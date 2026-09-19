ДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемаси
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ)
- «Умму Муҳаммад» тахаллуси остида фаолият юритган Мерожихон Абобакирова ва унинг турмуш ўртоғи Сарварбек Абобакировни қидирувга берди.
- Улар Telegram мессенжерида аёлларни алдаб, хорижга «ҳижрат»га чорлаб, халқаро террористик ва экстремистик ташкилотларга ёллаш схемасини тузганликда гумонланмоқда.
- Жиноят иши Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 244²-моддаси бўйича қўзғатилган.
Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати (ДХХ) фуқароларни, айниқса хотин-қизларни Telegram мессенжерида фаоллашган диний-экстремистик гуруҳларнинг янги ва хавфли тузоғидан огоҳлантирди. Маълум қилинишича, тармоқда сохта диний сабоқ бериш ва маърузалар тарқатиш ниқоби остида аёлларни хорижга — «ҳижрат»га чорлаш ҳамда уларни халқаро террористик ва экстремистик ташкилотлар сафига ёллаш билан шуғулланган яширин фаолият аниқланган. Ушбу жиноий тармоқни ташкил этишда интернет кенгликларида «Умму Муҳаммад» тахаллуси остида ҳаракат қилган Мерожихон Абобакирова гумон қилинмоқда.
Ҳуқуқ-тартибот идоралари томонидан унга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 244²-моддаси (диний-экстремистик, сепаратистик, фундаменталистик ёки бошқа тақиқланган ташкилотлар тузиш, уларга раҳбарлик қилиш, уларда иштирок этиш) бўйича жиноят иши қўзғатилган ва унга нисбатан расман қидирув эълон қилинган. Махсус хизматлар фуқаролардан ушбу аёл ёки унинг турмуш ўртоғи Сарварбек Абобакиров ҳақида бирор маълумотга эга бўлган тақдирда, зудлик билан ДХХнинг «1520» ёки ИИВнинг «1102» ишонч телефонларига хабар беришни сўрамоқда.
Хўш, ёллаш тармоғи Telegram орқали аёллар онгига қандай таъсир кўрсатмоқда, «ҳижрат» ниқоби остида қандай хавфлар яширин ва оилалар бундай виртуал тузоқлардан қандай сақланиши лозим?
«Telegram’даги сохта дарс ва қидирувдаги жуфтлик»: Расмий тергов фактлари
ДХХ огоҳлантириши ва суриштирув жараёнининг асосий тафсилотлари:
«Умму Муҳаммад» ниқоби: Мерожихон Абобакирова ижтимоий тармоқларда ўз шахсини яширган ҳолда диний маърузалар ва дарс бериш баҳонасида хотин-қизларнинг ишончига кирган;
Қўзғатилган жиноят иши: Гумонланувчига нисбатан Жиноят кодексининг 244²-моддаси бўйича оғир жиноий иш очилиб, уни қўлга олиш бўйича қидирув эълон қилинди;
Гумон остидаги жуфтлик: Тергов органлари Мерожихон Абобакирова ҳамда унинг турмуш ўртоғи Сарварбек Абобакировнинг турар жойи ва алоқаларини аниқлаш устида ишламоқда;
Тезкор алоқа рақамлари: ДХХ (1520) ва ИИВ (1102) ишонч телефонлари орқали жамоатчиликдан ёрдам сўралмоқда ва маълумот берган шахсларнинг махфийлиги кафолатланади.
«"Ҳижрат" ниқоби остидаги оғир қисмат»: Экстремистлар схемаси қандай ишлайди?
Ёллаш тармоғининг интернет орқали аёлларни жалб қилиш босқичлари:
Психологик ишлов бериш: Ижтимоий тармоқларда ҳаётий муаммоларга дуч келган, ёлғиз қолган ёки диний билимлари юзаки бўлган хотин-қизлар танлаб олинади;
Жамиятдан узиш тактикаси: Тарғиботчилар қиз-аёлларни ўз оиласи, фарзандлари ва яқинларидан воз кечишга, уларни «ҳақиқий эътиқод йўлида сафар қилиш»га ундайди;
Қуролли низолар ҳудудидаги реаллик: Чет элга олиб чиқиб кетилган аёллар жангарилар базаларида шахсий эркинликдан маҳрум қилинади, ҳужжатлари тортиб олиниб, мажбурий хизматларга ёки экстремистик ҳаракатларга қурол сифатида тортилади;
Молиявий ва логистик занжир: Тармоқ вакиллари чипта, сохта йўналишлар ва чегаралардан ноқонуний ўтиш харажатларини ўз зиммаларига олиб, қурбонларни қарздорлик ва қарамликка туширади.
Жамоатчилик ва хавфсизлик таҳлили: Мутахассислар хулосаси
Хавфсизлик экспертлари ва диншуносларнинг қатъий тавсиялари:
Ахборот гигиенаси ва ҳушёрлик: Диний сабоқ олишда фақат Ўзбекистон мусулмонлари идорасининг расмий веб-сайтлари ва сертификатланган мутахассислар манбаларидан фойдаланиш зарур;
Оилавий назоратнинг муҳимлиги: Ота-оналар ва яқинлар оила аъзоларининг ижтимоий тармоқларда кимлар билан мулоқот қилаётгани, қандай ёпиқ гуруҳ ва каналларга аъзолигига бефарқ бўлмасликлари шарт;
Қонунчиликдаги жавобгарлик: Тақиқланган ташкилотлар фаолиятига ҳар қандай шаклда кўмаклашиш, уларнинг материалларини тарқатиш ёки чорловларига эргашиш узоқ муддатли озодликдан маҳрум этиш жазосига сабаб бўлади.
Давлат хавфсизлик хизматининг ушбу огоҳлантириши интернетдаги сохта шиорлар ортида оилаларни пароканда қилувчи ва инсон ҳаётига таҳдид солувчи жиноий манфаатлар яширинганини яна бир бор яққол кўрсатиб турибди.
Сизнингча, ижтимоий тармоқларда хотин-қизлар ва ёшларни турли экстремистик гуруҳлар таъсиридан сақлаб қолиш учун маҳалла ва таълим муассасаларида яна қандай амалий чораларни кучайтириш зарур? Сохта «ҳижрат» чорловларига чек қўйишда фуқаролик ҳушёрлигини қандай ошириш мумкин? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва яқинларингизни огоҳ этиш учун ушбу муҳим хавфсизлик таҳлилини барча дўстларингиз ҳамда оилавий гуруҳларга улашинг!
Изоҳлар 0
…