Пикачу Халқаро космик станциясида: митти қаҳрамон орбитадаги илмий миссияда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Европа космос агентлиги (ESA) ва Те Покемон Компани Интернатионал ҳамкорликда Пикачу образидан фойдаланиб, Халқаро космик стансияда илмий миссияни амалга оширди.
- Юмшоқ ўйинчоқ шаклидаги Пикачу 11-апрелдан 17-июнгача орбитада 67 кун давомида бўлиб, Ер атрофини 1040 марта айланиб чиққан.
- Ушбу лойиҳа ёш авлодда илм-фан ва технологияларга қизиқишни ошириш ҳамда космик тадқиқотларни оммалаштиришга қаратилган.
Европа космос агентлиги (ESA) ҳамда Те Покемон Компани Интернатионал ташкилоти коинотни оммалаштиришга қаратилган мисли кўрилмаган қўшма дастурни эълон қилди. Ушбу ҳамкорлик доирасида дунёга машҳур Пикачу персонажи нафақат Ерда, балки Халқаро космик станцияда ҳам бўлиб қайтди. Мазкур ташаббус ёш авлодда илм-фан ва технологияларга бўлган қизиқишни оширишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур лойиҳа 4–10-октабр кунлари нишонланадиган Бутунжаҳон коинот ҳафталигига бағишланган. Унинг марказий қисми сифатида Европанинг космик дастурлари, қуёш тизимини ўрганиш ва космонавтларнинг орбитал станциядаги кундалик фаолияти ҳақида ҳикоя қилувчи кенг кўламли оилавий кўргазмалар ташкил этилади.
Коинот тадқиқотларини оммалаштириш мақсадида Пикачу образидан фаол фойдаланилмоқда. Хусусан, ушбу персонажнинг юмшоқ ўйинчоқ шаклидаги нусхаси ESA астронавти Софи Адено билан биргаликда Халқаро космик станцияга йўл олган ва коинотда ўзига хос муваффақиятли парвозни амалга оширган.
Коинотдаги 67 кунМанбага кўра, митти Пикачу орбитада 11-апрелдан 17-июнгача бўлган даврни ўтказган. Умумий ҳисобда у коинотда 67 кун бўлиб, Ер атрофида тахминан 1040 маротаба тўлиқ айланишни бажарган. Бу ноёб тажриба космик тадқиқотларни оммавий маданият билан уйғунлаштириш йўлидаги қизиқарли қадам сифатида эътироф этилмоқда.
Ушбу ташаббус доирасида фақатгина илмий-маърифий кўргазмалар билан чекланиб қолмасдан, кенг жамоатчилик учун махсус маҳсулотлар ҳам тақдим этилади. Хусусан, ESA ва Покемон ҳамкорлигида эксклюзив кийим-кечаклар, турли аксессуарлар ва коллекцион товарлар чиқарилиши режалаштирилган.
Рақамли оламдаги интеграцияДастурнинг рақамли қисми машҳур Покемон ГО ўйинини ҳам қамраб олади. Европадаги музей ва кўргазмаларга ташриф буюрувчи ўйинчилар махсус рақамли контентдан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бунда фойдаланувчилар ўйинга махсус қўшилган «Пикачу-астонавт» билан учрашиш, қизиқарли рейдлар ва вақтинчалик тадқиқотларда қатнашиш имкониятига эга бўлишади.
Мазкур қўшма дастур илм-фан ва кўнгилочар индустрияни ўзаро боғлаган ҳолда, Европанинг космик тадқиқотлардаги ютуқларини кенг жамоатчиликка, айниқса ёшларга етказишда самарали восита бўлиши кутилмоқда. Космос ва машҳур персонажлар синтези келгусида ҳам шундай илмий-оммабоп лойиҳаларни давом эттириш учун асос яратади.
Изоҳлар 0
…