«Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни таслим этди: Клуб хавфли ҳудуддан узоқлашмоқда
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Бунёдкор» ўз майдонида «Бухоро»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, мусобақа жадвалида 13-ўринга кўтарилди.
- Шаҳзоджон Неъматжонов 8-дақиқада, Абдулҳамид Икромов эса 45+1-дақиқада гол уриб, жамоасига муҳим ғалабани тақдим этди.
- Ушбу натижа «Бунёдкор»га лигада қолиш учун курашда катта нафаса олиб берди, «Бухоро» эса 34 очко билан 5-ўринда қолди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 22-тури доирасида пойтахт Тошкентда мусобақа жадвалининг қуйи қисмидан чиқишга интилаётган «Бунёдкор» ҳамда кучли тўртлик сари интилаётган «Бухоро» жамоалари ўртасида кескин тўқнашув бўлиб ўтди. Иван Бошкович бошқарувидаги «қалдирғочлар» учрашувни ўта фаол бошлаб, 8-дақиқадаёқ Шаҳзоджон Неъматжоновнинг тезкор голи эвазига ҳисобда олдинга чиқиб олишди.
Меҳмонлар таслим бўлишни истамай, 34-дақиқада Темур Мамасидиқовнинг аниқ зарбаси билан мувозанатни тиклаган бўлса-да, биринчи бўлимга қўшиб берилган 45+1-дақиқада Абдулҳамид Икромов тошкентликларнинг иккинчи, ғалаба тўпини киритди (2:1). Иккинчи таймда дарвозалар дахлсиз қолиб, пойтахтликлар олтинга тенг уч очкони қўлга киритишди. Ушбу муҳим муваффақиятдан сўнг «Бунёдкор» очколари сонини 22 тага етказиб, турнир жадвалида 13-поғонага кўтарилди ва лигада қолиш учун курашда катта нафас олди; 34 очкога эга «Бухоро» эса 5-ўринда қолиб, совринли ўринларга яқинлашиш имкониятини бой берди.
Хўш, Иван Бошкович шогирдлари кучли рақиб босимига қандай дош берди, 22-турдаги ушбу ютуқ «Бунёдкор»нинг кейинги тақдирига қандай таъсир кўрсатади ва «Бухоро» нега сафарда кутилган натижани қайд эта олмади?
«8-дақиқадаги тезкор гол ва 45+1-даги зарба»: Тошкентдаги баҳс хроникаси
22-турнинг пойтахтда кечган қизиқарли беллашуви тафсилотлари:
Шаҳзоджон Неъматжоновдан чаққон старт (8'): Мезбонларнинг ёш тўпурари учрашув бошидаёқ рақиб мудофааси хатосидан унумли фойдаланиб, ҳисобни очди (1:0);
Бухороликларнинг жавоби (34'): Мувозанатни тиклаш учун олдинга ташланган меҳмонлар Темур Мамасидиқовнинг маҳорати эвазига ҳисобни тенглаштиришди (1:1);
Бўлим сўнгидаги совуққонлик (45+1'): Биринчи таймнинг ҳакам қўшиб берган вақтида Абдулҳамид Икромов «Бунёдкор»ни яна олдинга олиб чиқди (2:1);
Иккинчи бўлимдаги интизом: Иккинчи таймда тошкентликлар ҳимояда тартибли ўйнаб, ҳисобни сақлаб қолди ва ўта муҳим ғалабани нақд қилди;
Жадвалдаги ўзгариш: «Бунёдкор» 22 очко билан 13-ўринга чиқиб олди, «Бухоро» 34 очко билан 5-поғонада қолди.
Суперлига 22-тури: Ўйин қайдномаси ва асосий таркиблар
Тошкентда бўлиб ўтган учрашувнинг тўлиқ расмий протоколи:
Мусобақа / Босқич
Ўйин натижаси
Голлар муаллифлари
Жамоалар очколари
Суперлига, 22-тур
Бунёдкор 2 : 1 Бухоро
Неъматжонов 8', Икромов 45+1' — Мамасидиқов 34'
«Бунёдкор» — 22 очко (13-ўрин) / «Бухоро» — 34 очко (5-ўрин)
«Бунёдкор» таркиби: Абдумавлон Абдужалилов, Сардор Раҳмонов, Амир Тўрақулов, Муҳаммаджон Ҳакимов, Шаҳзоджон Неъматжонов (Сардор Абдунабиев, 80), Наримонжон Аҳмаджонов, Носиржон Абдусаломов, Ислом Анваров, Абдулҳамид Икромов, Шамсиддин Турсунмаҳаммадов, Миркамол Аннаматов (Элдор Наимов, 80);
«Бухоро» таркиби: Азизхон Исақов, Хуршидбек Мухторов, Анваржон Жўраев (Озодбек Ражабов, 13), Темур Мамасидиқов (Асилбек Қаюмов, 71), Қувондиқ Рўзиев (Ника Качарава, 71), Асадбек Жўрабоев, Шерзод Эсанов, Муҳаммад Йўлдошев, Боян Младович, Кирилл Тодоров, Владимир Родич;
Мажбурий ўзгариш: «Бухоро» сафида Анваржон Жўраев 13-дақиқадаёқ майдонни тарк этишга мажбур бўлди.
Тактик таҳлил: Экспертлар «Бунёдкор»нинг ғалабаси ҳақида
Маҳаллий футбол мутахассисларининг учрашув бўйича асосий хулосалари:
Иван Бошковичнинг тўғри танланган режаси: Мезбонлар кучли рақибга қарши тўп билан эмас, балки тезкор қарши ҳужумлар ва стандарт вазиятларда аниқ ҳаракат қилиш эвазига устунликка эришди;
Ёшларнинг шиддати: Шаҳзоджон Неъматжонов ва Абдулҳамид Икромовнинг ҳал қилувчи паллаларда масъулиятни ўз зиммасига олиши «Бунёдкор»га қўшимча куч бағишлади;
«Бухоро»нинг суст қаршилиги: Меҳмонлар таркиб жиҳатдан кучли кўринса-да, ярим ҳимоя марказида креативлик етишмади ва Ника Качарава каби тажрибали футболчиларнинг захирадан тушиши ҳам ўйинга кескин ўзгариш кирита олмади;
Лигада қолиш кураши: Тошкент клуби учун ушбу уч очко руҳий жиҳатдан жуда катта аҳамиятга эга бўлиб, мавсум якунидаги финал баҳсларига ишонч билан ёндашишга замин яратади.
«Бунёдкор» ўз майдонида намойиш этган иродали ўйин клубнинг Суперлигада муносиб ўрин эгаллашга қодир эканини яна бир бор исботлади.
Сизнингча, «Бунёдкор» ушбу ғалабали суръатни сақлаб қолган ҳолда мавсум охиригача хавфли ҳудуддан батамом чиқиб кета оладими? «Бухоро»нинг сафардаги бу омадсизлиги жамоанинг кучли учлик учун курашига қанчалик таъсир қилади? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва Суперлиганинг ушбу шиддатли тўқнашуви шарҳини барча ўзбек футболи ихлосмандлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…