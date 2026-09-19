Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?

·0·Жамият
Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?

Ўзбекистон банк-молия тизимида мижозлар ва молия муассасалари ўртасидаги баҳсли масалалар ҳамда киберхавфсизлик муаммолари сезиларли даражада авж олмоқда. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки томонидан эълон қилинган расмий ҳисоботга кўра, 2026 йилнинг дастлабки олти ойи давомида жисмоний ва юридик шахслардан жами 4,1 мингта мурожаат келиб тушган бўлиб, бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан нақд 6,9 фоизга кўпдир. Аҳоли норозилигининг энг катта қисми анъанавий равишда банк кредитларига тўғри келган — кредитлаш масалалари бўйича шикоятлар сони 1,2 мингдан бирданига 2 мингтагача сакраган.

Бироқ ҳисоботнинг энг хавотирли ва шов-шувли жиҳати пластик карталар ҳамда молиявий фирибгарлик билан боғлиқ мурожаатларнинг кескин кўпайиши бўлди: бу борадаги шикоятлар сони қарийб тўрт бараварга ошиб, аввалги 245 тадан нақд 956 тага етган. Регуляторнинг таъкидлашича, келиб тушган мурожаатларнинг 3 мингтаси ижобий ҳал этилган, 684 таси бўйича батафсил ҳуқуқий тушунтиришлар берилган, 71 таси тегишли идораларга йўналтирилган бўлса, 1 июль ҳолатига яна 318 та ариза кўриб чиқиш жараёнида бўлган.

Хўш, аҳолининг банк кредитларидан норозилиги нега бу қадар ортмоқда, пластик карталардаги маблағларни ўғирлаш бўйича 4 бараварлик ўсиш қандай хавфлардан дарак беради ва Марказий банк фуқароларнинг пулларини ҳимоя қилиш учун қандай чоралар кўриши шарт?

«4 бараварлик киберхавф ва кредитлар босими»: Мурожаатлар статистикаси рақамларда

Марказий банкка келиб тушган шикоятларнинг асосий йўналишлари:

  • Банк кредитлари — мутлақ етакчи (2 000 та): Кредит олиш, фоиз ставкалари, ундирув босими ва шартнома шартлари бўйича норозиликлар сони 1,2 мингдан 2 мингтага етди;

  • Пластик карталар ва фирибгарлик (956 та): Банк карталаридан ноқонуний пул ечиб олиш ва киберфирибгарлик ҳолатлари бўйича шикоятлар ўтган йилги 245 талик кўрсаткичдан қарийб 4 баробарга ошди;

  • Депозитлар ва нақд пул муаммолари: Омонатлар бўйича мурожаатлар 73 тадан 135 тага, нақд пул операциялари бўйича эса 125 тадан 170 тага кўпайди;

  • Масофавий хизматлар: Мобил иловалар ва онлайн банк хизматларидаги узилишлар ҳамда муаммолар 172 тадан 259 тага ошган;

  • Камайган йўналишлар: Тўлов тизимлари ва нақд пулсиз ҳисоб-китоблар бўйича мурожаатлар 441 тадан 365 тага, валютани тартибга солиш бўйича эса 73 тадан 66 тага қисқарди.

«3 мингта ижобий ечим ва 318 та очиқ ариза»: Натижалар қандай?

Марказий банк томонидан кўрилган чоралар тақсимоти:

  • 3 000 та мурожаат қаноатлантирилди: Фуқаролар ва тадбиркорларнинг қонуний талаблари тижорат банклари томонидан ижобий ҳал этилиши таъминланди;

  • 684 та ҳуқуқий тушунтириш: Қонунчилик нормалари ва шартнома бандлари бўйича мурожаатчиларга расмий жавоб хатлари юборилди;

  • 71 та йўналтирилган иш: Ваколатга кирмайдиган масалалар ҳуқуқ-тартибот органлари ва бошқа давлат идораларига ўтказилди;

  • 318 та ариза назоратда: 1 июль ҳолатига кўра, юзлаб мурожаатлар бўйича текширув ва ўрганиш ишлари давом этмоқда.

Иқтисодий ва хавфсизлик таҳлили: Мутахассислар хулосаси

Молиявий таҳлилчилар ва экспертларнинг баҳоси:

  • Истеъмол кредитларининг оммалашуви: Кредит олувчилар сонининг геометрик прогрессияда ортиши ва фоизларнинг оғир юки фуқароларнинг банклар билан низоларини кўпайтирмоқда;

  • Кибергигиена ва фирибгарлик эпидемияси: Пластик карталар бўйича шикоятларнинг 4 баробар ортиши фирибгарларнинг сохта ҳаволалар (фишинг), ижтимоий инжиниринг ва СМС-кодларни қўлга киритиш усуллари кескин мураккаблашганини кўрсатади;

  • Тижорат банкларига қатъий талаб: Мутахассислар Марказий банкни тижорат банкларининг антифрод (фирибгарликка қарши) тизимларини кучайтиришга ва мижозлар маълумотлари хавфсизлиги бўйича жавобгарлигини оширишга чақирмоқда.

Марказий банкка келиб тушаётган мурожаатлар сонининг ортиши аҳолининг молиявий ҳуқуқларини ҳимоя қилишда фаоллашганини, шу билан бирга, банк соҳасида назорат ва хавфсизликни янада кучайтириш зарурлигини яққол намоён этмоқда.

Сизнингча, банк пластик карталаридан пул ўғирлаш ва молиявий фирибгарликларнинг 4 бараварга кўпайишига аҳолининг ишонувчанлиги сабабми ёки тижорат банклари хавфсизлик тизимларининг заифлиги? Банк кредитлари бўйича келиб чиқаётган низоларни камайтириш учун қандай ислоҳотлар керак деб ҳисоблайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва мамлакатимиз молия бозоридаги ушбу долзарб муаммо таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

Марказий банккиберхавфсизликпластик карталармолиявий фирибгарлик
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликБугун, 17:46Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиҚашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиБугун, 10:06Истанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаИстанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаБугун, 09:47Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиНаманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиКеча, 23:122026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланади2026 йилги пахта мавсумида қўл терими учун 2 000 сўмдан тўланадиКеча, 23:07Фарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз бердиФарғона вилоятининг Учкўприк туманида фаст-фуддан оммавий заҳарланиш юз бердиКеча, 21:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)