларда узлуксиз контент томоша қилишдан чалғитиб, уларнинг эътиборини китобга қаратиш.

Айниқса, сўнгги йилларда кенг тарқалган «думскроллинг» — ижтимоий тармоқларда контентни тўхтовсиз пастга суриб кўриш одати кўпчиликнинг вақтини сезилмасдан олиб қўяётгани таъкидланмоқда.

Янги тизим эса бу одатга муқобил сифатида китоб мутолаасини илгари сурмоқда.

Агар ташаббус кутилган натижани берса, китоб ўқиш нафақат инсоннинг билим ва дунёқарашини бойитади, балки кичик бўлса-да, молиявий фойда келтирадиган одатга ҳам айланиши мумкин.

СингапурКитоб ўқишВиртуал тангаларДумскроллинг
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Прогресс МС-35» Халқаро космик станцияга яқинлашмоқда: 7 астронавтни нималар кутмоқда?«Прогресс МС-35» Халқаро космик станцияга яқинлашмоқда: 7 астронавтни нималар кутмоқда?Бугун, 19:01Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!Бугун, 17:15«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқда«Уруш режаси»: Британияда аҳолига сув ва консерва захирасини тайёрлаш тавсия этилмоқдаБугун, 17:12Сан-Францисколиклар ғазабини океан бўйида биргаликда бақириб чиқардиСан-Францисколиклар ғазабини океан бўйида биргаликда бақириб чиқардиБугун, 14:35Миср пирамидасида яширин математик код борми?Миср пирамидасида яширин математик код борми?Бугун, 14:29Каньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиКаньонда бедарак йўқолган 53 ёшли учувчининг жасади топилдиБугун, 14:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?