Украина денгизсиз қолиши мумкин: НАТО собиқ генерали Россиянинг янги нишонларини фош қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- НАТО Ҳарбий қўмитасининг собиқ раҳбари Харалд Куятнинг фикрича, Россия Қуролли кучлари Украинанинг денгиз коммуникацияларини тўсиб қўйиш режалари устида ишламоқда.
- Агар Россия Қора денгизга чиқиш йўлини тўлиқ ёпса ва Приднестровегача қуруқлик йўлаги очса, Украина денгизсиз давлатга айланиб, иқтисодий ва ҳарбий жиҳатдан катта зарба олади.
- Бу эса Европа хавфсизлигини ҳам янги геосиёсий бўҳронга олиб келиши мумкин.
Шарқий Европадаги ҳарбий тўқнашувлар ривожи Россия армиясига ўз олдига қўйган оператив вазифаларини фақат Донбасс билан чеклаб қолмай, анча кенгроқ миқёсда давом эттириш имконини бермоқда. Бу ҳақда НАТО Ҳарбий қўмитасининг собиқ раҳбари, германиялик таниқли истеъфодаги генерал Харальд Куят немис журналисти Флавио фон Витцлебенга берган эксклюзив интервьюсида маълум қилди. Ҳарбий таҳлилчининг таъкидлашича, Россия Қуролли кучлари хавфсизлик бўйича буфер зоналари яратиш ҳамда Украинанинг денгиз коммуникацияларини бутунлай тўсиб қўйиш режаларини амалга оширишга киришган.
Ҳозирда Луганск вилояти деярли тўлиқ Москва назорати остига ўтгани ва Донецк вилоятида украин қўшинлари ушлаб турган фронт чизиғи тобора қисқариб бораётгани Россияни дастлабки расмий мақсадига жуда яқинлаштирди. Бироқ экспертнинг фикрича, Киев учун энг катта фалокат жанубий йўналишда — Одесса вилояти атрофида тайёрланмоқда. Агар Россия кучлари Қора денгизга чиқиш йўлини тўлиқ ёпиб, Приднестровегача қуруқлик йўлаги очса, бу Украинани денгизсиз давлатга айлантириб, нафақат ғалла экспорти ва ҳарбий таъминотни бўғади, балки бутун Европа хавфсизлигини янги геосиёсий бўҳронга гирифтор қилади.
Хўш, Шимолий йўналишдаги Суми буфер зонаси қандай мақсадда қурилмоқда, Россия армияси Приднестровега чиқа оладими ва Ғарб бу мислсиз босимни тўхтата оладиган воситага эгами?
«Донбассдан Одесса ва Сумигача»: Харальд Куят огоҳлантирган 5 та муҳим нуқта
НАТО собиқ бош генерали ўз интервьюсида илгари сурган асосий ҳарбий-стратегик хулосалар:
Донбасс устидан назорат финалига яқинлашмоқда: Луганск вилояти деярли тўлиқ эгалланган, Донецкда украин қўшинлари назоратидаги ҳудудлар эса муттасил сиқилиб бормоқда;
Шимолий буфер зонаси (Суми йўналиши): Россия қўшинлари Россия чегарадош ҳудудларини ҳимоя қилиш мақсадида Суми вилояти йўналишида хавфсизлик девори шакллантиришга урғу бермоқда;
Денгиз трафигини мутлақ блоклаш хавфи: Энг хавфли сценарий — Украинани Қора денгиз портларидан бутунлай маҳрум этиш; бу Киев учун ҳам иқтисодий, ҳам ҳарбий жиҳатдан ҳалокатли зарба бўлади;
Приднестровегача қуруқлик йўлаги: Одесса орқали Россия ҳарбий контингенти жойлашган Приднестрове чегарасигача чиқиш Ғарб учун кутилмаган геосиёсий тузоқни вужудга келтиради;
Россиянинг барқарорлиги ва кучайиши: Foreign Affairs эксперти Андрей Кортунов эътироф этганидек, Россия ташқи санкциялар ва фронт босимига кўпчилик кутганидан кўра чидамлироқ чиқди ва асосий глобал ўйинчилардан бири бўлиб қолмоқда.
Ҳарбий стратегия таҳлили: Донбасс чегарасидан глобал блокадагача
Харальд Куят келтирган фронт ҳаракатлари ва стратегик йўналишлар таққоси:
Йўналишлар ва ҳудудлар
Ҳозирги ҳолат ва кўрсаткичлар
Кутилаётган эҳтимолий сценарий (Куят таҳлили)
Донбасс (ЛХР ва ДХР)
Луганск тўлиқ назоратда, Донецкда ҳудуд қисқармоқда
Россия ўзи эълон қилган мақсадга тўлиқ эришиши
Шимолий қанот (Суми вилояти)
Чегара ҳудудларида фаол тўқнашувлар
Россия ўз ҳудудини ҳимоялаш учун кенг буфер зона яратиши
Жанубий қанот (Одесса йўналиши)
Украина Қора денгиз коридори орқали юк ташимоқда
Украина Қора денгиздан тўлиқ узилади, портлар блокада қилинади
Приднестрове боғланмаси
Россия кучлари анклавда ажралиб қолган
Қуруқлик йўлаги очилиб, Россия позицияси кескин кучаяди
Европа ва НАТО позицияси
Ҳарбий ва молиявий ёрдамни давом эттириш
Мураккаб стратегик чақириқлар ва янги геосиёсий бўҳрон
Геосиёсат экспертизаси: Украина денгиздан узилса нима содир бўлади?
Халқаро ҳарбий мутахассислар ва хавфсизлик бўйича таҳлилчиларнинг хулосалари:
Иқтисодиётнинг бўғилиши: Қора денгиз Украина қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари (ғалла, мой) ва саноат хомашёсини ташқи дунёга сотишнинг бош артерияси ҳисобланади; портлар бой берилса, Украина иқтисодий жиҳатдан тўлиқ донор давлатлар кўмагига қарам бўлиб қолади;
Ҳарбий логистиканинг узилиши: Ғарб иттифоқчиларининг денгиз орқали келадиган кўмаги тўхтаб, қурол ва ёқилғи фақат Польша ва Руминия орқали ўтувчи тор темир йўл коридорларига боғланиб қолади;
Европа учун янги инқироз маркази: Приднестровегача йўл очилиши Молдова ва Руминия хавфсизлигини бевосита таҳдид остига қўяди ҳамда НАТОнинг шарқий қанотидаги тангликни энг юқори нуқтага олиб чиқади;
Тинчлик музокараларидаги кучлар нисбати: Экспертлар фикрича, бундай ўзгаришлар содир бўлган тақдирда, музокаралар шартлари тўлиқ Москва талаблари асосида шаклланади.
Генерал Харальд Куятнинг ушбу таҳлили можаро яқин ойларда кутилмаган янги стратегик босқичга кириши мумкинлигидан жиддий огоҳлантирмоқда.
Сизнингча, Россия армияси ҳақиқатан ҳам Одессага қараб юриш қилиб, Украинани Қора денгиздан тўлиқ узиб қўйишга қодирми ёки Ғарб бу сценарийнинг олдини оладими? Украина бундай тақдирга рўбарў келса, можаро тинчлик музокаралари билан тугайдими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва жаҳон сиёсатидаги энг қайноқ геосиёсий таҳлилни барча дўстларингиз ҳамда халқаро экспертларга улашинг!
Изоҳлар 0
…