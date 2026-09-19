Гренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилди

·1·Дунё
Гренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилди

АҚШ Президенти Дональд Трампнинг Арктика марказидаги стратегик орол — Гренландия атрофида эришган «тарихий» хавфсизлик битими ҳақидаги баёнотлари халқаро миқёсда катта сиёсий можаро ва баҳсларга сабаб бўлди. Трамп ўз чиқишларида АҚШ Дания ва Гренландия маъмурияти билан тузилган янги келишув орқали орол хавфсизлиги устидан «доимий ва тўлиқ назорат»ни қўлга киритганини эълон қилган эди. Бироқ нуфузли The New York Times нашри музокараларга яқин манбалар ва ҳарбий мутасаддиларга таянган ҳолда сенсацион суриштирувни эълон қилди: Америка етакчиси янги ҳужжат тақдим этадиган ваколатлар кўламини ҳаддан ташқари бўрттириб кўрсатган.

Ҳақиқатда эса АҚШ ҳарбийлари оролда ўз назоратини ўрнатмайди, балки Дания ҳамда Гренландия мудофаа кучлари билан тенг ҳуқуқли ҳамкорликда ҳаракат қилади. Энг асосийси, Дания Бош вазири Метте Фредериксен келишув Қиролликнинг тўлиқ суверенитети ва ҳудудий яхлитлигини сўзсиз тан олишини алоҳида таъкидлади — бу эса Трампнинг Гренландияга тўлиқ эгалик қилиш бўйича кўп йиллик амбициялари амалга ошмаганини кўрсатмоқда.

Хўш, Оқ уй раҳбари нега амалда мавжуд бўлмаган «мутлақ ҳукмронлик» ҳақида бонг урди, 1951 йилги эски шартнома янги келишувдан нимаси билан фарқ қилади ва Арктикадаги ҳақиқий кураш кимнинг фойдасига ҳал бўлди?

«Тўлиқ назоратми ёки оддий шериклик?»: Томонлар баёнотидаги очиқ қарама-қаршилик

The New York Times ошкор қилган музокара тафсилотлари ва расмий баёнотлар:

  • Трампнинг шов-шувли даъвоси: АҚШ раҳбари мазкур битим орқали Вашингтон Гренландияда «хавфсизлик ва бошқа барча эҳтиёжлар устидан доимий назорат»ни кафолатлаганини эълон қилди;

  • Копенгагеннинг қатъий жавоби: Дания Бош вазири Метте Фредериксен янги битим Дания Қироллигининг суверенитети ва ҳудудий дахлсизлигини тўлиқ сақлаб қолишини ва тасдиқлашини билдирди;

  • Ҳарбийларнинг тан олиши: Пентагон вакили келишув доирасида АҚШ кучлари маҳаллий тузилмалар устидан бошқарув ўрнатмаслигини, балки Дания ва орол расмийлари билан ҳамкор сифатида ишлашини маълум қилди;

  • Психологик мағлубият: Йил бошида Трамп оролга эгалик қилиш у учун «психологик жиҳатдан муҳим» эканини ва ундан камига рози бўлмаслигини айтган бўлса-да, амалда фақат шериклик шартномаси билан чекланишга мажбур бўлди.

«Рақиблар учун ёпиқ ҳудуд ва 1951 йилги базалар»: Янги келишув аслида нима беради?

Оқ уй маъмурияти ва Арктика хавфсизлиги бўйича ҳақиқий фактлар:

  • Хитой ва Россияга қарши қалқон: Келишувнинг бош ютуғи шундаки, АҚШнинг ёзма розилигисиз ҳеч бир рақиб давлат Гренландияда ҳарбий база қура олмайди, контингент жойлаштира олмайди ва муҳим инфратузилмага сармоя кирита олмайди;

  • НАТО ҳудудининг табиий ҳимояси: Ҳарбий экспертларнинг қайд этишича, Гренландия аллақачон НАТО ҳудуди бўлгани сабабли, алянсга кирмайдиган бирор-бир бегона давлатнинг у ерда база қуриш эҳтимоли шундоқ ҳам деярли нолга тенг эди;

  • 1951 йилги муддатсиз ҳуқуқ: АҚШ ва Дания ўртасида 1951 йилда имзоланган аввалги шартноманинг ўзиёқ муддатсиз бўлиб, Вашингтонга оролда кенг кўламли ҳарбий объектлар ва радарларни чекловсиз сақлаш имконини бериб келган;

  • Ҳарбий иштирокнинг кенгайиши: Янги ҳужжат фақатгина АҚШ ҳарбийларининг оролдаги сони ва инфратузилмасини маълум даражада оширишга расмий рухсат беради.

Геосиёсий таҳлил: Экспертлар Трампнинг сиёсий юриши ҳақида

Халқаро хавфсизлик бўйича таҳлилчилар ва дипломатларнинг баҳолари:

  • Сайловолди пиари: Таҳлилчилар фикрича, Трамп оддий мудофаа ҳамкорлигини кенгайтириш тўғрисидаги ҳужжатни жамоатчиликка «бутун Гренландияни қўлга киритиш» сифатида тақдим этиб, ўзи учун катта сиёсий очко тўплашга уринган;

  • Даниянинг дипломатик матонати: Европа давлати ўз ҳудудини тўғридан-тўғри сотиш ёки тўлиқ таслим қилиш талабига қатъий рад жавобини бериб, ўз миллий суверенитетини сақлаб қолишга муваффақ бўлди;

  • Арктика учун глобал пойга: Музликлар эриши ва Шимолий денгиз йўли очилиши фонида Гренландия АҚШ, Хитой ва Россия ўртасидаги энг қайноқ стратегик плацдарм бўлиб қолаверади.

The New York Times суриштируви Дональд Трампнинг баландпарвоз баёнотлари ортида Арктикани тўлиқ эгаллаш режаси эмас, балки Дания суверенитети билан ҳисоблашишга мажбур бўлган прагматик муроса ётибди деган хулосани тақдим этмоқда.

Сизнингча, Трампнинг Гренландия устидан доимий назорат ўрнатилгани ҳақидаги даъволари оддий сиёсий пиарми ёки АҚШ ҳақиқатан ҳам Арктика устидан тўлиқ ҳукмронликка эришиш йўлидами? Даниянинг Оқ уй босими қаршисида ўз суверенитетини сақлаб қола олганига қандай баҳо берасиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон геосиёсатидаги ушбу шов-шувли суриштирувни барча яқинларингиз ҳамда сиёсат ихлосмандларига улашинг!

Дональд ТрампГренландияДанияАрктика
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марат Камболов Жанубий Осетия президенти этиб сайланди: Расмий натижалар эълон қилиндиМарат Камболов Жанубий Осетия президенти этиб сайланди: Расмий натижалар эълон қилиндиБугун, 22:20Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатдиКалифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатдиБугун, 21:43Электросамокат батареяси портлаб, кўп қаватли уйда ёнғин чиқдиЭлектросамокат батареяси портлаб, кўп қаватли уйда ёнғин чиқдиБугун, 21:27Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Бугун, 21:15Соҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилдиСоҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилдиБугун, 21:06АҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичАҚШ Украинага улкан қурол пакетини сотишни маъқуллади — Осмон мудофаасида янги босқичБугун, 19:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?