Электросамокат батареяси портлаб, кўп қаватли уйда ёнғин чиқди

·54·Дунё
Электросамокат батареяси портлаб, кўп қаватли уйда ёнғин чиқди

Россиянинг Тюмень вилоятида электросамокат аккумуляторининг портлаши кўп қаватли уйда катта ёнғинга сабаб бўлди. Ҳодиса оқибатида бир киши ҳаётдан кўз юмган, яна бир киши жароҳатланган.

Маълум қилинишича, воқеа 17 сентябрь куни кўп қаватли уйнинг 9-қаватидаги хонадонлардан бирида содир бўлган. Бу ҳақда «SHOT» нашри хабар берди.

Дастлабки маълумотларга кўра, хонадондаги электросамокат зарядга уланган пайтда унинг аккумулятори портлаган. Шундан сўнг ёнғин келиб чиқиб, хонадонни қисқа вақт ичида тутун ва аланга қамраб олган.

Ҳодиса вақтида уйда қиз ва унинг йигити бўлган. Улар ёнғиндан қутулиш учун хонадондан чиқишга уринган ва дераза орқали ташқарига чиқиб, пастга осилиб қолган.

Йигит пастки қаватдаги хонадонга ўтиб, қутулишга муваффақ бўлган. Қиз эса баландликдан қулаб тушган ва оғир жароҳатлар оқибатида ҳалок бўлган.

Ҳодиса юзасидан тегишли хизматлар томонидан текширув олиб борилмоқда. Ёнғинга айнан электросамокат аккумуляторининг носозлиги ёки зарядлаш жараёнидаги бошқа омиллар сабаб бўлгани бўйича қўшимча маълумотлар аниқланмоқда.

Тюмень ёғин ҳодисасиэлектросамокат аккумуляторSHOT17 сентябрь
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиАҚШ қулаётган давлат экани эълон қилинди: Трамп яқин иттифоқчисини ҳимоя қила олмадиБугун, 22:29Марат Камболов Жанубий Осетия президенти этиб сайланди: Расмий натижалар эълон қилиндиМарат Камболов Жанубий Осетия президенти этиб сайланди: Расмий натижалар эълон қилиндиБугун, 22:20Гренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилдиГренландия ҳақидаги ёлғон фош бўлди: Трамп ва Дания ўртасидаги келишув сирлари очилдиБугун, 22:15Калифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатдиКалифорнияда балиқчилар 294 килограммлик балиқ тутиб рекорд ўрнатдиБугун, 21:43Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Мушуксеварлар мамлакати қайси? Рейтингда қайси давлат биринчи ўринда?Бугун, 21:15Соҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилдиСоҳилдан топилган Иккинчи жаҳон уруши снаряди жойида портлатилдиБугун, 21:06
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?