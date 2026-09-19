"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Германия Бундеслигасининг 4-турида «Вердер» ўз уйида «Аугсбург»га қарши ўйинда 0:2 ҳисобидан сўнг 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, ажойиб камбекни амалга оширди.
- Мёнхенгладбахда «Боруссия»
- «Майнс»га қарши ўйинда 7 та гол урилган триллерда 3:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
- Франкфуртда «Айнтрахт» ва турнир жадвалида пешқадам «Фрайбург» ўртасидаги ўйин 2:2 ҳисобида дуранг билан якунланди, бу эса «Фрайбург»ни 10 очко билан 2-ўринда қолдирди.
Германия Бундеслигасининг 4-тури чинакам голлар фестивали, ақлбовар қилмас камбэклар ва мухлисларни охирги сонияларгача ҳаяжонда ушлаб турган драматик баҳсларга бой бўлди. Турнинг марказий ва энг шов-шувли қарама-қаршилиги Мёнхенгладбахда кечди: маҳаллий «Боруссия» ўз майдонида «Майнц» билан тўқнашиб, нақд 7 та гол урилган триллерда 3:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Бременда эса ҳақиқий футбол мўъжизаси қайд этилди: «Вердер» ўз уйида «Аугсбург»га қарши ўйинда 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, иккинчи бўлимда даҳшатли характер кўрсатди ва 90+3-дақиқада 3:2 ҳисобидаги фантастик ғалабани илиб кетди.
Франкфуртнинг «Франкфурт Арена» стадионида кечган яна бир кескин баҳсда «Айнтрахт» турнир жадвалида пешқадамлар сафида бораётган «Фрайбург» билан муросасиз 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади — бу натижа «Фрайбург»ни 10 очко билан 2-поғонада сақлаб қолди. Гамбургда эса мезбонлар ишончли ҳаракат қилиб, «Кёлн»ни 2:1 ҳисобида таслим этди.
Хўш, «Боруссия М» қандай қилиб ўз майдонида 4 та гол ўтказиб юборди, «Вердер»нинг 0:2 дан кейинги уйғонишига нима сабаб бўлди ва 4-тур натижаларидан сўнг Германия чемпионатида кучлар мувозанати қандай кўриниш олди?
«7 та гол, камбэклар ва сўнгги сониялардаги зарбалар»: 4-тур хроникаси
Германия чемпионатининг навбатдаги туридаги асосий драматик воқеалар:
«Боруссия М» — «Майнц» (3:4): Триллер ва 7 та тўп:
Флориан Нойхаус 11-дақиқада мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса-да, Филипп Тиц (18') ва Шералдо Бекер (45') «Майнц»ни ҳисобда олдинга чиқарди. Исак Лидберг 59-дақиқада мувозанатни тиклади (2:2). Аммо Эрик Мартел (78') ва Данни да Коста (89') меҳмонлар устунлигини 2:4 га етказди. 90+5-дақиқада Суто Мачинонинг пенальтидан урган голи «Боруссия»ни мағлубиятдан қутқара олмади;
«Вердер» — «Аугсбург» (3:2): 0:2 дан кейинги тилла камбэк:
Робин Феллхауер (18') ва Келвин Браккелман (58') меҳмонларни 0:2 ҳисобида олдинга олиб чиққан эди. «Вердер» таслим бўлмади: Марко Грюлл (66') ҳисобни қисқартирди, Никлас Фюллкруг (87') ҳисобни тенглаштирди, 90+3-дақиқада эса Митчелл-Элиа Вайзер ғалаба голини уриб, стадионни ларзага келтирди;
«Айнтрахт» — «Фрайбург» (2:2): Кескин жанг ва очколар тақсимоти:
Юнес Эбнуталиб 10-дақиқада ҳисобни очди. Дерри Шерхант (34') жавоб қайтарган бўлса, икки дақиқа ўтиб Жонатан Буркардт «Айнтрахт»ни яна олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида Юито Сузуки (48') ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди ва қолган вақтда дарвозалар дахлсиз қолди;
«Ҳамбург» — «Кёлн» (2:1): Мезбонларнинг муҳим 3 очкоси:
Николас Капалдо (44') ва Юссуф Поулсен (50') мезбонларни икки тўп фарқи билан олдинга чиқарди. Рагнар Аҳенинг 90-дақиқадаги голи «Кёлн»ни мағлубиятдан асраб қола олмади.
Бундеслига 4-турининг расмий қайдномаси ва натижалар жадвали
Якунланган 4 та марказий баҳснинг тўлиқ протоколи:
Учрашув
Ҳисоб
Гол муаллифлари
Турнир жадвалидаги таъсири
Боруссия М — Майнц
3 : 4
Нойхаус 11', Лидберг 59', Мачино 90+5' (пен.) — Тиц 18', Бекер 45', Мартел 78', Да Коста 89'
Ҳафтанинг энг кўп гол урилган ўйини
Вердер — Аугсбург
3 : 2
Грюлл 66', Фюллкруг 87', Вайзер 90+3' — Феллхауер 18', Браккелман 58'
0:2 ҳисобидан кейинги иродали камбэк
Айнтрахт — Фрайбург
2 : 2
Эбнуталиб 10', Буркардт 36' — Шерхант 34', Сузуки 48'
«Фрайбург» (10 очко, 2-ўрин) / «Айнтрахт» (5 очко, 8-ўрин)
Ҳамбург — Кёлн
2 : 1
Капалдо 44', Поулсен 50' — Аҳе 90'
Мезбонларнинг ишончли ғалабаси
Тактик таҳлил: Экспертлар Бундеслигадаги интрига ҳақида
Германия футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг асосий хулосалари:
Ҳимоядаги беқарорлик ва очиқ футбол: Ҳам Мёнхенгладбахда, ҳам Бременда жамоалар ҳимоявий блокка қараганда очиқ ва агрессив ҳужумкорликни танлагани юқори маҳсулдорликни ва қўпол индивидуал хатоларни келтириб чиқарди;
«Вердер»нинг руҳий мустаҳкамлиги: Никлас Фюллкругнинг жарима майдонидаги кучи ва Вайзернинг ҳал қилувчи паллалардаги фаоллиги Бремен клубини жорий мавсумнинг энг ноқулай рақибларидан бирига айлантирмоқда;
«Фрайбург»нинг барқарор юриши: Франкфурт сафаридан очко билан қайтиб, 10 очко жамғарган «Фрайбург» мавсум стартидаёқ чемпионлик ва Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашишини исботламоқда.
Бундеслиганинг 4-тури Германия чемпионати нега дунёнинг энг томошабоп ва кутилмаган сценарийларга бой лигаларидан бири эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Вердер»нинг 0:2 дан кейин 3:2 ҳисобида ғалаба қозониши бу мураббийлик маҳоратими ёки «Аугсбург»нинг бўшашиб қолгани оқибатими? 10 очко жамғариб 2-поғонада бораётган «Фрайбург» мавсум охиригача етакчилар сафида қола оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Германия футболининг ушбу қайноқ тўқнашувлари шарҳини барча дўстларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…