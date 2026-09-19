ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Классик & Sportс Кар нашри мутахассислари ХХ асрнинг энг таъсирли автомобилларини аниқлаш бўйича тадқиқот ўтказди.
- Беш кишидан иборат экспертлар ҳайъати ҳар бир ўн йилликдан энг яхши ўнта машинани танлаб, овоз бериш орқали якуний натижаларни аниқлади.
- Ушбу жараён натижасида асрнинг энг таъсирли учта автомобили танлаб олинди, улар келгуси ойда чоп этиладиган махсус нашрда эълон қилинади.
Автомобилсозлик тарихидаги энг нуфузли ва бурилиш ясаган транспорт воситаларини аниқлаш мураккаб жараён бўлиб, у чуқур таҳлил ҳамда мутахассислар хулосасини талаб қилади. Классик & Sportс Кар нашри мутахассислари ўтган юз йилликнинг энг муҳим автомобилларини саралаш бўйича кенг кўламли тадқиқот олиб борди. Ушбу лойиҳа доирасида ўтган асрнинг ҳар бир ўн йиллигидан энг сара ўнтадан машина саралаб олинди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур нуфузли рейтингни тузиш учун беш кишидан иборат тажрибали экспертлар ҳайъати тузилди. Ушбу ҳайъат таркибидан ўз соҳасининг етакчи мутахассислари, жумладан, таниқли журналист Стеве Кроплей ҳам ўрин олди. Экспертлар ҳар бир ўн йилликнинг энг яхши автомобилини овоз бериш йўли билан аниқлашди.
Тарихий саралаш ва овоз бериш жараёниМутахассислар олдида ХХ аср давомида автомобилсозлик саноатининг ривожланишига энг кучли таъсир кўрсатган моделни топиш вазифаси турганди. Қисқа вақт ичида барча даврларнинг энг муҳим машиналарини бир қолипга солиш қийин бўлгани боис, нашр жамоаси босқичма-босқич ёндашувни қўллади. Аввалига ҳар бир даврнинг ўзига хос технологик ютуқлари ўрганиб чиқилди.
Ҳар бир ўн йиллик учун тузилган қисқа рўйхатдан ўша давр дизайни, муҳандислик ечимлари ва бозорга кўрсатган таъсири билан ажралиб турувчи автомобиллар ўрин олди. Экспертлар кенгашининг ҳар бир аъзоси ўз тажрибасига таяниб, қайси модел келгуси авлод машиналарига асос солганини баҳолади.
Аср подиуми ва якуний натижаларЎн йилликлар ғолиблари аниқлангач, ҳайъат аъзолари умумий аср подиуми учун овоз бериш босқичига ўтдилар. Ушбу якуний босқичда асрнинг энг таъсирли учта автомобили танлаб олинди. Мазкур натижалар келгуси ойда чоп этиладиган махсус нашрда тўлиқ эълон қилиниши кутилмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, танланган моделлар нафақат ўз даврининг технологик чўққиси бўлган, балки кейинги йилларда бутун дунё бўйлаб автомобилсозлик йўналишини ҳам белгилаб берган. Ушбу рейтинг мухлислар ва экспертлар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.
Изоҳлар 0
…