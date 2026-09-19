Германия фуқароларни урушга тайёр туришга чақирди — шошилинч ва кескин баёнот!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия қуролли кучлари бош инспектори, генерал Карстен Бреуер барча немис фуқароларини, саноат тармоқларини ва фуқаролик жамиятини эҳтимолий катта ҳарбий тўқнашувларга тайёр бўлишга чақирди.
- Унинг таъкидлашича, замонавий таҳдидларга фақат профессионал армия етарли бўлмайди, балки мамлакатнинг барча иқтисодий ресурслари, хусусий сектор ва бутун халқ мудофаа тизимига жалб этилиши зарур.
Европанинг энг йирик иқтисодиёти ва НАТОнинг асосий таянчларидан бири бўлган Германияда хавфсизлик ва мудофаа масалалари бўйича мисли кўрилмаган хавотирли огоҳлантириш янгради. Бундесвер (Германия қуролли кучлари) бош инспектори, генерал Карстен Бреуер расмий баёнот бериб, барча немис фуқаролари, миллий саноат тармоқлари ва бутун фуқаролик жамиятини эҳтимолий катта ҳарбий тўқнашувларга маънан ҳамда амалан тайёр бўлишга чақирди. Генералнинг таъкидлашича, замонавий глобал геосиёсий инқироз шароитида пайдо бўлаётган мисли кўрилмаган таҳдидларга фақатгина профессионал армия ва қуролли кучларнинг якка ўзи бас кела олмайди.
Ҳарбий раҳбар можаро юзага келган тақдирда, мамлакатнинг барча иқтисодий ресурслари, хусусий сектор, саноат ва бутун халқ бирдамликда мудофаа тизимига тўлиқ жалб этилиши шартлигини очиқ-ойдин урғулади: «Сизсиз, аскарлар, биз муваффақиятсизликка маҳкуммиз. Аммо бизнинг муваффақиятсизликка учрашга заррача ҳаққимиз йўқ!» Скандинавия ва Болтиқбўйи мамлакатларидан сўнг Германиядек қудратли давлатнинг ўз аҳолисини очиқдан-очиқ уруш эҳтимолидан огоҳлантириши халқаро майдонда улкан хавотир ва шов-шувларга сабаб бўлди.
Хўш, Берлинни бундай кескин баёнотлар беришга нима мажбур қилмоқда, Бундесвер қайси таҳдидларга қарши тайёргарлик кўрмоқда ва Германия уруш шароитида бутун саноатни ҳарбий рельсга қандай ўтказади?
«Фақат армия эмас, бутун жамият»: Генерал Бреуер баёнотининг муҳим нуқталари
Германия ҳарбий қўмондонлиги томонидан жамоатчиликка етказилган асосий огоҳлантиришлар:
Армия ресурслари чекланганлиги тан олинди: Профессионал Бундесвер ҳар қанча замонавий қуролланган бўлмасин, глобал можаро юз берганда унинг ёлғиз ўзи давлатни ҳимоя қилишга ожизлик қилади;
Саноатни ҳарбийлаштириш зарурати: Эҳтимолий инқироз даврида мамлакатдаги йирик саноат гигантлари, логистика тармоқлари ва ишлаб чиқариш корхоналари тўлиқ фронт эҳтиёжларига мослаштирилиши керак;
Фуқаролик жамияти масъулияти: Генерал Карстен Бреуер ҳар бир фуқарони ўз масъулиятини ҳис қилишга, фавқулодда ҳолатларга тайёр туришга ва мудофаа тизимига далда бўлишга чақирди;
«Хато қилишга ҳаққимиз йўқ» формуласи: Қўмондонлик миллий мудофаадаги ҳар қандай оқсоқлик ёки бепарволик бутун мамлакат учун ҳалокатли якун топишидан қатъий огоҳлантирди.
«Европада уруш нафаси»: Нега Германия тайёргарликни кучайтирмоқда?
Берлин хавфсизлик стратегиясида юз бераётган кескин бурилиш омиллари:
Шарқий фронтдаги таҳдид: Россия ва Украина ўртасидаги қонли можаронинг чўзилиши ва унинг НАТО чегараларига яқинлашиши немис генералларини шошилинч чоралар кўришга мажбур қилмоқда;
«Операция Германия» режаси: Бундесвер аввалроқ уруш ҳолатида мамлакат орқали юз минглаб иттифоқчи қўшинлар ва оғир техникаларни тезкор ўтказишга мўлжалланган махсус стратегик ҳужжат қабул қилган эди;
Инфратузилма ва гибрид хавфлар: Энергетика тизимлари, рақамли алоқа ва транспорт тугунларига бўладиган киберҳужумлар ва диверсиялар фонида аҳолини мудофаа билимлари билан қуроллантириш долзарблашди.
Геосиёсий ва ҳарбий таҳлил: Экспертлар хулосаси
Халқаро хавфсизлик бўйича етакчи экспертлар ва ҳарбий таҳлилчиларнинг баҳоси:
«Тинчлик даври тугади» психологик сигнали: Германия ҳукумати узоқ йиллар давом этган тинчликпараварлик (пацифизм) сиёсатидан воз кечиб, аҳолини ҳарбий хавфлар реал эканига руҳан мослаштиришга киришди;
Саноат ва қуролланиш пойгаси: Иқтисодий инқирозларга қарамай, ҳарбий харажатларни ялпи ички маҳсулотнинг 2 фоизидан ошириш ва қурол-яроғ омборларини тўлдириш энди ҳаётий зарур шартга айланмоқда;
Европанинг умумий занжири: Швеция, Финляндия ва Польшадан кейин Германиянинг ҳам фуқароларни сафарбарлик кайфиятига чақириши бутун қитъада урушга тайёргарлик янги босқичга чиққанидан дарак беради.
Германия ҳарбий раҳбариятининг ушбу шошилинч чақириғи замонавий дунёда тинчлик ва хавфсизлик кафолатлари кун сайин заифлашиб, глобал инқирозлар эшик қоқаётганини яна бир бор яққол кўрсатиб берди.
Сизнингча, Германиядек Европа марказидаги қудратли давлатнинг ўз фуқароларини кенг кўламли урушга тайёр туришга чақириши вазият чиндан ҳам чегарага етганидан даракми ёки бу аҳолини ҳушёр торттириш учун қилинган огоҳлантиришми? Бугунги кунда глобал уруш хавфи қай даражада реал деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро хавфсизликка оид ушбу ўта муҳим воқеа таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда кузатувчи дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…