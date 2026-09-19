Тошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйилади

·3·Ўзбекистон
Тошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйилади

Ўзбекистон темир йўл транспорти тизимида мамлакат пойтахти ва Оролбўйи минтақасини боғловчи навбатдаги улкан логистик инқилобга расман старт берилмоқда. Маълум қилинишича, 2027 йилнинг март ойидан бошлаб Тошкент ва Нукус шаҳарлари ўртасида мунтазам юқори тезликда ҳаракатланувчи замонавий йўловчи поездлари қатновини йўлга қўйиш режалаштирилган. Энг катта ва шов-шувли янгилик — саёҳат вақтининг икки баравардан кўпроққа қисқартирилишидир: агар ҳозирда Тошкентдан Нукусгача бўлган масофани босиб ўтиш учун қарийб 16 соат вақт талаб этилаётган бўлса, янги тезюрар поездлар ишга тушгач, бу кўрсаткич бор-йўғи 7 соатни ташкил этади. Мазкур стратегик лойиҳа нафақат миллионлаб йўловчилар ва сайёҳларнинг узоқ ва машаққатли йўл азобини енгиллаштиради, балки Қорақалпоғистоннинг ички туризм, инвестиция ва савдо алоқаларини пойтахт билан бир неча баробар яқинлаштиради.

Хўш, 16 соатлик йўлни 7 соатга туширувчи ушбу юқори тезликдаги поездлар қайси йўналишлар бўйлаб ҳаракатланади, чипта нархлари ва шароитлари қандай бўлади ҳамда 2027 йил баҳорида бошланадиган ушбу лойиҳа ҳудуд иқтисодиётига қандай улкан таъсир кўрсатади?

«16 соатдан 7 соатгача»: Тезюрар қатновининг асосий рақамлари ва имкониятлари

Тошкент — Нукус янги темир йўл қатнови бўйича белгиланган муҳим кўрсаткичлар:

  • Ишга тушиш муддати: 2027 йил март ойидан бошлаб доимий ва мунтазам жадвал асосида қатновлар бошланади;

  • Йўл вақти икки баробар қисқаради: Ҳозирги 16 соатлик сафар вақти 7 соатгача қисқартирилиб, йўловчиларнинг 9 соатлик қимматли вақти тежалади;

  • Юқори тезликдаги замонавий таркиблар: Йўналишда сўнгги авлод тезюрар электропоездлари ҳаракатланиб, тўлиқ қулайлик ва хавфсизликни таъминлайди;

  • Ҳудудлар аро боғлиқлик: Мазкур экспресс пойтахтдан Нукусгача бўлган вилоятлар марказлари ва муҳим станцияларни тезкор транзит билан таъминлайди.

«Сайёҳлик портлаши ва арзон логистика»: Лойиҳа нима беради?

Тошкент — Нукус тезюрар тармоғининг стратегик афзалликлари:

  • Қорақалпоғистон туризмига янги нафас: Игор Савицкий номидаги дунёга машҳур давлат музейи, Мўйноқ ва Орол денгизи бўйига ташриф буюрувчи маҳаллий ҳамда хорижий сайёҳлар оқими кескин ортади;

  • Аҳоли ҳаракатчанлиги ва қулайлик: Самолётга нисбатан анча ҳамёнбоп, автомобилга нисбатан эса бир неча баробар хавфсиз ва тезкор бўлган муқобил транспорт танлови яратилади;

  • Иқтисодий интеграция: Пойтахт билан вилоят ўртасидаги ишбилармонлик, савдо муносабатлари ва кичик бизнес вакилларининг қатновлари соддалашади.

Транспорт ва инфратузилма таҳлили: Мутахассислар хулосаси

Темир йўл соҳаси мутахассислари ва таҳлилчиларнинг баҳоси:

  • Инфратузилмани тўлиқ электрлаштириш: Бухоро — Мискин — Нукус йўналишининг тўлиқ электрлаштирилиши ва модернизация қилиниши юқори тезликдаги ҳаракат учун мустаҳкам пойдевор яратди;

  • Авиация билан соғлом рақобат: 7 соатлик поезд қатнови аэропортдаги рўйхатдан ўтиш ва кутиш вақтларини ҳисобга олганда, ички авиақатновларга жиддий ва рақобатбардош муқобил бўлади;

  • Яшил транспорт ва экология: Тезюрар электропоездлар автотранспортга нисбатан атмосферага зарарли чиқиндилар чиқаришни кескин камайтиради ва Оролбўйи экологиясига ижобий таъсир кўрсатади.

2027 йил баҳорида ишга туширилиши кутилаётган Тошкент — Нукус юқори тезликдаги темир йўл қатнови Янги Ўзбекистоннинг ҳудудларни бирлаштириш ва фуқароларга муносиб шароит яратиш йўлидаги энг катта ютуқларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Сизнингча, Тошкентдан Нукусгача 7 соатда етиб бориш имконияти яратилиши Қорақалпоғистоннинг ички туризми ва тадбиркорлигини қай даражада ривожлантиради? 2027 йилда очиладиган ушбу тезюрар поезд чипталари нархи қайси оралиқда бўлиши керак деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги ушбу қувончли янгилик таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда саёҳат ихлосмандларига улашинг!

Тошкент-Нукус темир йўл қатновиТезюрар поездҚорақалпоғистон туризми2027 йил
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Президент Нукусдаги 24/7 гавжум кўчада сайр қилди: Халқ билан самимий мулоқот (видео) Кеча, 21:59Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Президент Нукусдаги Дийқан арна маҳалласига борди — даромад топишнинг янги модели!Кеча, 18:08Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Президент Шавкат Мирзиёев Кегейлидаги инновацион иссиқхонани кўздан кечирди (видео)Кеча, 18:02Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Президент Кегейлидаги «ADM Agro» саноатлашган боғини кўздан кечирди (видео)Кеча, 17:54Ўзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтирадиЎзбекистон ва АҚШ ядро хавфсизлиги бўйича ҳамкорликни кучайтирадиКеча, 11:54Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?Ўзбекистонда аҳолининг маиший таъминоти: 100 та оилага нечта музлатгич тўғри келмоқда?17.09, 17:08
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар 3-4 кун дам олади
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?