Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)

·2·Маданият
Аваз Охундан янгиси: Машинада ҳамроҳига айтган латифаси тармоқни «портлатди»! (видео)

Ўзбек қизиқчилик санъатининг ёрқин вакили, ўзининг ҳаётий кузатувларга асосланган нозик ҳажвлари билан халқ меҳрини қозонган Аваз Охун навбатдаги ичакузди ҳангомаси билан ижтимоий тармоқларни ларзага келтирди. Автомашинада кетаётиб ёзиб олинган ва қисқа вақт ичида минглаб фойдаланувчилар томонидан илиқ қарши олинган видеолавҳада сўз устаси кундалик оилавий муносабатларнинг энг нозик жиҳатига ўзгача ёндашди. Ҳамроҳининг «Қани, бир кунлик ҳангомалардан бўлсин» деган таклифига қизиқчи «Бир куни эмас, айнан бугун бўлган воқеа» дея аёлларнинг қариндош-уруғчилик борасидаги анъанавий даъволарини кўтариб чиқди.

Салондаги суҳбатдошига рафиқаси билан бўлган мулоқотни сўзлаб берган Аваз Охун аёлларнинг доимий эътирозларидан бирига — «Сиз ўз қариндошларингиз келганда бошқача, менинг яқинларим келганда эса мутлақо бошқача муомала қиласиз» деган гинасига берган жавобини очиқлади: «Сен унақа ўйлама, дедим. Мен, масалан, ўзимнинг қайнонамдан кўра сенинг қайнонангни кўпроқ яхши кўраман!». Эркакларнинг ўз онасига бўлган чексиз муҳаббатини заргарона қочирим ва донишмандлик билан ифодалаган ушбу ҳозиржавоблик ҳамроҳини мириқиб кулишга мажбур қилди ва тармоқда янги трендга айланди.

Хўш, қизиқчининг ушбу жавоби оилавий баҳсларга нуқта қўювчи мукаммал «найранг»ми, эркаклар нега бу иборани ҳозирданоқ ўз «қуроли»га айлантирмоқда ва Аваз Охуннинг ҳаётий кулгиси нега бу қадар тез оммалашмоқда?

«Аёллар даъвоси, нозик мантиқ ва онага муҳаббат»: Ҳангоманинг 5 та асосий нуқтаси

Аваз Охуннинг автомобилдаги самимий диалогидан келиб чиққан энг муҳим нуқталар:

  • Ҳаётий ва реал мавзу: Қизиқчи ўзбек оилаларида тез-тез учраб турадиган эр-хотин ўртасидаги «сенинг ва менинг қариндошларим» баҳсини нишонга олди;

  • Аёлларнинг классик даъвоси: Рафиқасининг эр фақат ўз яқинларига яхши муомала қилади деган анъанавий эътирозига аниқ ташхис қўйилди;

  • Заргарона сўз ўйини: «Сенинг қайнонанг» жумласи орқали эр аслида ўз онасини назарда тутган ҳолда мукаммал логик чалғитиш ҳосил қилди;

  • Салондаги кутилмаган кулги: Ҳамроҳнинг самимий қаҳқаҳаси латифанинг кутилмаган ва нишонга аниқ урилган финалидан далолат берди;

  • Оммавий муҳокама чақириғи: «Тўғри айтибманми, сизлар нима деб ўйлайсизлар?» деган савол эркаклар ва аёллар ўртасидаги қизғин фикр алмашинувни бошлаб берди.

Оилавий психология ва ҳажв: Аёлнинг даъвоси ва Аваз Охуннинг жавоби қиёси

Ҳангома замиридаги эр-хотин психологик муносабатлари таҳлили:

Мезонлар ва қарашлар

Аёлнинг классик позицияси

Аваз Охуннинг ҳозиржавоб ечими

Баҳснинг бош сабаби

Эрининг қариндошларига кўпроқ эътибор қаратиши

Муросасиз баҳсни нозик ҳазилга буриш

Қўйилган даъво

«Менинг қариндошларимга муомалангиз бошқача»

«Сен умуман унақа деб нотўғри ўйлама»

Танланган жавоб услуби

Ҳиссиёт ва гина-қудуратга асосланган

Мантиқий сўз ўйини ва психологик ҳимоя

Яширин маъно

Тенглик ва кўпроқ эътибор талаб қилиш

«Сенинг қайнонанг» — менинг жондан азиз онам

Якуний таъсир

Эҳтимолий оилавий келишмовчилик

Кулги билан вазиятни юмшатиш ва ютиб чиқиш

Эстрада ва миллий комедия экспертизаси: Нега Аваз Охуннинг ҳажвлари бу қадар тез «вирус»га айланади?

Маданиятшунослар ва ижтимоий тармоқ таҳлилчиларининг хулосалари:

  • Ортиқча ясамаликдан холи жонли муҳит: Саҳнадаги расмий чиқишлар эмас, балки машинада кетаётиб дўсти билан ўртоқлашган оддий гурунг формати томошабинга жуда яқин ва самимий туюлади;

  • Миллий менталитет чегараларини бузмаслик: Аваз Охун қайноналар мавзусини кўтарганда ҳам одоб ва ҳурмат чегараларидан чиқмайди; сўз остида онага бўлган юксак эҳтиромни мантиқий ўйин билан кўрсатиб беради;

  • Эркаклар учун тайёр психологик ечим: Оилавий тортишувларда тўғридан-тўғри қаршилик кўрсатиш ўрнига, айнан шундай енгил ва кинояли жавоблар кескинликни сониялар ичида бартараф этишга ёрдам беради;

  • Ижтимоий тармоқ алгоритмларига мослик: Латифа охирида берилган «Сизлар нима деб ўйлайсизлар?» деган савол мухлисларни изоҳларда ўз оилавий тажрибаларини ёзишга ундайди ва видеонинг тарқалиш тезлигини кескин оширади.

Аваз Охуннинг мазкур енгил ва донишмандона ҳазили кундалик ҳаёт ташвишлари ичида юрган юртдошларимиз юзига яна бир бор самимий табассум улашди.

Сизнингча, Аваз Охуннинг рафиқасига берган ушбу жавоби оилавий тортишувларда энг тўғри ва оқилона йўлми ёки бу шунчаки вазиятдан чиқиб кетиш найрангими? Сиз оилангизда «сенинг ва менинг қариндошларим» баҳсларига қандай барҳам берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва кайфиятни кўтарувчи ушбу ичакўзди ҳангомани барча оилали дўстларингиз ҳамда гуруҳларингизга улашинг!

Аваз ОхунҲангомаларЎзбек комедиясиОилавий муносабатлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Капурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаКапурлар сулоласи тақиқини бузган Карина Капур 46 ёшдаБугун, 10:07Озода Нурсаидова қўшиқ яратилиши ҳақида гапирди: “Кўк жигули” хит бўлишини кутмагандим” (видео)Озода Нурсаидова қўшиқ яратилиши ҳақида гапирди: “Кўк жигули” хит бўлишини кутмагандим” (видео)Кеча, 20:12Тейлор Свифт эрининг тачдаунидан сўнг никоҳ узугини кўрсатди: “Бу — менинг эрим!” (видео)Тейлор Свифт эрининг тачдаунидан сўнг никоҳ узугини кўрсатди: “Бу — менинг эрим!” (видео)Кеча, 19:24Ўзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиЎзбекистон халқ артисти Саида Раметова 69 ёшни қарши олдиКеча, 18:21Турк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиТурк сериаллари юлдузлари Тошкентга келяпти: Пойтахтда Турк киноси кунлари бошланадиКеча, 18:07Таниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатдиТаниқли актёр Ўткир Менглиев қизини узатдиКеча, 17:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Сўз устаси Валижон Шамшиев яна бир бор ота бўлди: 13 фарзанди дунёга келди
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Бошқа исм билан танилган машҳур санъаткорларнинг асл исм-фамилиялари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
Тахаллуси билан машҳур бўлган санъаткорларнинг асл исмлари
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
«Аллоҳга қарши чиқолмайман»: Муниса Ризаева ўғли Алекснинг санъаткор бўлиши ҳақида...
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
BTS аъзоси Жунгкоок бемор болалар учун 8,6 млрд сўм хайрия қилди
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ