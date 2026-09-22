Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»

·2·Дунё
Қизил лабли балиқ: у денгиз тубида сузмай, «юради»

Ғалати кўриниши билан эътиборни тортадиган rosy-lipped batfish, яъни Ogcocephalus porrectus балиғининг энг ажралиб турадиган белгиларидан бири — одам лабига ўхшаш қизғиш-қизил оғзидир. У одатда кичик бўлиб, FishBase маълумотларига кўра, қайд этилган максимал узунлиги 13,9 сантиметрни ташкил қилади. Унинг қанча умр кўриши эса ҳозирча аниқ маълум эмас.

Бироқ бу балиқнинг энг қизиқ жиҳати унинг ташқи кўриниши эмас, балки ҳаракатланиш усулидир. Rosy-lipped batfish узоқ масофаларга фаол сузишга мослашмаган. У кўкрак ва қорин сузгичларини оёққа ўхшатиб, денгиз тубида гўё «юриб» ҳаракатланади.

Мазкур тур Шарқий Тинч океанида, асосан Коста-Рика яқинидаги Кокос ороли атрофида учрайди. У денгиз тубида, одатда 35–150 метр чуқурликдаги ҳудудларда яшайди.

Qizil labli ko'rshapalak-baliq dengiz tubidagi qumda turibdi.

Балиқнинг бош қисмида ўлжани жалб қилишга ёрдам берадиган махсус тузилма — illicium мавжуд. У ўзига хос «қармоқ» вазифасини бажариб, майда ўлжаларни балиққа яқинлаштиришга ёрдам беради.

Қизил лаблари ва оёққа ўхшаш сузгичлари сабабли бу ноодатий балиқ денгиз оламидаги энг ғаройиб жонзотлардан бири сифатида эътибор қозонган.

Qizil labli koʻrshapalak-baliq turli burchaklardan koʻrsatilgan.
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиОқ уйдан кутилмаган қадам: YouTube’да 24 соатлик Trump TV ишга тушдиБугун, 10:59Кузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиКузги тенгкунлик яқинлашди: 23 сентябрдан тунлар узая бошлайдиБугун, 10:41Қизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиҚизини 13 йил энагага ташлаб кетган эр-хотин ота-она ҳуқуқидан маҳрум қилиндиБугун, 10:2123 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушди23 метрдан ажал парвози: Ҳиндистонда 4 нафар талаба бўлган BMW эстакададан қулаб тушдиБугун, 09:38Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Эрдўған Нью-Йоркда кўз ёш тўккан болакайга ноёб олтин танга ҳадя қилди (видео)Бугун, 09:25Блогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБлогер Некоглай ва унинг рафиқаси гиёҳванд моддалар савдосида айбланиб қўлга олиндиБугун, 08:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Туркияда ўзбекистонлик келин 5 млн лиралик тилла билан йўқолди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?