«Прогресс МС-35» Халқаро космик станцияга яқинлашмоқда: 7 астронавтни нималар кутмоқда?
Инсониятнинг коинотдаги бош илмий лабораторияси саналган Халқаро космик станция (ХКС) томон йўл олган транспорт юк кемаси навбатдаги муҳим миссиясини якунлаш арафасида турибди. 16 сентябрь, чоршанба куни Бойқўнғир космодромидан «Союз-2.1б» ракета-ташувчиси ёрдамида фазога олиб чиқилган «Прогресс МС-35» космик кемаси шанба куни станциянинг «Поиск» модулига келиб уланиши кутилмоқда. Уланиш жараёни Москва вақти билан соат 16:46 га белгиланган бўлиб, ушбу миссия станция ҳаёти ва давом этаётган йирик илмий тажрибалар учун ҳаётий зарур таъминотни етказиб беради.
Космик юк кемаси бортида жами 2,4 тоннадан ортиқ турли юклар мавжуд бўлиб, станцияни ёқилғи билан тўлдириш, ичимлик суви, сунъий атмосфера учун кислород ҳамда лаборатория ускуналари етказилмоқда. Бироқ ушбу парвознинг энг катта технологик янгилиги — очиқ коинотда ишлайдиган келажак роботи «Теледроид»ни бошқаришга мўлжалланган махсус экзоскелетнинг етказилишидир.
Хўш, орбитада хизмат қилаётган 7 нафар халқаро экипаж аъзосини қандай илмий тажрибалар кутмоқда, келаси ойларда ХКСга етказиладиган андроид робот инсоният фазовий тадқиқотларида қандай бурилиш ясайди ва «Прогресс МС-35» миссиясининг орбитадаги хавфсизликни таъминлашдаги ўрни қандай?
«2,4 тонна захира ва ҳаётни сақлаш тизимлари»: Орбитага нималар етказилди?
«Прогресс МС-35» юк кемаси бортидаги қимматли юкларнинг асосий кўрсаткичлари:
Ёқилғи захираси: Станция баландлигини тузатиш ва орбитада барқарор сақлаб туриш учун 842 кг ёқилғи;
Ичимлик суви: Халқаро экипаж эҳтиёжлари учун мўлжалланган 420 кг тоза ичимлик суви;
Атмосфера захираси: ХКС ичидаги нафас олиш муҳитини бойитиш мақсадида 50 кг сиқилган ҳаво;
Техник жиҳозлар: Станцияни техник соз ҳолатда ушлаб туриш ва экипажнинг кундалик фаолияти учун 525 кг ускуна ва сарф материаллари;
Мураккаб илмий ускуналар: Орбитал лабораторияда биологик ва физик синовларни ўтказиш учун махсус тизимлар.
«Теледроид» экзоскелети ва илмий лаборатория инқилоби
Коинот кемаси орқали амалга оширилаётган бош илмий йўналишлар:
Одамсимон роботни масофадан бошқариш: Келгусида очиқ коинотга чиқиб инсон ўрнига оғир таъмирлаш ишларини бажарадиган андроид робот учун бошқарув экзоскелети етказилди; роботнинг ўзи ноябрь ойида навбатдаги юк кемасида станцияга юборилади;
Ноёб тажрибалар дастури: «Газоанализатор-ФС», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» ва «Сепарация» номли махсус илмий лойиҳалар учун жиҳозлар олиб келинди;
Ер муҳитини кузатиш: Табиий офатларни фазодан туриб баҳолаш ва янги космик материалларни яратиш бўйича янги босқич бошланади.
Халқаро экипаж: Станцияда кимлар хизмат қилмоқда?
Ҳозирги вақтда Халқаро космик станцияда учта етакчи фазо агентлигининг 7 нафар вакилидан иборат бирдам жамоа фаолият юритмоқда:
«Роскосмос» космонавтлари: Пётр Дубров, Анна Кикина ва Андрей Федяев;
NASA астронавтлари: Жессика Меир, Анил Менон ва Жек Хэтэуэй;
Европа космик агентлиги (ESA): Франциялик фазогир Софи Адено.
Ер юзидаги турли геосиёсий мураккабликларга қарамай, фазогирлар очиқ коинотда глобал ҳамкорлик, инсоният келажаги ва илм-фан равнақи йўлида муштарак иш олиб бормоқда.
Сизнингча, коинот тадқиқотларида «Теледроид» каби инсонсимон роботлар ва экзоскелетларнинг қўлланилиши келажакда одамларнинг очиқ фазодаги хавфли меҳнати ўрнини тўлиқ эгаллай оладими? Ер орбитасидаги бундай халқаро илмий лойиҳалар инсониятнинг Марс ва Ой сари саёҳатларига қанчалик туртки бўлади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва коинот оламидаги ушбу қизиқарли илмий таҳлилни барча дўстларингиз ҳамда фазо ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…