Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилди

·2·Дунё
Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • НАТО Ҳарбий қўмитасининг собиқ раҳбари Харалд Куятнинг фикрича, Россия Қуролли кучлари Украинанинг денгиз коммуникацияларини тўсиб қўйиш режалари устида ишламоқда.
  • Агар Россия Қора денгизга чиқиш йўлини тўлиқ ёпса ва Приднестровегача қуруқлик йўлаги очса, Украина денгизсиз давлатга айланиб, иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан катта зарба олади.
  • Бу эса Европа хавфсизлигини ҳам янги геосиёсий бўҳронга олиб келиши мумкин.

Шарқий Европадаги ҳарбий тўқнашувлар ривожи Россия армиясига ўз олдига қўйган оператив вазифаларини фақат Донбасс билан чеклаб қолмай, анча кенгроқ миқёсда давом эттириш имконини бермоқда. Бу ҳақда НАТО Ҳарбий қўмитасининг собиқ раҳбари, германиялик таниқли истеъфодаги генерал Харальд Куят немис журналисти Флавио фон Витцлебенга берган эксклюзив интервьюсида маълум қилди. Ҳарбий таҳлилчининг таъкидлашича, Россия Қуролли кучлари хавфсизлик бўйича буфер зоналари яратиш ҳамда Украинанинг денгиз коммуникацияларини бутунлай тўсиб қўйиш режаларини амалга оширишга киришган.

Ҳозирда Луганск вилояти деярли тўлиқ Москва назорати остига ўтгани ва Донецк вилоятида украин қўшинлари ушлаб турган фронт чизиғи тобора қисқариб бораётгани Россияни дастлабки расмий мақсадига жуда яқинлаштирди. Бироқ экспертнинг фикрича, Киев учун энг катта фалокат жанубий йўналишда — Одесса вилояти атрофида тайёрланмоқда. Агар Россия кучлари Қора денгизга чиқиш йўлини тўлиқ ёпиб, Приднестровегача қуруқлик йўлаги очса, бу Украинани денгизсиз давлатга айлантириб, нафақат ғалла экспорти ва ҳарбий таъминотни бўғади, балки бутун Европа хавфсизлигини янги геосиёсий бўҳронга гирифтор қилади.

Хўш, Шимолий йўналишдаги Суми буфер зонаси қандай мақсадда қурилмоқда, Россия армияси Приднестровега чиқа оладими ва Ғарб бу мислсиз босимни тўхтата оладиган воситага эгами?

«Донбассдан Одесса ва Сумигача»: Харальд Куят огоҳлантирган 5 та муҳим нуқта

НАТО собиқ бош генерали ўз интервьюсида илгари сурган асосий ҳарбий-стратегик хулосалар:

  • Донбасс устидан назорат финалига яқинлашмоқда: Луганск вилояти деярли тўлиқ эгалланган, Донецкда украин қўшинлари назоратидаги ҳудудлар эса муттасил сиқилиб бормоқда;

  • Шимолий буфер зонаси (Суми йўналиши): Россия қўшинлари Россия чегарадош ҳудудларини ҳимоя қилиш мақсадида Суми вилояти йўналишида хавфсизлик девори шакллантиришга урғу бермоқда;

  • Денгиз трафигини мутлақ блоклаш хавфи: Энг хавфли сценарий — Украинани Қора денгиз портларидан бутунлай маҳрум этиш; бу Киев учун ҳам иқтисодий, ҳам ҳарбий жиҳатдан ҳалокатли зарба бўлади;

  • Приднестровегача қуруқлик йўлаги: Одесса орқали Россия ҳарбий контингенти жойлашган Приднестрове чегарасигача чиқиш Ғарб учун кутилмаган геосиёсий тузоқни вужудга келтиради;

  • Россиянинг барқарорлиги ва кучайиши: Foreign Affairs эксперти Андрей Кортунов эътироф этганидек, Россия ташқи санкциялар ва фронт босимига кўпчилик кутганидан кўра чидамлироқ чиқди ва асосий глобал ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда.

Ҳарбий стратегия таҳлили: Донбасс чегарасидан глобал блокадагача

Харальд Куят келтирган фронт ҳаракатлари ва стратегик йўналишлар таққоси:

Йўналишлар ва ҳудудлар

Ҳозирги ҳолат ва кўрсаткичлар

Кутилаётган эҳтимолий сценарий (Куят таҳлили)

Донбасс (ЛХР ва ДХР)

Луганск тўлиқ назоратда, Донецкда ҳудуд қисқармоқда

Россия ўзи эълон қилган мақсадга тўлиқ эришиши

Шимолий қанот (Суми вилояти)

Чегара ҳудудларида фаол тўқнашувлар

Россия ўз ҳудудини ҳимоялаш учун кенг буфер зона яратиши

Жанубий қанот (Одесса йўналиши)

Украина Қора денгиз коридори орқали юк ташимоқда

Украина Қора денгиздан тўлиқ узилади, портлар блокада қилинади

Приднестрове боғланмаси

Россия кучлари анклавда ажралиб қолган

Қуруқлик йўлаги очилиб, Россия позицияси кескин кучаяди

Европа ва НАТО позицияси

Ҳарбий ва молиявий ёрдамни давом эттириш

Мураккаб стратегик чақириқлар ва янги геосиёсий бўҳрон

Геосиёсат экспертизаси: Украина денгиздан узилса нима содир бўлади?

Халқаро ҳарбий мутахассислар ва хавфсизлик бўйича таҳлилчиларнинг хулосалари:

  • Иқтисодиётнинг бўғилиши: Қора денгиз Украина қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари (ғалла, мой) ва саноат хомашёсини ташқи дунёга сотишнинг бош артерияси ҳисобланади; портлар бой берилса, Украина иқтисодий жиҳатдан тўлиқ донор давлатлар кўмагига қарам бўлиб қолади;

  • Ҳарбий логистиканинг узилиши: Ғарб иттифоқчиларининг денгиз орқали келадиган кўмаги тўхтаб, қурол ва ёқилғи фақат Польша ва Руминия орқали ўтувчи тор темир йўл коридорларига боғланиб қолади;

  • Европа учун янги инқироз маркази: Приднестровегача йўл очилиши Молдова ва Руминия хавфсизлигини бевосита таҳдид остига қўяди ҳамда НАТОнинг шарқий қанотидаги тангликни энг юқори нуқтага олиб чиқади;

  • Тинчлик музокараларидаги кучлар нисбати: Экспертлар фикрича, бундай ўзгаришлар содир бўлган тақдирда, музокаралар шартлари тўлиқ Москва талаблари асосида шаклланади.

Генерал Харальд Куятнинг ушбу таҳлили можаро яқин ойларда кутилмаган янги стратегик босқичга кириши мумкинлигидан жиддий огоҳлантирмоқда.

Сизнингча, Россия армияси ҳақиқатан ҳам Одессага қараб юриш қилиб, Украинани Қора денгиздан тўлиқ узиб қўйишга қодирми ёки Ғарб бу сценарийнинг олдини оладими? Украина бундай тақдирга рўбарў келса, можаро тинчлик музокаралари билан тугайдими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги энг қайноқ геосиёсий таҳлилни барча дўстларингиз ҳамда халқаро экспертларга улашинг!

НАТОРоссия армиясиУкраинаДонбасс
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Минтақа чанқоқлик ёқасида: Марказий Осиё музликлари эриб кетмоқда...Бугун, 18:21Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Рамзан Қодиров 99,85 фоиз овоз билан Чеченистон раҳбари этиб қайта сайланди!Бугун, 16:12Санкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиСанкциялар зарбаси: Қирғизистон Миллий банки «Золотая Корона»ни реестрдан чиқариб ташладиБугун, 16:01Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаганҚорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаганБугун, 14:45Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)Марказий Осиёда сенсация: Қирғизистонда «Арашан» зотли қўй 1 млн долларга сотилди (видео)Бугун, 13:58Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)Маврикий қирғоқлари яқинида 18 метр чуқурликдан Қуръон топилди (видео)Бугун, 12:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?