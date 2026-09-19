Тошкентдан Нукусга юқори тезликдаги поездлар қатнови йўлга қўйилади
Ўзбекистон темир йўл транспорти тизимида мамлакат пойтахти ва Оролбўйи минтақасини боғловчи навбатдаги улкан логистик инқилобга расман старт берилмоқда. Маълум қилинишича, 2027 йилнинг март ойидан бошлаб Тошкент ва Нукус шаҳарлари ўртасида мунтазам юқори тезликда ҳаракатланувчи замонавий йўловчи поездлари қатновини йўлга қўйиш режалаштирилган. Энг катта ва шов-шувли янгилик — саёҳат вақтининг икки баравардан кўпроққа қисқартирилишидир: агар ҳозирда Тошкентдан Нукусгача бўлган масофани босиб ўтиш учун қарийб 16 соат вақт талаб этилаётган бўлса, янги тезюрар поездлар ишга тушгач, бу кўрсаткич бор-йўғи 7 соатни ташкил этади. Мазкур стратегик лойиҳа нафақат миллионлаб йўловчилар ва сайёҳларнинг узоқ ва машаққатли йўл азобини енгиллаштиради, балки Қорақалпоғистоннинг ички туризм, инвестиция ва савдо алоқаларини пойтахт билан бир неча баробар яқинлаштиради.
Хўш, 16 соатлик йўлни 7 соатга туширувчи ушбу юқори тезликдаги поездлар қайси йўналишлар бўйлаб ҳаракатланади, чипта нархлари ва шароитлари қандай бўлади ҳамда 2027 йил баҳорида бошланадиган ушбу лойиҳа ҳудуд иқтисодиётига қандай улкан таъсир кўрсатади?
«16 соатдан 7 соатгача»: Тезюрар қатновининг асосий рақамлари ва имкониятлари
Тошкент — Нукус янги темир йўл қатнови бўйича белгиланган муҳим кўрсаткичлар:
Ишга тушиш муддати: 2027 йил март ойидан бошлаб доимий ва мунтазам жадвал асосида қатновлар бошланади;
Йўл вақти икки баробар қисқаради: Ҳозирги 16 соатлик сафар вақти 7 соатгача қисқартирилиб, йўловчиларнинг 9 соатлик қимматли вақти тежалади;
Юқори тезликдаги замонавий таркиблар: Йўналишда сўнгги авлод тезюрар электропоездлари ҳаракатланиб, тўлиқ қулайлик ва хавфсизликни таъминлайди;
Ҳудудлар аро боғлиқлик: Мазкур экспресс пойтахтдан Нукусгача бўлган вилоятлар марказлари ва муҳим станцияларни тезкор транзит билан таъминлайди.
«Сайёҳлик портлаши ва арзон логистика»: Лойиҳа нима беради?
Тошкент — Нукус тезюрар тармоғининг стратегик афзалликлари:
Қорақалпоғистон туризмига янги нафас: Игор Савицкий номидаги дунёга машҳур давлат музейи, Мўйноқ ва Орол денгизи бўйига ташриф буюрувчи маҳаллий ҳамда хорижий сайёҳлар оқими кескин ортади;
Аҳоли ҳаракатчанлиги ва қулайлик: Самолётга нисбатан анча ҳамёнбоп, автомобилга нисбатан эса бир неча баробар хавфсиз ва тезкор бўлган муқобил транспорт танлови яратилади;
Иқтисодий интеграция: Пойтахт билан вилоят ўртасидаги ишбилармонлик, савдо муносабатлари ва кичик бизнес вакилларининг қатновлари соддалашади.
Транспорт ва инфратузилма таҳлили: Мутахассислар хулосаси
Темир йўл соҳаси мутахассислари ва таҳлилчиларнинг баҳоси:
Инфратузилмани тўлиқ электрлаштириш: Бухоро — Мискин — Нукус йўналишининг тўлиқ электрлаштирилиши ва модернизация қилиниши юқори тезликдаги ҳаракат учун мустаҳкам пойдевор яратди;
Авиация билан соғлом рақобат: 7 соатлик поезд қатнови аэропортдаги рўйхатдан ўтиш ва кутиш вақтларини ҳисобга олганда, ички авиақатновларга жиддий ва рақобатбардош муқобил бўлади;
Яшил транспорт ва экология: Тезюрар электропоездлар автотранспортга нисбатан атмосферага зарарли чиқиндилар чиқаришни кескин камайтиради ва Оролбўйи экологиясига ижобий таъсир кўрсатади.
2027 йил баҳорида ишга туширилиши кутилаётган Тошкент — Нукус юқори тезликдаги темир йўл қатнови Янги Ўзбекистоннинг ҳудудларни бирлаштириш ва фуқароларга муносиб шароит яратиш йўлидаги энг катта ютуқларидан бири бўлиши шубҳасиз.
Сизнингча, Тошкентдан Нукусгача 7 соатда етиб бориш имконияти яратилиши Қорақалпоғистоннинг ички туризми ва тадбиркорлигини қай даражада ривожлантиради? 2027 йилда очиладиган ушбу тезюрар поезд чипталари нархи қайси оралиқда бўлиши керак деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги ушбу қувончли янгилик таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда саёҳат ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…