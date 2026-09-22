Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилинди

·0·Ўзбекистон
Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилинди

Ўзбекистон ва Россия раҳбарлари 21 сентябрь куни телефон орқали мулоқот қилиб, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилди. Суҳбат давомида яқин истиқболдаги икки томонлама ва кўп томонлама тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 21 сентябрь куни Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди.

Суҳбатда икки мамлакат ўртасидаги олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш, шунингдек, Ўзбекистон — Россия стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий матбуот хизмати хабар берди.

Мирзиёев Путинни Россиядаги сайловлар муносабати билан табриклади

Телефон мулоқоти аввалида Шавкат Мирзиёев Россия етакчисини Давлат думасига сайлов муваффақиятли ўтказилгани билан самимий табриклади.

Ўзбекистон Президенти Россия парламентининг янги таркибига самарали ва натижадор фаолият тилади.

Шу тариқа, мулоқотда нафақат икки давлат ўртасидаги алоқаларнинг жорий ҳолати, балки юқори даражада эришилган келишувларни амалий жиҳатдан давом эттириш билан боғлиқ масалалар ҳам кун тартибида бўлди.

Ўзбекистон — Россия муносабатларини янада мустаҳкамлаш масаласи кўрилди

Расмий маълумотга кўра, томонлар Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилган. Бу жараён олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида кўриб чиқилган.

Сўнгги ойларда икки давлат раҳбарлари ўртасидаги мулоқотларда ҳам икки томонлама муносабатларнинг турли йўналишларини ривожлантириш масалалари мунтазам муҳокама қилинмоқда. Масалан, 31 август куни Бишкекда бўлиб ўтган учрашувда ҳам Ўзбекистон — Россия стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилган.

Ҳукуматлараро комиссия йиғилишига эътибор қаратилди

21 сентябрь куниги телефон мулоқотида амалий ҳамкорлик механизмлари ҳам алоҳида тилга олинди. Хусусан, Ўзбекистон ва Россия Ҳукуматлараро комиссиясининг навбатдаги йиғилишини натижадор ўтказиш муҳимлиги қайд этилди.

Бундай формат икки мамлакат ўртасида юқори даражада эришилган келишувларни амалий лойиҳалар ва ҳамкорлик йўналишларига айлантиришда муҳим механизмлардан бири ҳисобланади.

Шунингдек, Ҳудудлар кенгашининг навбатдаги йиғилишига ҳам тайёргарлик масаласи муҳокама қилинди. Бу эса Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги алоқалар нафақат марказий ҳукуматлар даражасида, балки ҳудудлар ўртасида ҳам ривожлантирилаётганини кўрсатади.

Россияда Ўзбекистон маданияти кунлари ўтказилади

Мулоқотда маданий-гуманитар ҳамкорликка ҳам эътибор қаратилди.

Томонлар Россияда Ўзбекистон маданияти кунларини натижадор тарзда ўтказиш муҳимлигини таъкидлади.

Маданият кунлари икки мамлакат халқлари ўртасидаги маданий алоқаларни янада кенгайтириш, миллий санъат ва маданий меросни намойиш этиш учун муҳим майдонлардан бири бўлиши кутилмоқда.

Олдинда икки ва кўп томонлама тадбирлар бор

Телефон мулоқотининг яна бир муҳим жиҳати — томонлар бўлажак тадбирлар режасини ҳам кўриб чиққанидир.

Расмий хабарда Ўзбекистон ва Россия раҳбарлари икки томонлама ҳамда кўп томонлама тадбирлар режаси юзасидан фикр алмашгани қайд этилган.

Демак, 21 сентябрь кунги мулоқот фақат жорий масалалар билан чекланмаган. Унда икки давлат ўртасидаги кейинги ҳамкорлик кун тартибининг асосий йўналишлари ҳам муҳокама қилинган.

Ўзбекистон — Россия муносабатларида навбатдаги босқич

Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги алоқаларда сиёсий мулоқот билан бир қаторда савдо-иқтисодий, саноат, энергетика, транспорт, ҳудудлараро ва маданий-гуманитар ҳамкорлик йўналишлари ҳам муҳим ўрин тутади.

Масалан, 2026 йил май ойидаги телефон мулоқотида икки давлат раҳбарлари товар айирбошлаш ҳажми йил бошидан буён 23 фоизга ошганини, саноат, энергетика, транспорт ва бошқа соҳаларда кооперация лойиҳалари амалга оширилаётганини қайд этган эди.

Июнь ойида Санкт-Петербургдаги учрашувда эса йил бошидан буён товар айирбошлаш ҳажми 20 фоизга ошгани маълум қилинган.

Шу нуқтаи назардан қараганда, 21 сентябрь кунги телефон мулоқоти икки давлат ўртасида аввал эришилган келишувларни амалга ошириш ва янги тадбирлар режасини шакллантириш жараёнининг навбатдаги қисми бўлди.

Энг муҳими, томонлар мулоқот давомида стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, ҳукуматлараро ва ҳудудлараро ҳамкорлик механизмларини самарали ишлатиш, маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш ҳамда бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирларга тайёргарлик кўриш масалаларини бир нуқтада бирлаштирди.

Шундай қилиб, Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путиннинг навбатдаги телефон мулоқоти Ўзбекистон — Россия муносабатларининг кейинги кун тартибида амалий ҳамкорлик, ҳудудлараро алоқалар ва маданий-гуманитар лойиҳалар муҳим ўрин тутишини кўрсатди.

Шавкат МирзиёевВладимир ПутинЎзбекистон-Россия стратегик шерикликМаданият кунлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Саида Мирзиёева БМТ бош котиби билан учрашди: қандай масалалар муҳокама қилинди?Бугун, 11:03Қарздорларга СИ қўнғироқ қилади: Ўзбекистон бўйлаб AI Call-маркази ишга туширилмоқдаҚарздорларга СИ қўнғироқ қилади: Ўзбекистон бўйлаб AI Call-маркази ишга туширилмоқдаКеча, 17:39Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?Ҳафта давомида Ўзбекистонда об-ҳаво қандай бўлади?Кеча, 16:02Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)Тошкентда тирбандликка янги зарба: 5 кмлик йўлда «Яшил тўлқин» ишга туширилди (видео)Кеча, 08:53«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи«Олис овулдан 50 минг долларлик мукофотгача»: Президентни тўлқинлантирган ўқитувчи20.09, 17:15«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)«Ҳокимнинг қарор ўқишга тоқати йўқ»: Президент раҳбарларга кескин талаб қўйди (видео)20.09, 13:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
Кредит олганларга муҳим хушхабар: қатъий тақиқ жорий этилмоқда!
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
«Ўн йил бўлибди, полковник унвони берайлик!»: Президент билан кутилмаган самимий суҳбат
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Мустақиллик байрамида ўзбекистонликлар неча кун дам олади?
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Қашқадарёда кутилмаганда қор ёғди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Икки муҳим тайинлов: Самандар Садуллаев ва Пўлат Бобожоновга янги масъулият юкланди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўзбекистонда ҳарорат кескин тушиб, ёмғир ва сел хавфи эълон қилинди
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
Ўқитувчиларга 1 октябрда қанча мукофот берилиши кутилмоқда?
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади
McDonald’s Ўзбекистонга кириб келмоқда: Тошкентда илк ресторан очилади