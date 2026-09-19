"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)
Тошкентда таниқли санъаткорлар сулоласида дунёга келиб, кейинчалик халқаро саҳналарда ном қозонган хонанда Наргиз Зокированинг навбатдаги шов-шувли ва кескин чиқиши ижтимоий тармоқлар ҳамда медиа маконда ҳақиқий ғазаб тўлқинини келтириб чиқарди. Хонанда ўз баёнотида Ўзбекистон уни «сотгани» ҳақида нолиб, она юртидан батамом юз ўгирганини маълум қилди. Унинг даъво қилишича, Ўзбекистон аҳолисининг кўпчилиги сиёсий қарашларда бошқа давлат етакчисини қўллаб-қувватлайди, шу боис у ўзини бу юртга мансуб деб билмайди.
Зокирова ўз ҳақиқий ватани сифатида фақатгина Америка Қўшма Штатларини тан олишини очиқ-ойдин таъкидлаб, «Ватан — бу икки томонлама муҳаббатдир, кимга ёқиш-ёқмаслигидан қатъи назар, менинг ягона ватаним АҚШ бўлиб қолади», дея кескин фикр билдирди. Ушбу чиқиш ортидан жамоатчилик таниқли пранкерлар Вован ва Лексус томонидан аввалроқ уюштирилган шов-шувли суҳбат тафсилотларини яна бир бор ёдга олди. Ўшанда сохта украин амалдорлари билан гаплашаётганини билмаган хонанданинг Европа концертлари бекор бўлаётгани, турмуш ўртоғига АҚШ паспортини олиб бериб, Россия паспортини ёқиб юбориш ниятида экани ҳамда «Миротворец» базасидан номини ўчириш эвазига ҳар қандай шартга рози бўлгани фош қилинган эди.
Хўш, таниқли санъаткорни ўз туғилиб ўсган юртидан очиқчасига воз кечишга нима мажбур қилди, унинг бу позицияси ортида қандай сиёсий ва шахсий омиллар ётибди ва Наргиз Зокированинг кескин баёнотлари жамоатчилик томонидан қандай кутиб олинмоқда?
«Она юртдан юз ўгириш ва АҚШга садоқат»: Наргиз Зокирова баёнотининг мазмуни
Хонанданинг интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган асосий даъволари:
«Ўзбекистон мени сотди» айблови: Зокирова маҳаллий аҳолининг ташқи сиёсий воқеаларга нисбатан қарашлари унинг позициясига мос келмаслигини рўкач қилиб, ўз юртини хиёнатда айблади;
АҚШ — ягона ватан: Санъаткор ўзи учун фақат Американи ҳақиқий ватан деб билишини ва бу қарори қатъий эканини билдирди;
«Икки томонлама муҳаббат» формуласи: Унинг фикрича, Ватан тушунчаси инсон уни қандай қабул қилиши ва ундан қандай манфаат ёки ҳис-туйғу олиши билан ўлчанади;
Ижтимоий тармоқлардаги эътироз: Ўзбекистонлик минглаб интернет фойдаланувчилари хонанданинг бу гапларини оғир ҳақорат ва миллий қадриятларга ҳурматсизлик сифатида қабул қилиб, танқидлар ёғдирмоқда.
«Пранкерлар тузоғидаги ниқобсиз қиёфа»: Вованнинг суҳбатдан кейинги хулосалари
Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) томонидан хонанда билан уюштирилган мулоқотда фош этилган ҳолатлар:
Европадаги омадсизликлар: Хонанданинг хорижий гастроллари кутилгандек кетмаётгани, хусусан, Германия ва Швейцариядаги концертлари чипталар сотилмагани ёки бекор қилингани ошкор бўлди;
«Миротворец» рўйхатидан чиқиш илтижоси: Украина сохта маданият вазири билан суҳбатда Зокирова «Қрим» фильми саундтреки учун ўзини оқлаб, айбни продюсер Максим Фадеевга ағдарган ва ўз исмини қора рўйхатдан чиқаришни ялинган;
Паспортни ёқиш режаси: Наргиз эрининг рус паспортини тез орада Америка ҳужжатига алмаштириб, эски фуқароликдан кўргазмали равишда воз кечишни режалаштирганини тан олган;
Сиёсий манипуляция: Пранкернинг таъкидлашича, бундай шахслар вазиятга қараб ўз позициясини тез ўзгартиради ва ҳар қандай сиёсий кучга мослашишга тайёр бўлади.
Жамоатчилик ва маданият таҳлили: Экспертлар нима демоқда?
Маданиятшунослар ва ижтимоий тармоқ кузатувчиларининг воқеага баҳоси:
Илдизлардан узилиш фожиаси: Таниқли сулола вакили бўлган санъаткорнинг ўз киндик қони тўкилган заминни ватан сифатида тан олмаслиги унинг маънавий инқирози сифатида баҳоланмоқда;
Шов-шув орқали эътибор жалб қилиш: Мусиқий карьерасида турғунлик ва молиявий пасайиш кузатилаётган бир паллада бундай баёнотлар кўпроқ ОАВ эътибори марказида қолиш воситаси сифатида кўрилмоқда;
Аудитория ишончининг йўқолиши: Бир вақтлар уни севиб эшитган мухлислар эндиликда хонанданинг нафақат санъати, балки шахсий инсоний позициясидан ҳам ҳафсаласи пир бўлаётганини очиқ ёзмоқда.
Наргиз Зокированинг Ўзбекистон ва ўз ўтмиши ҳақидаги навбатдаги кескин чиқиши санъаткорнинг жамият олдидаги масъулияти ва миллий ғурур тушунчаси борасида яна бир бор жиддий саволларни кун тартибига чиқарди.
Сизнингча, Наргиз Зокированинг ўз она юрти — Ўзбекистон ҳақида бундай кескин ва салбий фикр билдиришига нима сабаб бўлди: шунчаки шов-шув ва эътибор қозониш истагими ёки санъаткорнинг ўз илдизларидан бутунлай узилиб кетганими? Инсон қайси давлатда яшашидан қатъи назар, ўзи дунёга келган юртни «сотишда» айблашини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва маданият оламидаги ушбу шов-шувли можаро таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…