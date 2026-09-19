Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)

·34·Жамият
Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)

Тошкентдаги “Ўзмакон” турар жой мажмуасида умумий фойдаланишдаги айрим буюмлар йўқолгани айтилмоқда. Воқеа 17 сентябрь куни соат 11:30 лар атрофида содир бўлгани ҳақида хабар берилган.

Ижтимоий тармоқларда тарқалган кадрларда Yandex Go курьери турар жой мажмуасидан айрим буюмларни олиб чиқиб кетаётгани акс этган.

Мажмуа аҳолиси берган маълумотларга кўра, ҳудуддан ёнғин ўчириш шланглари, ўт ўчиргичлар, роутерлар ҳамда умумий фойдаланишдаги бошқа буюмлар йўқолган.

Қайд этилишича, ҳолат юзасидан тегишли органларга жамоавий ариза топширилган. Ҳозирча воқеанинг барча тафсилотлари, шунингдек, видеода акс этган шахснинг мазкур буюмларни қандай мақсадда олиб чиққани ҳақида расмий маълумот берилмаган.

Ҳолат бўйича текширув ўтказилганидан сўнг воқеага ҳуқуқий баҳо берилиши мумкин.

ЎзмаконТошкентYandex Goқуроллар йўқолгани
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиБугун, 18:04Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:53Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликБугун, 17:46Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиҚашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиБугун, 10:06Истанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаИстанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаБугун, 09:47Наманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиНаманганда эрини ўлдирмоқчи бўлган аёл ва унинг жазмани панжара ортига равона бўлдиКеча, 23:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)