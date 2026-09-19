"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг

·15·Спорт
"Вердер"дан 0:2 дан кейинги суперкамбэк: Мёнхенгладбахда тўполон, Франкфуртда дуранг
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Германия Бундеслигасининг 4-турида «Вердер» ўз уйида «Аугсбург»га қарши ўйинда 0:2 ҳисобидан сўнг 3:2 ҳисобида ғалаба қозониб, ажойиб камбекни амалга оширди.
  • Мёнхенгладбахда «Боруссия»
  • «Майнс»га қарши ўйинда 7 та гол урилган триллерда 3:4 ҳисобида мағлуб бўлди.
  • Франкфуртда «Айнтрахт» ва турнир жадвалида пешқадам «Фрайбург» ўртасидаги ўйин 2:2 ҳисобида дуранг билан якунланди, бу эса «Фрайбург»ни 10 очко билан 2-ўринда қолдирди.

Германия Бундеслигасининг 4-тури чинакам голлар фестивали, ақлбовар қилмас камбэклар ва мухлисларни охирги сонияларгача ҳаяжонда ушлаб турган драматик баҳсларга бой бўлди. Турнинг марказий ва энг шов-шувли қарама-қаршилиги Мёнхенгладбахда кечди: маҳаллий «Боруссия» ўз майдонида «Майнц» билан тўқнашиб, нақд 7 та гол урилган триллерда 3:4 ҳисобида имкониятни бой берди. Бременда эса ҳақиқий футбол мўъжизаси қайд этилди: «Вердер» ўз уйида «Аугсбург»га қарши ўйинда 0:2 ҳисобида ютқаза туриб, иккинчи бўлимда даҳшатли характер кўрсатди ва 90+3-дақиқада 3:2 ҳисобидаги фантастик ғалабани илиб кетди.

Франкфуртнинг «Франкфурт Арена» стадионида кечган яна бир кескин баҳсда «Айнтрахт» турнир жадвалида пешқадамлар сафида бораётган «Фрайбург» билан муросасиз 2:2 ҳисобида дуранг ўйнади — бу натижа «Фрайбург»ни 10 очко билан 2-поғонада сақлаб қолди. Гамбургда эса мезбонлар ишончли ҳаракат қилиб, «Кёлн»ни 2:1 ҳисобида таслим этди.

Хўш, «Боруссия М» қандай қилиб ўз майдонида 4 та гол ўтказиб юборди, «Вердер»нинг 0:2 дан кейинги уйғонишига нима сабаб бўлди ва 4-тур натижаларидан сўнг Германия чемпионатида кучлар мувозанати қандай кўриниш олди?

«7 та гол, камбэклар ва сўнгги сониялардаги зарбалар»: 4-тур хроникаси

Германия чемпионатининг навбатдаги туридаги асосий драматик воқеалар:

  • «Боруссия М» — «Майнц» (3:4): Триллер ва 7 та тўп:

    Флориан Нойхаус 11-дақиқада мезбонларни олдинга олиб чиққан бўлса-да, Филипп Тиц (18') ва Шералдо Бекер (45') «Майнц»ни ҳисобда олдинга чиқарди. Исак Лидберг 59-дақиқада мувозанатни тиклади (2:2). Аммо Эрик Мартел (78') ва Данни да Коста (89') меҳмонлар устунлигини 2:4 га етказди. 90+5-дақиқада Суто Мачинонинг пенальтидан урган голи «Боруссия»ни мағлубиятдан қутқара олмади;

  • «Вердер» — «Аугсбург» (3:2): 0:2 дан кейинги тилла камбэк:

    Робин Феллхауер (18') ва Келвин Браккелман (58') меҳмонларни 0:2 ҳисобида олдинга олиб чиққан эди. «Вердер» таслим бўлмади: Марко Грюлл (66') ҳисобни қисқартирди, Никлас Фюллкруг (87') ҳисобни тенглаштирди, 90+3-дақиқада эса Митчелл-Элиа Вайзер ғалаба голини уриб, стадионни ларзага келтирди;

  • «Айнтрахт» — «Фрайбург» (2:2): Кескин жанг ва очколар тақсимоти:

    Юнес Эбнуталиб 10-дақиқада ҳисобни очди. Дерри Шерхант (34') жавоб қайтарган бўлса, икки дақиқа ўтиб Жонатан Буркардт «Айнтрахт»ни яна олдинга олиб чиқди. Иккинчи бўлим бошида Юито Сузуки (48') ҳисобни 2:2 кўринишига келтирди ва қолган вақтда дарвозалар дахлсиз қолди;

  • «Ҳамбург» — «Кёлн» (2:1): Мезбонларнинг муҳим 3 очкоси:

    Николас Капалдо (44') ва Юссуф Поулсен (50') мезбонларни икки тўп фарқи билан олдинга чиқарди. Рагнар Аҳенинг 90-дақиқадаги голи «Кёлн»ни мағлубиятдан асраб қола олмади.

Бундеслига 4-турининг расмий қайдномаси ва натижалар жадвали

Якунланган 4 та марказий баҳснинг тўлиқ протоколи:

Учрашув

Ҳисоб

Гол муаллифлари

Турнир жадвалидаги таъсири

Боруссия М — Майнц

3 : 4

Нойхаус 11', Лидберг 59', Мачино 90+5' (пен.) — Тиц 18', Бекер 45', Мартел 78', Да Коста 89'

Ҳафтанинг энг кўп гол урилган ўйини

Вердер — Аугсбург

3 : 2

Грюлл 66', Фюллкруг 87', Вайзер 90+3' — Феллхауер 18', Браккелман 58'

0:2 ҳисобидан кейинги иродали камбэк

Айнтрахт — Фрайбург

2 : 2

Эбнуталиб 10', Буркардт 36' — Шерхант 34', Сузуки 48'

«Фрайбург» (10 очко, 2-ўрин) / «Айнтрахт» (5 очко, 8-ўрин)

Ҳамбург — Кёлн

2 : 1

Капалдо 44', Поулсен 50' — Аҳе 90'

Мезбонларнинг ишончли ғалабаси

Тактик таҳлил: Экспертлар Бундеслигадаги интрига ҳақида

Германия футболи таҳлилчилари ва мутахассисларининг асосий хулосалари:

  • Ҳимоядаги беқарорлик ва очиқ футбол: Ҳам Мёнхенгладбахда, ҳам Бременда жамоалар ҳимоявий блокка қараганда очиқ ва агрессив ҳужумкорликни танлагани юқори маҳсулдорликни ва қўпол индивидуал хатоларни келтириб чиқарди;

  • «Вердер»нинг руҳий мустаҳкамлиги: Никлас Фюллкругнинг жарима майдонидаги кучи ва Вайзернинг ҳал қилувчи паллалардаги фаоллиги Бремен клубини жорий мавсумнинг энг ноқулай рақибларидан бирига айлантирмоқда;

  • «Фрайбург»нинг барқарор юриши: Франкфурт сафаридан очко билан қайтиб, 10 очко жамғарган «Фрайбург» мавсум стартидаёқ чемпионлик ва Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун курашишини исботламоқда.

Бундеслиганинг 4-тури Германия чемпионати нега дунёнинг энг томошабоп ва кутилмаган сценарийларга бой лигаларидан бири эканини яна бир бор исботлади.

Сизнингча, «Вердер»нинг 0:2 дан кейин 3:2 ҳисобида ғалаба қозониши бу мураббийлик маҳоратими ёки «Аугсбург»нинг бўшашиб қолгани оқибатими? 10 очко жамғариб 2-поғонада бораётган «Фрайбург» мавсум охиригача етакчилар сафида қола оладими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Германия футболининг ушбу қайноқ тўқнашувлари шарҳини барча дўстларингиз ҳамда футбол ихлосмандларига улашинг!

Бундеслига 4-турБоруссия М — МайнцВердер — АугсбургАйнтрахт — Фрайбург
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Де Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиДе Зербига қарши «даф бўл!» ҳайқириқлари: «Тоттенҳэм» мухлислари ғазаб отига миндиБугун, 21:44«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилиндиБугун, 21:35АПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиАПЛда кутилмаган сенсация: «Брайтон» "Арсенал"ни шармандали ҳисобда тор-мор этдиБугун, 21:13Моуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролМоуринью «Реал» машғулотларига уни олиб кирди: «Атлетико»ни таслим эти учун янги қуролБугун, 20:20«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмади«Астон Вилла» меҳмонда «Тоттенҳэм»ни тиз чўктирди: «Шпорлар» мағлубиятдан қоча олмадиБугун, 20:11Фламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиФламарионнинг бенефиси!: «Пахтакор» Ғузорда камчиликда ўйнаб «Машъал»ни таслим этдиБугун, 20:04
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг
«Менга кучлироқ рақиб беринг!»: Майкл Пейж Нурсултон Рўзибоев билан жангдан сўнг