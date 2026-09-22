"Ўзбек Мессиси" пайдо бўлди: дўппи кийган эркак ижтимоий тармоқни ҳайратда қолдирди (видео)
Ижтимоий тармоқларда Лионел Мессига жуда ўхшаш эркакнинг видеоси тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамага сабаб бўлди. Айниқса, унинг ўзбек мусиқаси садолари остида рақсга тушгани ва бошида дўппи бўлгани эътиборни янада кучайтирди.
Видеодаги эркакнинг ташқи қиёфаси машҳур аргентиналик футболчига ўхшаши билан ажралиб туради. Айниқса, айрим ракурсларда унинг юз тузилиши ва умумий кўриниши Лионел Мессини эслатади.
Шу сабаб ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари уни ҳазил тариқасида "ўзбек Мессиси" деб атай бошлади.
Видеонинг яна бир қизиқ жиҳати — эркакнинг ўзбек дўпписини кийиб, миллий мусиқа садолари остида рақсга тушгани.
Бу ноодатий уйғунлик фойдаланувчиларда қизиқиш уйғотиб, видеонинг кенг тарқалишига сабаб бўлган.
Изоҳлар 0
…