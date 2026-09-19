Флик «Севилья»га қарши қайдномани эълон қилди: Шесни, Педри, Ямал ва яна кимлар?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Барселона» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик «Севиля»га қарши ўйин учун жамоанинг расмий қайдномасини эълон қилди, унда Шесни, Педри, Ямал ва бошқа кўплаб футболчилар бор.
- Ла Лиганинг 19-турида «Барселона»
- «Севиля» меҳмони бўлади, ўйин Тошкент вақти билан 20 сентябр куни соат 00:00 да бошланади.
- Каталонияликлар ушбу мавсумда миллий чемпионатда ҳали очко йўқотмаган ва энг жанговар таркиб билан Андалусияга йўл олган.
Испания Ла Лигасида яккапешқадамликни мустаҳкам ушлаб турган Каталониянинг «Барселона» клуби навбатдаги энг хавфли ва масъулиятли сафарига чиқмоқда. Бугун, 19 сентябрь оқшомида Каталония гранди Андалусия пойтахтида машҳур «Рамон Санчес Писхуан» стадионида муросасиз «Севилья» меҳмони бўлади. Тошкент вақти билан 20 сентябрга ўтар кечаси соат 00:00 да старт оладиган ушбу марказий баҳс олдидан «кўк-анорранглилар» бош мураббийи Ҳанс-Дитер Флик жамоанинг расмий қайдномасини эълон қилди.
Ушбу мавсумда миллий чемпионатда ҳали очко йўқотмасдан, фақат ғалабали юриш қилаётган Флик жамоаси Андалусияга энг жанговар ва юлдузли таркиби билан йўл олди: дарвозада тажрибали Войцех Шесни ва Доминик Ливакович, ҳимояда Жоау Канселу, Пау Кубарси ва Жюль Кунде, ярим ҳимоя марказида Педри, Гави ва Дани Ольмо, ҳужумда эса феноменал формага кирган Рафинья ҳамда Ламин Ямал тўп суради. «Рамон Санчес Писхуан»даги машҳур босим остида кечадиган 90 дақиқа «Барселона»нинг чемпионлик амбициялари ва барқарорлиги учун чинакам синов бўлиши кутилмоқда.
Хўш, немис мутахассиси ҳужумкор схемада қайси юлдузларга асосий таркибдан жой беради, «Севилья» каталонияликларнинг мукаммал сериясига чек қўя оладими ва ушбу ғалаба «Барса»ни турнир жадвалида қанчалик узоққа олиб чиқади?
«Шеснидан Ямалгача»: «Барселона»нинг «Севилья»га қарши тўлиқ қайдномаси
Ҳанс-Дитер Флик томонидан танлаб олинган футболчилар чизиқлар бўйича:
Дарвозабонлар: Войцех Шесни, Доминик Ливакович, Родригес;
Ҳимоячилар: Жоау Канселу, Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Эспарт, Андреас Кристенсен, Мартин, Жюль Кунде, Эрик Гарсия;
Яримҳимоячилар: Педри, Гави, Фермин Лопес, Родриго, Дани Ольмо, Марк Берналь;
Ҳужумчилар: Жезус, Ламин Ямал, Рафинья, Карим Адейеми, Энтони Гордон, Абделкарим;
Ўйин вақти ва жойи: 19 сентябрдан 20 сентябрга ўтар кечаси, Тошкент вақти билан 00:00, Севилья шаҳри, «Рамон Санчес Писхуан» стадиони.
«Юз фоизлик натижа ва оловли прессинг»: Флик жамоасининг устунлиги
«Барселона»нинг ушбу баҳс олдидан бош ютуқлари:
Йўқотишларсиз юриш: Каталонияликлар Ла Лиганинг ортда қолган турларида барча рақибларини енгиб, мутлақ очколар билан жадвалнинг энг юқори чўққисини банд этиб келмоқда;
Даҳшатли ҳужум кучи: Сўнгги ўйинларда хет-трик ва кетма-кет голлар урган Рафинья ҳамда қанотда рақиб ҳимоясини парчалаб ташлаётган Ламин Ямалнинг спорт формаси рақиб учун асосий хавфдир;
Марказдаги креатив даҳолар: Педри, Гави ва Дани Ольмо триосининг майдондаги уйғунлиги тўп назорати ва тезкор ҳужумлар яратишда тўлиқ устунликни таъминламоқда;
Кенг захира имконияти: Карим Адейеми ва Энтони Гордон каби тезкор вингерларнинг қайдномада борлиги Флика иккинчи бўлимда темпни кескин ошириш имконини беради.
Тактик таҳлил: Экспертлар «Рамон Санчес Писхуан»даги жангдан нима кутмоқда?
Испаниялик спорт таҳлилчиларининг марказий баҳс бўйича фикрлари:
«Севилья»нинг уйдаги қаршилиги: Ўз майдонида ҳар доим грандларга аёвсиз жанг таклиф қиладиган «Севилья» илк дақиқаларданоқ қаттиқ яккама-якка курашлар ва агрессив ҳимояга таянади;
Фликнинг вертикал услуби: Немис мураббийи Севильядаги тор ва шовқинли майдонда узоқ тўп суришдан кўра, тўпни олиб қўйибоқ қанот ҳужумчилари орқали рақиб жарима майдонига сониялар ичида етиб бориш режасини тузган;
Ҳимоядаги диққат синови: Ёш Пау Кубарси ва Канселунинг ҳужумга қўшилиши оқибатида юзага келадиган очиқ ҳудудларни «Севилья»нинг қарши ҳужумларидан ҳимоя қилиш дарвозабон ва таянч ярим ҳимоячисидан катта концентрация талаб этади.
Тунги соат 00:00 да старт оладиган «Севилья» — «Барселона» беллашуви Ла Лигада ҳафтанинг энг томошабоп ва юқори шиддатли қарама-қаршиликларидан бири бўлиши шубҳасиз.
Сизнингча, Ҳанс-Дитер Флик шогирдлари Севилья сафарида ҳам ўзларининг юз фоизлик ғалабали сериясини давом эттира оладими ёки «Рамон Санчес Писхуан» стадионида илк очко йўқотиладими? Баҳснинг энг хавфли қаҳрамони ким бўлади — Рафиньями, Ямалми ёки мезбонларнинг қарши ҳужумлари сенсация яратадими? Ўз таҳлилий тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ва Испания чемпионатининг ушбу оқшомги қайноқ баҳси таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…