Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда

·33·Техно
Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Европа космос агентлиги (ESA) ва Те Покемон Компани Интернатионал ҳамкорликда Пикачу образидан фойдаланиб, Халқаро космик стансияда илмий миссияни амалга оширди.
  • Юмшоқ ўйинчоқ шаклидаги Пикачу 11-апрелдан 17-июнгача орбитада 67 кун давомида бўлиб, Ер атрофини 1040 марта айланиб чиққан.
  • Ушбу лойиҳа ёш авлодда илм-фан ва технологияларга қизиқишни ошириш ҳамда космик тадқиқотларни оммалаштиришга қаратилган.

Европа космос агентлиги (ESA) ҳамда Те Покемон Компани Интернатионал ташкилоти коинотни оммалаштиришга қаратилган мисли кўрилмаган қўшма дастурни эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик доирасида дунёга машҳур Пикачу персонажи нафақат Ерда, балки Халқаро космик станцияда ҳам бўлиб қайтди. Мазкур ташаббус ёш авлодда илм-фан ва технологияларга бўлган қизиқишни оширишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа 4–10-октабр кунлари нишонланадиган Бутунжаҳон коинот ҳафталигига бағишланган. Унинг марказий қисми сифатида Европанинг космик дастурлари, қуёш тизимини ўрганиш ва космонавтларнинг орбитал станциядаги кундалик фаолияти ҳақида ҳикоя қилувчи кенг кўламли оилавий кўргазмалар ташкил этилади.

Коинот тадқиқотларини оммалаштириш мақсадида Пикачу образидан фаол фойдаланилмоқда. Хусусан, ушбу персонажнинг юмшоқ ўйинчоқ шаклидаги нусхаси ESA астронавти Софи Адено билан биргаликда Халқаро космик станцияга йўл олган ва коинотда ўзига хос муваффақиятли парвозни амалга оширган.

Коинотдаги 67 кун

Манбага кўра, митти Пикачу орбитада 11-апрелдан 17-июнгача бўлган даврни ўтказган. Умумий ҳисобда у коинотда 67 кун бўлиб, Ер атрофида тахминан 1040 маротаба тўлиқ айланишни бажарган. Бу ноёб тажриба космик тадқиқотларни оммавий маданият билан уйғунлаштириш йўлидаги қизиқарли қадам сифатида эътироф этилмоқда.

Ушбу ташаббус доирасида фақатгина илмий-маърифий кўргазмалар билан чекланиб қолмасдан, кенг жамоатчилик учун махсус маҳсулотлар ҳам тақдим этилади. Хусусан, ESA ва Покемон ҳамкорлигида эксклюзив кийим-кечаклар, турли аксессуарлар ва коллекцион товарлар чиқарилиши режалаштирилган.

Рақамли оламдаги интеграция

Дастурнинг рақамли қисми машҳур Покемон ГО ўйинини ҳам қамраб олади. Европадаги музей ва кўргазмаларга ташриф буюрувчи ўйинчилар махсус рақамли контентдан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бунда фойдаланувчилар ўйинга махсус қўшилган «Пикачу-астонавт» билан учрашиш, қизиқарли рейдлар ва вақтинчалик тадқиқотларда қатнашиш имкониятига эга бўлишади.

Мазкур қўшма дастур илм-фан ва кўнгилочар индустрияни ўзаро боғлаган ҳолда, Европанинг космик тадқиқотлардаги ютуқларини кенг жамоатчиликка, айниқса ёшларга етказишда самарали восита бўлиши кутилмоқда. Космос ва машҳур персонажлар синтези келгусида ҳам шундай илмий-оммабоп лойиҳаларни давом эттириш учун асос яратади.

КоинотESAПикачуПокемонТехнология
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиiPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлдиБугун, 17:11NASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиNASA Ойдаги тадқиқотлар учун сунъий интеллектга эга учта роверни жўнатадиБугун, 16:59Астрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиАстрономлар нейтрон юлдуз моддани ютиш жараёнини илк бор кузатдиБугун, 16:23Samsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиSamsung One UI 9.0 янгиланишининг халқаро чиқиш саналарини ошкор қилдиБугун, 15:52iPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиiPhone 18 Pro ҳимоя ойнаси рақобатчиларникидан мустаҳкамроқ чиқдиБугун, 15:30NASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиNASA ва SpaceX Халқаро космик станцияга яна учта парвозни келишиб олдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади
Ҳинд океани устида диаметри бир метр бўлган осмон жисми қулади