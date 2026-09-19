Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?

·60·Спорт
Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик «Севиля»га қарши ўйин учун жамоанинг расмий қайдномасини эълон қилди, унда Шесни, Педри, Ямал ва бошқа кўплаб футболчилар бор.
  • Ла Лиганинг 19-турида «Барселона»
  • «Севиля» меҳмони бўлади, ўйин Тошкент вақти билан 20 сентябр куни соат 00:00 да бошланади.
  • Каталонияликлар ушбу мавсумда миллий чемпионатда ҳали очко йўқотмаган ва энг жанговар таркиб билан Андалусияга йўл олган.

Испания Ла Лигасида яккапешқадамликни мустаҳкам ушлаб турган Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги энг хавфли ва масъулиятли сафарига чиқмоқда. Бугун, 19 сентябрь оқшомида Каталония гранди Андалусия пойтахтида машҳур «Рамон Санчес Писхуан» стадионида муросасиз «Севилья» меҳмони бўлади. Тошкент вақти билан 20 сентябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт оладиган ушбу марказий баҳс олдидан «кўк-анорранглилар» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик жамоанинг расмий қайдномасини эълон қилди.

Ушбу мавсумда миллий чемпионатда ҳали очко йўқотмасдан, фақат ғалабали юриш қилаётган Флик жамоаси Андалусияга энг жанговар ва юлдузли таркиби билан йўл олди: дарвозада тажрибали Войцех Шесни ва Доминик Ливакович, ҳимояда Жоау Канселу, Пау Кубарси ва Жюль Кунде, ярим ҳимоя марказида Педри, Гави ва Дани Ольмо, ҳужумда эса феноменал формага кирган Рафинья ҳамда Ламин Ямал тўп суради. «Рамон Санчес Писхуан»даги машҳур босим остида кечадиган 90 дақиқа «Барселона»нинг чемпионлик амбициялари ва барқарорлиги учун чинакам синов бўлиши кутилмоқда.

Хўш, немис мутахассиси ҳужумкор схемада қайси юлдузларга асосий таркибдан жой беради, «Севилья» каталонияликларнинг мукаммал сериясига чек қўя оладими ва ушбу ғалаба «Барса»ни турнир жадвалида қанчалик узоққа олиб чиқади?

«Шеснидан Ямалгача»: «Барселона»нинг «Севилья»га қарши тўлиқ қайдномаси

Ҳанс-Дитер Флик томонидан танлаб олинган футболчилар чизиқлар бўйича:

  • Дарвозабонлар: Войцех Шесни, Доминик Ливакович, Родригес;

  • Ҳимоячилар: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Эспарт, Андреас Кристенсен, Мартин, Жюль Кунде, Эрик Гарсия;

  • Яримҳимоячилар: Педри, Гави, Фермин Лопес, Родриго, Дани Ольмо, Марк Берналь;

  • Ҳужумчилар: Жезус, Ламин Ямал, Рафинья, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Абделкарим;

  • Ўйин вақти ва жойи: 19 сентябрдан 20 сентябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан 00:00, Севилья шаҳри, «Рамон Санчес Писхуан» стадиони.

«Юз фоизлик натижа ва оловли прессинг»: Флик жамоасининг устунлиги

«Барселона»нинг ушбу баҳс олдидан бош ютуқлари:

  • Йўқотишларсиз юриш: Каталонияликлар Ла Лиганинг ортда қолган турларида барча рақибларини енгиб, мутлақ очколар билан жадвалнинг энг юқори чўққисини банд этиб келмоқда;

  • Даҳшатли ҳужум кучи: Сўнгги ўйинларда хет-трик ва кетма-кет голлар урган Рафинья ҳамда қанотда рақиб ҳимоясини парчалаб ташлаётган Ламин Ямалнинг спорт формаси рақиб учун асосий хавфдир;

  • Марказдаги креатив даҳолар: Педри, Гави ва Дани Ольмо триосининг майдондаги уйғунлиги тўп назорати ва тезкор ҳужумлар яратишда тўлиқ устунликни таъминламоқда;

  • Кенг захира имконияти: Карим Адейеми ва Энтони Гордон каби тезкор вингерларнинг қайдномада борлиги Флика иккинчи бўлимда темпни кескин ошириш имконини беради.

Тактик таҳлил: Экспертлар «Рамон Санчес Писхуан»даги жангдан нима кутмоқда?

Испаниялик спорт таҳлилчиларининг марказий баҳс бўйича фикрлари:

  • «Севилья»нинг уйдаги қаршилиги: Ўз майдонида ҳар доим грандларга аёвсиз жанг таклиф қиладиган «Севилья» илк дақиқаларданоқ қаттиқ яккама-якка курашлар ва агрессив ҳимояга таянади;

  • Фликнинг вертикал услуби: Немис мураббийи Севильядаги тор ва шовқинли майдонда узоқ тўп суришдан кўра, тўпни олиб қўйибоқ қанот ҳужумчилари орқали рақиб жарима майдонига сониялар ичида етиб бориш режасини тузган;

  • Ҳимоядаги диққат синови: Ёш Пау Кубарси ва Канселунинг ҳужумга қўшилиши оқибатида юзага келадиган очиқ ҳудудларни «Севилья»нинг қарши ҳужумларидан ҳимоя қилиш дарвозабон ва таянч ярим ҳимоячисидан катта концентрация талаб этади.

Тунги соат 00:00 да старт оладиган «Севилья» — «Барселона» беллашуви Ла Лигада ҳафтанинг энг томошабоп ва юқори шиддатли қарама-қаршиликларидан бири бўлиши шубҳасиз.

Сизнингча, Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари Севилья сафарида ҳам ўзларининг юз фоизлик ғалабали сериясини давом эттира оладими ёки «Рамон Санчес Писхуан» стадионида илк очко йўқотиладими? Баҳснинг энг хавфли қаҳрамони ким бўлади — Рафиньями, Ямалми ёки мезбонларнинг қарши ҳужумлари сенсация яратадими? Ўз таҳлилий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания чемпионатининг ушбу оқшомги қайноқ баҳси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!

БарселонаСевильяРамон Санчес ПисхуанХанс-Дитер Флик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиДиего Симеоне Мадрид дербиси олдидан ҳақиқатни тан олди: Моуриньюга ҳайрат билдирдиБугун, 17:01Усмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топдиУсмон Дембеле Хвича Кварацхелияни "Олтин тўп"га лойиқ деб топдиБугун, 16:54Килиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиКилиан Мбаппе Нике билан хайрлашиб, Он Ҳолдинг компаниясига ўтдиБугун, 13:36FIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиFIFA Россия ёшлар жамоасини У-15 Жаҳон чемпионатига киритдиБугун, 12:51UFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиUFC 331 олдидан даҳшатли кескинлик!: Арман Царукян ва Маурисио Руффи юзма-юз келдиБугун, 11:53Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Маҳмуд Муродов ва Роман Долидзе «Hype Georgia» турнири олдидан юзма-юз келди (видео)Бугун, 11:44
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг