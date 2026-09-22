«Ҳакамларда айб йўқ, жамоада режанинг ўзи йўқ»: Клод Макелеле «Реал»ни танқид қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Мадрид дербисида «Атлетико»дан учралган мағлубиятдан сўнг «Реал» бош мураббийи Жозе Моуринью ҳакамларни айблашга уринган бўлса-да, афсонавий футболчи Клод Макелеле бу баҳонани рад этди.
- Макелеленинг фикрича, муаммо ҳакамларда эмас, балки жамоанинг ички ҳолатида, жумладан, футболчилар ва мураббий ўртасидаги тушунмовчилик ва ўйин режаси йўқлигидадир.
Мадрид дербисида «Атлетико»дан учралган 1:2 ҳисобидаги оғриқли мағлубият ортидан «Реал» атрофидаги можароли тўлқин янги чўққига чиқди. Ла Лиганинг 7-турида бой берилган муҳим очколардан сўнг, «қаймоқранглилар» лагери ва клуб медиаси бош ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариас қарорларига ёпишиб олган эди. Жамоа бош мураббийи Жозе Моуринью эса матбуот анжуманига атайлаб қоғозга чоп этилган фотокадрлар — Жуд Беллингҳэмнинг оёғи босиб олинган ва Федерико Валверденинг тўпиғига берилган зарбалар акс этган эпизодларни олиб чиқиб, бор айбни ҳакамлар бригадасига тўнкашга уринди.
Бироқ «Реал»нинг афсонавий собиқ таянч яримҳимоячиси Клод Макелеле бу баҳоналарни мутлақо чилпарчин қилди. ESPN телеканалининг тўғридан-тўғри эфирида чиқиш қилган франциялик юлдуз муаммонинг илдизи майдондаги одил ҳакамликда эмас, балки клубнинг ичида эканини очиқ айтди: «Ҳакамларни айбдор қилиб кўрсатиш керак эмас! Футболчилар ўртасида ҳам, жамоа ва мураббий ўртасида ҳам ўзаро тушуниш йўқ. Моуринью улар билан гаплашиши керак. Бугун жамоа заиф, уларда ўйин режаси йўқ, умуман ҳеч нарса йўқ! Муаммо ҳакамда эмас, майдонда бирорта аниқ ғоя ёки режа кўринмаяпти».
Хўш, Макелеле кўрсатган бу ички бўлиниш ростдан ҳам Моуринью ва юлдузлар ўртасида инқироз бошланганидан дарак берадими, «Реал» нега ўз даражасидан паст ўйнамоқда ва пешқадам «Барселона» билан фарқни қисқартиришга умид борми?
«Баҳоналар фотоси, мураббий ва жамоа ўртасидаги жарлик»: Макелеле чиқишининг 5 асосий нуқтаси
Мадрид дербисидан сўнг Клод Макелеле фош қилган энг муҳим таҳлилий фактлар:
Ҳакамларни ниқоб қилишни тўхтатиш талаби: Француз афсонаси мағлубият учун реферини айблаш шунчаки муаммолардан кўз юмиш эканини қатъий таъкидлади;
Моуриньюнинг «фотосессияси» танқиди: Мураббий матбуотга Беллингҳэм ва Валверде эпизодлари муҳрланган қоғозларни олиб чиққан бўлса-да, Макелеле буни асл муаммоларни яширишга уриниш деб атади;
Ўзаро тушунишнинг йўқлиги: Футболчиларнинг бир-бири билан тил топиша олмаслиги ва бош мураббий билан жамоа ўртасидаги алоқанинг узилгани кузатилмоқда;
«Ўйин режасининг ўзи йўқ»: Макелеле «Реал»нинг майдондаги тактик ҳаракатсизлиги, ҳужум ва ҳимояда бирорта аниқ тизим кўринмаётганини аёвсиз фош этди;
Талабчанликни ошириш вақти келди: Собиқ юлдуз масъулиятни ўзгаларга юклаш ўрнига, ҳар бир футболчи ва мураббийдан максимум талаб қилиш кераклигини уқдирди.
Мадрид дербиси акс-садоси: Моуринью позицияси ва Макелеле баҳоси таққоси
«Реал» лагеридаги икки хил қараш ва муносабатлар қиёси:
Мезонлар ва параметрлар
Жозе Моуринью ва «Реал» расмийлари
Клод Макелеле ва мустақил экспертлар
Мағлубиятнинг бош омили
Ҳакам Мигел Анхел Ортис Ариас хатолари
Жамоа ичидаги тушунмовчилик ва заиф ўйин
Келтирилган далиллар
Беллингҳэм ва Валверде жароҳатланган фотосуратлар
Майдонда ўйин режаси ва аниқ ғоянинг йўқлиги
Мураббий-футболчи муносабати
Ҳаммаси назорат остида, босим ташқарида
Жамоа ва Моуринью ўртасида мулоқот дарз кетган
Ҳакамликка муносабат
41 ёшли рефери ва қўмитанинг ғаразли хатоси
«Ҳакамни айблаш — нотўғри, уларни тинч қўйинг»
Ечим ва талаб
Тенг шароит ва ҳакамларнинг аралашмаслиги
Футболчилардан талабни ошириш ва ички гаплашиб олиш
Футбол ва тактика экспертизаси: Нега Макелеленинг сўзлари ҳақиқатга яқин?
Европа футболи шарҳловчилари ва спорт таҳлилчиларининг хулосалари:
Моуриньюнинг классик «чалғитиш» усули фош бўлди: Жозе Моуринью фаолияти давомида ҳар доим жамоаси ёмон ўйнаган учрашувлардан кейин матбуотга фотолар, рақамлар ёки баёнотлар билан чиқиб, эътиборни тактик муваффақиятсизликдан ҳакамларга буриб келган; Макелеле бу найрангни очиқ кўрсатиб берди;
Майдондаги боғламларнинг узилгани: Дерби давомида яримҳимоя ва ҳужум чизиғи ўртасида ўзаро уйғунлик кўринмади, юлдузлар фақат индивидуал маҳорат эвазига вазият яратишга уринди;
Ечиниш хонасидаги психологик муҳит: Афсонавий яримҳимоячининг «мураббий улар билан гаплашиши керак» деган чақириғи жамоа ичида психологик танглик борлигини ва футболчилар Моуринью талабларини тўлиқ тушунмаётганини англатади;
Ла Лига пойгасидаги хавф: Агар «Реал» ҳакамларни айблашни давом эттириб, ўз ўйинини тубдан ўзгартирмаса, пешқадам «Барселона» билан орадаги 6 очколик жарлик янада кенгайиб, чемпионлик умидлари барвақт сўниши мумкин.
Клод Макелеленинг ушбу кучли ва муросасиз чиқиши «Реал»ни иллюзиялардан уйғонишга ва муаммоларни ташқаридан эмас, ўз ичидан излашга мажбур қилмоқда.
Сизнингча, Мадрид дербисидаги мағлубиятда ким кўпроқ айбдор — Макелеле айтганидек ўйин режаси йўқ «Реал» ва Моуриньюми ёки баҳсли қарорлар чиқарган бош ҳакамми? «Қаймоқранглилар» бу инқироздан тезда чиқиб кета оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва футбол оламидаги ушбу қайноқ таҳлилни барча «Реал» мухлислари ҳамда дўстларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…