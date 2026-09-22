Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)

·61·Спорт
Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)

Англия терма жамоасининг собиқ футболчиси Андрос Таунсенд Таиланд чемпионатидаги ўйин олдидан кутилмаган ҳодисага дуч келди. Бу ҳақда Life хабар берди.

35 ёшли футболчи «PT Prachuap» сафида «Pattani»га қарши учрашувнинг танаффусида жамоадошлари билан қизиш машқларини бажараётган эди. Шу пайтда майдонни текислаш учун техника стадионга кириб келган.

Таунсенд тўп учун ҳаракатланиб, орқага чекинаётган вақтида майдон текисловчи машинанинг йўлига чиқиб қолган. Техника уни уриб юборган ва ғилдираги футболчининг оёқлари устидан деярли белигача босиб ўтган. Ҳайдовчи машинани тўхтатиб, футболчини техника остидан чиқаришга ёрдам берган.

Ҳодиса вақтида Таунсенднинг чап оёғи қисқа муддат машина остида қолган. Бироқ футболчи жиддий жароҳат олмаган, фақат енгил шикаст ва кўкаришлар билан қутулган.

Энг қизиғи, Таунсенд воқеадан кейин ҳам қизиш машқларини давом эттирган ва учрашувнинг 93-дақиқасида захирадан майдонга тушган. «PT Prachuap» ўйинда 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган.

Кейинчалик футболчи воқеани ҳазил билан қабул қилиб, ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бу ҳолатни “Stoke City”га қарши сафардаги ўйинлар унчалик ёмон эмаслигини англатганини киноя билан ёзган.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Шахмат Олимпиадасида 6-тур якунлари ва 7-турдаги Хитойга қарши супертўқнашув!Бугун, 13:08Ўзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиЎзбекистон U-23 Вьетнамни 2:0 ҳисобида таслим этиб, Осиё ўйинлари плей-оффига йўл олдиБугун, 12:55Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Сан-Францискода жанговар одамсимон робот машҳур блогернинг қўлини синдирди (видео)Бугун, 10:33Кучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиКучли ўнлик: Нагоядаги Осиё ўйинлари медаллар пойгаси қайноқ паллага кирдиБугун, 08:25«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порлади«Финтлар каскади ва заргарона узатма»: 19 ёшли Беҳруз Каримов Швейцарияда яна порладиБугун, 06:4016 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?16 йил олдинги қора кунлар қайтди: «Тоттенҳэм» охирги ўринда, Де Зерби тақдири нима бўлади?Бугун, 06:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди