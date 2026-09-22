Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)
Ўзбек қизиқчилик санъатининг ёрқин вакили, ўзининг ҳаётий кузатувларга асосланган нозик ҳажвлари билан халқ меҳрини қозонган Аваз Охун навбатдаги ичакузди ҳангомаси билан ижтимоий тармоқларни ларзага келтирди. Автомашинада кетаётиб ёзиб олинган ва қисқа вақт ичида минглаб фойдаланувчилар томонидан илиқ қарши олинган видеолавҳада сўз устаси кундалик оилавий муносабатларнинг энг нозик жиҳатига ўзгача ёндашди. Ҳамроҳининг «Қани, бир кунлик ҳангомалардан бўлсин» деган таклифига қизиқчи «Бир куни эмас, айнан бугун бўлган воқеа» дея аёлларнинг қариндош-уруғчилик борасидаги анъанавий даъволарини кўтариб чиқди.
Салондаги суҳбатдошига рафиқаси билан бўлган мулоқотни сўзлаб берган Аваз Охун аёлларнинг доимий эътирозларидан бирига — «Сиз ўз қариндошларингиз келганда бошқача, менинг яқинларим келганда эса мутлақо бошқача муомала қиласиз» деган гинасига берган жавобини очиқлади: «Сен унақа ўйлама, дедим. Мен, масалан, ўзимнинг қайнонамдан кўра сенинг қайнонангни кўпроқ яхши кўраман!». Эркакларнинг ўз онасига бўлган чексиз муҳаббатини заргарона қочирим ва донишмандлик билан ифодалаган ушбу ҳозиржавоблик ҳамроҳини мириқиб кулишга мажбур қилди ва тармоқда янги трендга айланди.
Хўш, қизиқчининг ушбу жавоби оилавий баҳсларга нуқта қўювчи мукаммал «найранг»ми, эркаклар нега бу иборани ҳозирданоқ ўз «қуроли»га айлантирмоқда ва Аваз Охуннинг ҳаётий кулгиси нега бу қадар тез оммалашмоқда?
«Аёллар даъвоси, нозик мантиқ ва онага муҳаббат»: Ҳангоманинг 5 та асосий нуқтаси
Аваз Охуннинг автомобилдаги самимий диалогидан келиб чиққан энг муҳим нуқталар:
Ҳаётий ва реал мавзу: Қизиқчи ўзбек оилаларида тез-тез учраб турадиган эр-хотин ўртасидаги «сенинг ва менинг қариндошларим» баҳсини нишонга олди;
Аёлларнинг классик даъвоси: Рафиқасининг эр фақат ўз яқинларига яхши муомала қилади деган анъанавий эътирозига аниқ ташхис қўйилди;
Заргарона сўз ўйини: «Сенинг қайнонанг» жумласи орқали эр аслида ўз онасини назарда тутган ҳолда мукаммал логик чалғитиш ҳосил қилди;
Салондаги кутилмаган кулги: Ҳамроҳнинг самимий қаҳқаҳаси латифанинг кутилмаган ва нишонга аниқ урилган финалидан далолат берди;
Оммавий муҳокама чақириғи: «Тўғри айтибманми, сизлар нима деб ўйлайсизлар?» деган савол эркаклар ва аёллар ўртасидаги қизғин фикр алмашинувни бошлаб берди.
Оилавий психология ва ҳажв: Аёлнинг даъвоси ва Аваз Охуннинг жавоби қиёси
Ҳангома замиридаги эр-хотин психологик муносабатлари таҳлили:
Мезонлар ва қарашлар
Аёлнинг классик позицияси
Аваз Охуннинг ҳозиржавоб ечими
Баҳснинг бош сабаби
Эрининг қариндошларига кўпроқ эътибор қаратиши
Муросасиз баҳсни нозик ҳазилга буриш
Қўйилган даъво
«Менинг қариндошларимга муомалангиз бошқача»
«Сен умуман унақа деб нотўғри ўйлама»
Танланган жавоб услуби
Ҳиссиёт ва гина-қудуратга асосланган
Мантиқий сўз ўйини ва психологик ҳимоя
Яширин маъно
Тенглик ва кўпроқ эътибор талаб қилиш
«Сенинг қайнонанг» — менинг жондан азиз онам
Якуний таъсир
Эҳтимолий оилавий келишмовчилик
Кулги билан вазиятни юмшатиш ва ютиб чиқиш
Эстрада ва миллий комедия экспертизаси: Нега Аваз Охуннинг ҳажвлари бу қадар тез «вирус»га айланади?
Маданиятшунослар ва ижтимоий тармоқ таҳлилчиларининг хулосалари:
Ортиқча ясамаликдан холи жонли муҳит: Саҳнадаги расмий чиқишлар эмас, балки машинада кетаётиб дўсти билан ўртоқлашган оддий гурунг формати томошабинга жуда яқин ва самимий туюлади;
Миллий менталитет чегараларини бузмаслик: Аваз Охун қайноналар мавзусини кўтарганда ҳам одоб ва ҳурмат чегараларидан чиқмайди; сўз остида онага бўлган юксак эҳтиромни мантиқий ўйин билан кўрсатиб беради;
Эркаклар учун тайёр психологик ечим: Оилавий тортишувларда тўғридан-тўғри қаршилик кўрсатиш ўрнига, айнан шундай енгил ва кинояли жавоблар кескинликни сониялар ичида бартараф этишга ёрдам беради;
Ижтимоий тармоқ алгоритмларига мослик: Латифа охирида берилган «Сизлар нима деб ўйлайсизлар?» деган савол мухлисларни изоҳларда ўз оилавий тажрибаларини ёзишга ундайди ва видеонинг тарқалиш тезлигини кескин оширади.
Аваз Охуннинг мазкур енгил ва донишмандона ҳазили кундалик ҳаёт ташвишлари ичида юрган юртдошларимиз юзига яна бир бор самимий табассум улашди.
Сизнингча, Аваз Охуннинг рафиқасига берган ушбу жавоби оилавий тортишувларда энг тўғри ва оқилона йўлми ёки бу шунчаки вазиятдан чиқиб кетиш найрангими? Сиз оилангизда «сенинг ва менинг қариндошларим» баҳсларига қандай барҳам берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва кайфиятни кўтарувчи ушбу ичакўзди ҳангомани барча оилали дўстларингиз ҳамда гуруҳларингизга улашинг!
Изоҳлар 0
…