ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқда

·18·Авто
ХХ асрнинг энг таъсирли автомобиллари аниқланмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Классик & Sportс Кар нашри мутахассислари ХХ асрнинг энг таъсирли автомобилларини аниқлаш бўйича тадқиқот ўтказди.
  • Беш кишидан иборат экспертлар ҳайъати ҳар бир ўн йилликдан энг яхши ўнта машинани танлаб, овоз бериш орқали якуний натижаларни аниқлади.
  • Ушбу жараён натижасида асрнинг энг таъсирли учта автомобили танлаб олинди, улар келгуси ойда чоп этиладиган махсус нашрда эълон қилинади.

Автомобилсозлик тарихидаги энг нуфузли ва бурилиш ясаган транспорт воситаларини аниқлаш мураккаб жараён бўлиб, у чуқур таҳлил ҳамда мутахассислар хулосасини талаб қилади. Классик & Sportс Кар нашри мутахассислари ўтган юз йилликнинг энг муҳим автомобилларини саралаш бўйича кенг кўламли тадқиқот олиб борди. Ушбу лойиҳа доирасида ўтган асрнинг ҳар бир ўн йиллигидан энг сара ўнтадан машина саралаб олинди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур нуфузли рейтингни тузиш учун беш кишидан иборат тажрибали экспертлар ҳайъати тузилди. Ушбу ҳайъат таркибидан ўз соҳасининг етакчи мутахассислари, жумладан, таниқли журналист Стеве Кроплей ҳам ўрин олди. Экспертлар ҳар бир ўн йилликнинг энг яхши автомобилини овоз бериш йўли билан аниқлашди.

Тарихий саралаш ва овоз бериш жараёни

Мутахассислар олдида ХХ аср давомида автомобилсозлик саноатининг ривожланишига энг кучли таъсир кўрсатган моделни топиш вазифаси турганди. Қисқа вақт ичида барча даврларнинг энг муҳим машиналарини бир қолипга солиш қийин бўлгани боис, нашр жамоаси босқичма-босқич ёндашувни қўллади. Аввалига ҳар бир даврнинг ўзига хос технологик ютуқлари ўрганиб чиқилди.

Ҳар бир ўн йиллик учун тузилган қисқа рўйхатдан ўша давр дизайни, муҳандислик ечимлари ва бозорга кўрсатган таъсири билан ажралиб турувчи автомобиллар ўрин олди. Экспертлар кенгашининг ҳар бир аъзоси ўз тажрибасига таяниб, қайси модел келгуси авлод машиналарига асос солганини баҳолади.

Аср подиуми ва якуний натижалар

Ўн йилликлар ғолиблари аниқлангач, ҳайъат аъзолари умумий аср подиуми учун овоз бериш босқичига ўтдилар. Ушбу якуний босқичда асрнинг энг таъсирли учта автомобили танлаб олинди. Мазкур натижалар келгуси ойда чоп этиладиган махсус нашрда тўлиқ эълон қилиниши кутилмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, танланган моделлар нафақат ўз даврининг технологик чўққиси бўлган, балки кейинги йилларда бутун дунё бўйлаб автомобилсозлик йўналишини ҳам белгилаб берган. Ушбу рейтинг мухлислар ва экспертлар ўртасида кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда.

Автомобил тарихиКлассик Sportс КарАвтомобилсозликЭкспертлар рейтингиХХ аср машиналари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Toyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиToyota водородли Hilux пикапини тақдим этди: у афзаллиги билан ҳайратда қолдирдиБугун, 09:22Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Ҳар 10 тадан 7 таси электромобиль: Ўзбекистон автобозорида мисли кўрилмаган «яшил инқилоб»Кеча, 17:01Toyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиToyota заводларида 40 мингта гуманоид робот иш бошлайдиКеча, 16:56BYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилдиBYD Atto 2 кроссоверининг янгиланган версияси тақдим этилди17.09, 17:26Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтдиToyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди17.09, 01:54Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олдиGeely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди16.09, 20:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
Xiaomi ўзининг гигант гибрид кроссоверларини етказиб беришни бошлади
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
«Рул ва педалларсиз келажак»: Tesla Остинда сирли Cybercab’ни намойиш этди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Geely компаниясининг илк йирик йўлтанламаси бир соатда 43 мингдан ортиқ буюртма олди
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Электромобил аккумулятори қанча вақт хизмат қилади?
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Дунёдаги энг тор автомобил Гиннес рекордига кирди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
Иккиламчи бозордаги Kia EV6: нархлар пасайди ва имкониятлар кенгайди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
BYD Янгванг U7 электромобили ўта оғир синовдан ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди
Toyota Land Cruiser 300 янгиланди: энди бензини йўқ ва гибридга ўтди