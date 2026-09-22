Футболчини майдон текисловчи машина босиб кетди (видео)
Англия терма жамоасининг собиқ футболчиси Андрос Таунсенд Таиланд чемпионатидаги ўйин олдидан кутилмаган ҳодисага дуч келди. Бу ҳақда Life хабар берди.
35 ёшли футболчи «PT Prachuap» сафида «Pattani»га қарши учрашувнинг танаффусида жамоадошлари билан қизиш машқларини бажараётган эди. Шу пайтда майдонни текислаш учун техника стадионга кириб келган.
Таунсенд тўп учун ҳаракатланиб, орқага чекинаётган вақтида майдон текисловчи машинанинг йўлига чиқиб қолган. Техника уни уриб юборган ва ғилдираги футболчининг оёқлари устидан деярли белигача босиб ўтган. Ҳайдовчи машинани тўхтатиб, футболчини техника остидан чиқаришга ёрдам берган.
Ҳодиса вақтида Таунсенднинг чап оёғи қисқа муддат машина остида қолган. Бироқ футболчи жиддий жароҳат олмаган, фақат енгил шикаст ва кўкаришлар билан қутулган.
Энг қизиғи, Таунсенд воқеадан кейин ҳам қизиш машқларини давом эттирган ва учрашувнинг 93-дақиқасида захирадан майдонга тушган. «PT Prachuap» ўйинда 3:0 ҳисобида ғалаба қозонган.
Кейинчалик футболчи воқеани ҳазил билан қабул қилиб, ижтимоий тармоқдаги саҳифасида бу ҳолатни “Stoke City”га қарши сафардаги ўйинлар унчалик ёмон эмаслигини англатганини киноя билан ёзган.
Изоҳлар 0
…