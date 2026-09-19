«Башакшеҳир»нинг «Генчлербирлиги»га қарши асосий таркиби эълон қилинди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Истанбул Башакшеҳир" жамоаси Туркия Суперлигасининг 6-турида "Генчлербирлиги"ни ўз майдонида қабул қилади ва бу ўйин ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун муҳим аҳамият касб этади.
- Ўзбекистон терма жамоаси сардори Элдор Шомуродов мезбонларнинг асосий таркибида майдонга тушади, Аббосбек Файзуллаев эса захирадан ўйинни бошлайди.
- Турнир жадвалида 14-ўринда бораётган "Башакшеҳир" учун бу ўйин хавфли ҳудуддан узоқлашиш йўлидаги ҳал қилувчи синовдир.
Туркия Суперлигасининг 6-тури доирасида ўзбекистонлик футбол ишқибозларининг диққат-эътиборини тортган муҳим ва шиддатли қарама-қаршилик старт олмоқда. Пойтахт вилояти жамоаси саналган «Истанбул Башакшеҳир» ўз майдонида «Генчлербирлиги» клубини қабул қилади. Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланадиган ушбу беллашув олдидан мезбонлар мураббийлар штаби асосий таркибни эълон қилди ва бу барча ўзбек мухлислари учун катта воқеликка айланди: Ўзбекистон миллий терма жамоаси сардори ва тажрибали тўпурари Элдор Шомуродов учрашувни илк дақиқалардан бошлайди.
Жамоанинг яна бир ёрқин иқтидори Аббосбек Файзуллаев эса баҳсни захира ўриндиғида кутиб оладиган бўлди. Мусобақа жадвалида 4 очко билан 14-поғонани эгаллаб турган «Башакшеҳир» учун ушбу ўйин хавфли ҳудуддан узоқлашиш йўлидаги ҳал қилувчи синов ҳисобланади; 7 очко билан 12-ўринда бораётган меҳмонлар эса сафарда очко улашиш ниятида эмас.
Хўш, Элдор Шомуродов Дави Зелке билан тандемда «Башакшеҳир»ни турнир жадвалининг юқори қисмига олиб чиқа оладими, Аббосбек Файзуллаев иккинчи бўлимда майдонга тушиб ўйин тақдирини ўзгартирадими ва Истанбулда кечадиган 90 дақиқалик жанг қандай сценарий асосида ривожланади?
«Шомуродов ва Зелке ҳужумда»: «Башакшеҳир»нинг бошланғич таркиби
Мезбонларнинг 6-тур учун танлаган расмий таркиби ва ўйинчилар рўйхати:
Дарвозабон: Муҳаммад;
Ҳимоя чизиғи: Карбовник, Эмин, Ба, Саба;
Яримҳимоя маркази: Умут, Кемен, Ольсен;
Ҳужум триоси: Брнич, Дави Зелке, Элдор ШОМУРОДОВ;
Захирадаги куч: Иқтидорли вингер Аббосбек Файзуллаев учрашувни захира ўриндиғида бошлайди ва ўйин давомида майдонга тушишга тайёрланади;
Ўйин вақти ва стадион: 19 сентябрь, Тошкент вақти билан 22:00, «Башакшеҳир Фоatih Terim» стадиони.
«Турнир жадвалидаги босим ва очколар тақсимоти»
Икки клубнинг 6-тургача бўлган ҳолати:
«Башакшеҳир» (14-ўрин, 4 очко): Мавсум стартини кутилганидек бошлай олмаган Истанбул клуби ғалаба қозониш орқали очколарини 7 тага етказиб, рақиби билан тенглашиб олиш ва юқори ўринларга сакраш имкониятига эга;
«Генчлербирлиги» (12-ўрин, 7 очко): Барқарор ҳаракат қилаётган меҳмонлар сафарда ҳимоявий интизомга таяниб, қарши ҳужумларда натижа кўрсатишни кўзламоқда;
Ўзаро муҳимлик: Ғолиб бўлган томон нафақат уч очкони қўлга киритади, балки пастки поғоналар гирдобидан узоқлашиб, руҳий устунликка эришади.
Тактик таҳлил: Шомуродовнинг роли ва Файзуллаевнинг захирадаги омили
Туркия футболи экспертларининг ўйин олди хулосалари:
Икки марказий ҳужумчи тактикаси: Бош мураббий Элдор Шомуродов ва германиялик тажрибали форвард Дави Зелкени бир вақтда асосий таркибга қўйиш орқали рақиб жарима майдонида юқори қаватдаги курашлар ва жисмоний босимни максимал даражага кўтариш ниятида;
Файзуллаевнинг «жокер» вазифаси: Ёш ярим ҳимоячининг иккинчи бўлимда майдонга туширилиши чарчаган рақиб ҳимоячиларига қарши тезкор дриблинг ва ностандарт узатмалар билан ўйин суръатини кескин оширишга қаратилган тактик ҳийла бўлиши мумкин;
Қанотлардан босим: Брнич ва Карбовникнинг фаоллиги орқали Шомуродовга жарима майдончаси ичида тўп етказиб бериш «Башакшеҳир»нинг асосий ҳужум қуроли бўлади.
Тошкент вақти билан соат 22:00 да старт оладиган ушбу тўқнашув ҳамюртларимизнинг Туркия Суперлигасидаги нуфузи ва мавқеи учун энг муҳим синовлардан бирига айланади.
Сизнингча, Элдор Шомуродов бугун «Генчлербирлиги» дарвозасига гол уриб, жамоасига ғалаба келтира оладими? Аббосбек Файзуллаевнинг захирада қолдирилиши мураббийнинг тўғри тактик қарорими ёки у ҳам асосий таркибда майдонга тушиши керак эдими? Ўз таҳлилий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек легионерлари иштирокидаги ушбу қайноқ баҳс таҳлилини барча футбол ишқибозлари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…