Марат Камболов Жанубий Осетия президенти этиб сайланди: Расмий натижалар эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Марат Камболов Жанубий Осетия президенти этиб сайланди, у 84,95 фоиз овоз тўплади.
- Сайловда 32 869 нафар фуқаро қатнашиб, давомат 82,65 фоизни ташкил этди.
- Камболовнинг ғалабаси аҳолининг сиёсий парчаланишдан чарчагани ва барқарорликни исташини кўрсатади.
- Янги раҳбар олдида иқтисодий ривожланиш ва хавфсизликни таъминлаш каби муҳим вазифалар турибди.
Кавказ минтақасидаги мураккаб геосиёсий жараёнлар ва ички сиёсий ўзгаришлар фонида ўтган навбатдан ташқари президентлик сайловлари якунланди. 18 сентябрь куни бўлиб ўтган овоз бериш натижаларига кўра, Марат Камболов катта фарқ билан ғалаба қозониб, Жанубий Осетиянинг янги президенти этиб сайланди. Марказий сайлов комиссияси (МСК) томонидан тасдиқланган якуний ва расмий ҳисоботга кўра, сайловда иштирок этганларнинг нақд 84,95 фоизи — яъни 27 922 нафар фуқаро Камболов номзодини ёқлаб овоз берган.
Сайловчиларнинг умумий фаоллиги ҳам минтақа тарихидаги энг юқори кўрсаткичлардан бирини қайд этди: сайлов участкаларига жами 32 869 нафар фуқаро ташриф буюриб, давомат 82,65 фоизни ташкил қилди. Рақиб номзодлар — Мурат Валиев (3,82%), Казбек Кодоев (2,52%) ва Зураб Кокоев (1,48%) сайлов пойгасида сезиларли қаршилик кўрсата олмади, барча номзодларга қарши овоз берганлар эса 4,90 фоиздан ошмади.
Хўш, Марат Камболовнинг бу қадар улкан устунлик билан ҳокимиятга келишига қайси омиллар сабаб бўлди, янги раҳбарнинг минтақадаги хавфсизлик ва иқтисодий ривожланиш бўйича режалари қандай ва ушбу сиёсий танлов Кавказ атрофидаги кучлар мувозанатига қандай таъсир кўрсатади?
«84,95 фоизлик мутлақ ғалаба ва 82,65 фоизлик фаоллик»: МСК расмий рақамлари
Жанубий Осетия Марказий сайлов комиссияси тасдиқлаган якуний овозлар тақсимоти:
Марат Камболов — мутлақ ғолиб: 27 922 та овоз (84,95%) тўплаб, биринчи турнинг ўзидаёқ президентлик лавозимини эгаллади;
Мурат Валиев — иккинчи натижа: 1 257 та овоз (3,82%) билан етакчидан кескин ортда қолди;
Барчага қарши позиция: 1 610 нафар сайловчи (4,90%) тақдим этилган барча номзодларга қарши овоз берди ва бу кўрсаткич бошқа рақибларнинг натижасидан юқори бўлди;
Казбек Кодоев ва Зураб Кокоев: Мос равишда 828 та (2,52%) ва 488 та (1,48%) овоз билан якуний рўйхатни якунлади;
Рекорд даражадаги иштирок: 32 869 нафар фуқаро овоз беришда қатнашиб, сайловчилар давомати 82,65 фоизни ташкил этди.
«Навбатдан ташқари сайлов ва овозлар протоколи»
18 сентябрь кунги президентлик сайловларининг батафсил ҳисоботи:
Номзодлар / Вариантлар
Тўпланган овозлар сони
Фоиз кўрсаткичи
Ўрни ва мақоми
Марат Камболов
27 922
84,95%
Сайланган президент
Мурат Валиев
1 257
3,82%
2-ўрин
Казбек Кодоев
828
2,52%
3-ўрин
Зураб Кокоев
488
1,48%
4-ўрин
Барчага қарши
1 610
4,90%
Норози овозлар
Жами иштирок этганлар
32 869
82,65%
Якуний явка
Геосиёсий ва минтақавий таҳлил: Экспертлар Камболов давридан нима кутмоқда?
Кавказ масалалари бўйича халқаро сиёсатшуносларнинг асосий хулосалари:
Ички барқарорликка интилиш: 84 фоиздан ортиқ овоз олиниши аҳолининг сиёсий парчаланишдан чарчагани ва бошқарувда ягона вертикал ҳокимият ҳамда барқарорликни хоҳлаётганини кўрсатади;
Ижтимоий-иқтисодий вазифалар: Янги раҳбарият олдида инфратузилмани модернизация қилиш, минтақа бюджетини барқарорлаштириш ва аҳолининг турмуш даражасини ошириш каби кечиктириб бўлмас масалалар турибди;
Ташқи сиёсатдаги йўналиш: Экспертлар фикрича, Камболов даврида минтақанинг асосий стратегик ҳамкорлари билан интеграция янада кучаяди ва чегараларда хавфсизликни таъминлаш асосий устувор йўналиш бўлиб қолади.
МСК томонидан тасдиқланган расмий натижалар Жанубий Осетияда янги сиёсий босқич бошланганини ва Марат Камболовга сайловчилар томонидан улкан ишонч кредити топширилганини англатади.
Сизнингча, Марат Камболовнинг 84,95 фоизлик мутлақ устунлик билан президент этиб сайланиши минтақадаги иқтисодий ва хавфсизлик муаммоларини ҳал этишга хизмат қиладими? Кавказдаги ушбу сайлов якунлари минтақавий сиёсий вазиятга қандай таъсир кўрсатади деб ўйлайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва халқаро хабарлар шарҳини барча сиёсат ихлосмандлари ҳамда яқинларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…