"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)

·0·Жамият
"Мени Ўзбекистон сотди!": Наргиз Зокирова ўз она юртидан очиқчасига юз ўгирди (видео)

Тошкентда таниқли санъаткорлар сулоласида дунёга келиб, кейинчалик халқаро саҳналарда ном қозонган хонанда Наргиз Зокированинг навбатдаги шов-шувли ва кескин чиқиши ижтимоий тармоқлар ҳамда медиа маконда ҳақиқий ғазаб тўлқинини келтириб чиқарди. Хонанда ўз баёнотида Ўзбекистон уни «сотгани» ҳақида нолиб, она юртидан батамом юз ўгирганини маълум қилди. Унинг даъво қилишича, Ўзбекистон аҳолисининг кўпчилиги сиёсий қарашларда бошқа давлат етакчисини қўллаб-қувватлайди, шу боис у ўзини бу юртга мансуб деб билмайди.

Зокирова ўз ҳақиқий ватани сифатида фақатгина Америка Қўшма Штатларини тан олишини очиқ-ойдин таъкидлаб, «Ватан — бу икки томонлама муҳаббатдир, кимга ёқиш-ёқмаслигидан қатъи назар, менинг ягона ватаним АҚШ бўлиб қолади», дея кескин фикр билдирди. Ушбу чиқиш ортидан жамоатчилик таниқли пранкерлар Вован ва Лексус томонидан аввалроқ уюштирилган шов-шувли суҳбат тафсилотларини яна бир бор ёдга олди. Ўшанда сохта украин амалдорлари билан гаплашаётганини билмаган хонанданинг Европа концертлари бекор бўлаётгани, турмуш ўртоғига АҚШ паспортини олиб бериб, Россия паспортини ёқиб юбориш ниятида экани ҳамда «Миротворец» базасидан номини ўчириш эвазига ҳар қандай шартга рози бўлгани фош қилинган эди.

Хўш, таниқли санъаткорни ўз туғилиб ўсган юртидан очиқчасига воз кечишга нима мажбур қилди, унинг бу позицияси ортида қандай сиёсий ва шахсий омиллар ётибди ва Наргиз Зокированинг кескин баёнотлари жамоатчилик томонидан қандай кутиб олинмоқда?

«Она юртдан юз ўгириш ва АҚШга садоқат»: Наргиз Зокирова баёнотининг мазмуни

Хонанданинг интернетда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган асосий даъволари:

  • «Ўзбекистон мени сотди» айблови: Зокирова маҳаллий аҳолининг ташқи сиёсий воқеаларга нисбатан қарашлари унинг позициясига мос келмаслигини рўкач қилиб, ўз юртини хиёнатда айблади;

  • АҚШ — ягона ватан: Санъаткор ўзи учун фақат Американи ҳақиқий ватан деб билишини ва бу қарори қатъий эканини билдирди;

  • «Икки томонлама муҳаббат» формуласи: Унинг фикрича, Ватан тушунчаси инсон уни қандай қабул қилиши ва ундан қандай манфаат ёки ҳис-туйғу олиши билан ўлчанади;

  • Ижтимоий тармоқлардаги эътироз: Ўзбекистонлик минглаб интернет фойдаланувчилари хонанданинг бу гапларини оғир ҳақорат ва миллий қадриятларга ҳурматсизлик сифатида қабул қилиб, танқидлар ёғдирмоқда.

«Пранкерлар тузоғидаги ниқобсиз қиёфа»: Вованнинг суҳбатдан кейинги хулосалари

Пранкер Владимир Кузнецов (Вован) томонидан хонанда билан уюштирилган мулоқотда фош этилган ҳолатлар:

  • Европадаги омадсизликлар: Хонанданинг хорижий гастроллари кутилгандек кетмаётгани, хусусан, Германия ва Швейцариядаги концертлари чипталар сотилмагани ёки бекор қилингани ошкор бўлди;

  • «Миротворец» рўйхатидан чиқиш илтижоси: Украина сохта маданият вазири билан суҳбатда Зокирова «Қрим» фильми саундтреки учун ўзини оқлаб, айбни продюсер Максим Фадеевга ағдарган ва ўз исмини қора рўйхатдан чиқаришни ялинган;

  • Паспортни ёқиш режаси: Наргиз эрининг рус паспортини тез орада Америка ҳужжатига алмаштириб, эски фуқароликдан кўргазмали равишда воз кечишни режалаштирганини тан олган;

  • Сиёсий манипуляция: Пранкернинг таъкидлашича, бундай шахслар вазиятга қараб ўз позициясини тез ўзгартиради ва ҳар қандай сиёсий кучга мослашишга тайёр бўлади.

Жамоатчилик ва маданият таҳлили: Экспертлар нима демоқда?

Маданиятшунослар ва ижтимоий тармоқ кузатувчиларининг воқеага баҳоси:

  • Илдизлардан узилиш фожиаси: Таниқли сулола вакили бўлган санъаткорнинг ўз киндик қони тўкилган заминни ватан сифатида тан олмаслиги унинг маънавий инқирози сифатида баҳоланмоқда;

  • Шов-шув орқали эътибор жалб қилиш: Мусиқий карьерасида турғунлик ва молиявий пасайиш кузатилаётган бир паллада бундай баёнотлар кўпроқ ОАВ эътибори марказида қолиш воситаси сифатида кўрилмоқда;

  • Аудитория ишончининг йўқолиши: Бир вақтлар уни севиб эшитган мухлислар эндиликда хонанданинг нафақат санъати, балки шахсий инсоний позициясидан ҳам ҳафсаласи пир бўлаётганини очиқ ёзмоқда.

Наргиз Зокированинг Ўзбекистон ва ўз ўтмиши ҳақидаги навбатдаги кескин чиқиши санъаткорнинг жамият олдидаги масъулияти ва миллий ғурур тушунчаси борасида яна бир бор жиддий саволларни кун тартибига чиқарди.

Сизнингча, Наргиз Зокированинг ўз она юрти — Ўзбекистон ҳақида бундай кескин ва салбий фикр билдиришига нима сабаб бўлди: шунчаки шов-шув ва эътибор қозониш истагими ёки санъаткорнинг ўз илдизларидан бутунлай узилиб кетганими? Инсон қайси давлатда яшашидан қатъи назар, ўзи дунёга келган юртни «сотишда» айблашини қандай баҳолайсиз? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва маданият оламидаги ушбу шов-шувли можаро таҳлилини барча яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

Наргиз ЗокированСулоласидаТошкентМиротворец
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Тошкентда Yandex Go курьери буюмларни олиб кетгани айтилмоқда (видео)Бугун, 21:52ДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиДХХ «Умму Муҳаммад» лақабли аёлни қидирувга берди: Террористик ташкилотларга ёллашнинг хавфли схемасиБугун, 18:04Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?Марказий банкка 6 ойда 4,1 мингдан ортиқ мурожаат: Молия бозорида нималар бўлмоқда?Бугун, 17:53Уй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликУй сотаман деб иккинчи хотинли бўлиб қолди: Ангренда нотариал базадаги аянчли хатоликБугун, 17:46Қашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиҚашқадарёда икки эркак от ва чорвани насияга олиб, миллиард сўмлик зарар етказдиБугун, 10:06Истанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаИстанбулда ўзбекистонлик аёл уй шароитидаги муолажадан сўнг реанимацияга тушгани айтилмоқдаБугун, 09:47
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)