Мирзиёев ва Путин телефон орқали мулоқот қилди: муҳим масалалар муҳокама қилинди
Ўзбекистон ва Россия раҳбарлари 21 сентябрь куни телефон орқали мулоқот қилиб, стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалаларини муҳокама қилди. Суҳбат давомида яқин истиқболдаги икки томонлама ва кўп томонлама тадбирлар режаси ҳам кўриб чиқилди.
Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев 21 сентябрь куни Россия Федерацияси Президенти Владимир Путин билан телефон орқали мулоқот қилди.
Суҳбатда икки мамлакат ўртасидаги олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш, шунингдек, Ўзбекистон — Россия стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Президентининг расмий матбуот хизмати хабар берди.
Мирзиёев Путинни Россиядаги сайловлар муносабати билан табриклади
Телефон мулоқоти аввалида Шавкат Мирзиёев Россия етакчисини Давлат думасига сайлов муваффақиятли ўтказилгани билан самимий табриклади.
Ўзбекистон Президенти Россия парламентининг янги таркибига самарали ва натижадор фаолият тилади.
Шу тариқа, мулоқотда нафақат икки давлат ўртасидаги алоқаларнинг жорий ҳолати, балки юқори даражада эришилган келишувларни амалий жиҳатдан давом эттириш билан боғлиқ масалалар ҳам кун тартибида бўлди.
Ўзбекистон — Россия муносабатларини янада мустаҳкамлаш масаласи кўрилди
Расмий маълумотга кўра, томонлар Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги стратегик шериклик ҳамда иттифоқчилик муносабатларини янада ривожлантириш масалаларини муҳокама қилган. Бу жараён олий даражада эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида кўриб чиқилган.
Сўнгги ойларда икки давлат раҳбарлари ўртасидаги мулоқотларда ҳам икки томонлама муносабатларнинг турли йўналишларини ривожлантириш масалалари мунтазам муҳокама қилинмоқда. Масалан, 31 август куни Бишкекда бўлиб ўтган учрашувда ҳам Ўзбекистон — Россия стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини кенгайтириш масалалари кўриб чиқилган.
Ҳукуматлараро комиссия йиғилишига эътибор қаратилди
21 сентябрь куниги телефон мулоқотида амалий ҳамкорлик механизмлари ҳам алоҳида тилга олинди. Хусусан, Ўзбекистон ва Россия Ҳукуматлараро комиссиясининг навбатдаги йиғилишини натижадор ўтказиш муҳимлиги қайд этилди.
Бундай формат икки мамлакат ўртасида юқори даражада эришилган келишувларни амалий лойиҳалар ва ҳамкорлик йўналишларига айлантиришда муҳим механизмлардан бири ҳисобланади.
Шунингдек, Ҳудудлар кенгашининг навбатдаги йиғилишига ҳам тайёргарлик масаласи муҳокама қилинди. Бу эса Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги алоқалар нафақат марказий ҳукуматлар даражасида, балки ҳудудлар ўртасида ҳам ривожлантирилаётганини кўрсатади.
Россияда Ўзбекистон маданияти кунлари ўтказилади
Мулоқотда маданий-гуманитар ҳамкорликка ҳам эътибор қаратилди.
Томонлар Россияда Ўзбекистон маданияти кунларини натижадор тарзда ўтказиш муҳимлигини таъкидлади.
Маданият кунлари икки мамлакат халқлари ўртасидаги маданий алоқаларни янада кенгайтириш, миллий санъат ва маданий меросни намойиш этиш учун муҳим майдонлардан бири бўлиши кутилмоқда.
Олдинда икки ва кўп томонлама тадбирлар бор
Телефон мулоқотининг яна бир муҳим жиҳати — томонлар бўлажак тадбирлар режасини ҳам кўриб чиққанидир.
Расмий хабарда Ўзбекистон ва Россия раҳбарлари икки томонлама ҳамда кўп томонлама тадбирлар режаси юзасидан фикр алмашгани қайд этилган.
Демак, 21 сентябрь кунги мулоқот фақат жорий масалалар билан чекланмаган. Унда икки давлат ўртасидаги кейинги ҳамкорлик кун тартибининг асосий йўналишлари ҳам муҳокама қилинган.
Ўзбекистон — Россия муносабатларида навбатдаги босқич
Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги алоқаларда сиёсий мулоқот билан бир қаторда савдо-иқтисодий, саноат, энергетика, транспорт, ҳудудлараро ва маданий-гуманитар ҳамкорлик йўналишлари ҳам муҳим ўрин тутади.
Масалан, 2026 йил май ойидаги телефон мулоқотида икки давлат раҳбарлари товар айирбошлаш ҳажми йил бошидан буён 23 фоизга ошганини, саноат, энергетика, транспорт ва бошқа соҳаларда кооперация лойиҳалари амалга оширилаётганини қайд этган эди.
Июнь ойида Санкт-Петербургдаги учрашувда эса йил бошидан буён товар айирбошлаш ҳажми 20 фоизга ошгани маълум қилинган.
Шу нуқтаи назардан қараганда, 21 сентябрь кунги телефон мулоқоти икки давлат ўртасида аввал эришилган келишувларни амалга ошириш ва янги тадбирлар режасини шакллантириш жараёнининг навбатдаги қисми бўлди.
Энг муҳими, томонлар мулоқот давомида стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада мустаҳкамлаш, ҳукуматлараро ва ҳудудлараро ҳамкорлик механизмларини самарали ишлатиш, маданий-гуманитар алоқаларни кенгайтириш ҳамда бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирларга тайёргарлик кўриш масалаларини бир нуқтада бирлаштирди.
Шундай қилиб, Шавкат Мирзиёев ва Владимир Путиннинг навбатдаги телефон мулоқоти Ўзбекистон — Россия муносабатларининг кейинги кун тартибида амалий ҳамкорлик, ҳудудлараро алоқалар ва маданий-гуманитар лойиҳалар муҳим ўрин тутишини кўрсатди.
Изоҳлар 0
…