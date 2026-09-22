Ўқувчилар мактабга эшакда қатнаяпти: Самарқанддаги ҳолатга изоҳ берилди

·1·Жамият
Ўқувчилар мактабга эшакда қатнаяпти: Самарқанддаги ҳолатга изоҳ берилди

Ижтимоий тармоқларда Самарқандда ўқувчилар эшак миниб мактабга кетаётгани акс этган видео тарқалиб, турли саволларга сабаб бўлди. Ҳолат юзасидан вилоят Мактабгача ва мактаб таълими бошқармаси изоҳ берди.

Маълум қилинишича, видео Каттақўрғон тумани марказидан 40 километр узоқликдаги Бургансой маҳалласининг Олмосувон қишлоғида олинган.

Тасвирларда ўқувчиларнинг мактаб томон эшак миниб кетаётгани кўринади. Дастлаб бу ҳолат кўпчилик учун ноодатий туюлган бўлса-да, ҳудуднинг географик шароити бунга ойдинлик киритади.

Гап мактабда эмас, ҳудуднинг ўзига хос шароитида: қишлоқ тоғли ҳудудда жойлашган ва ички йўлларнинг катта қисми сўқмоқлардан иборат. Олмосувон қишлоғи Қўшработ тумани билан чегарадош бўлиб, бу ерда қишлоқлар бир-биридан анча узоқда жойлашган.

Шу сабаб маҳаллий аҳоли кундалик қатновда турли уловлардан фойдаланади. Айрим ўқувчилар ҳам мактабга бориб-келишда эшакдан фойдаланмоқда. Демак, ижтимоий тармоқларда тарқалган видео ортида мактабдаги ноодатий тартиб эмас, ҳудуднинг тоғли ва мураккаб йўл шароити турибди.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Намангандаги боғчада 5 ёшли тарбияланувчига зўравонлик қилингани айтилмоқдаНамангандаги боғчада 5 ёшли тарбияланувчига зўравонлик қилингани айтилмоқдаБугун, 17:38«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)«Оилавий аламни товони»: Тошкентда Spark ҳайдовчиси BYD’ни атайлаб пачоқлади (видео)Бугун, 16:53"3 кунда даволаймиз": тиббий хизматлар рекламасидаги ваъдаларга огоҳлантириш берилди"3 кунда даволаймиз": тиббий хизматлар рекламасидаги ваъдаларга огоҳлантириш берилдиБугун, 13:26ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)ДХХ Чирчиқдаги ижара уйда яширин нарколаборатория очган 4 йигитни қўлга олди (видео)Бугун, 09:11Наманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалдиНаманганда эрини ўлдириш учун қотил ёллаган аёл ва унинг жазмани 8,5 йилга қамалдиКеча, 19:37Фуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиФуқаронинг Дубайдан яширин бойлик олиб кириш режаси Тошкент аэропортида барбод бўлдиКеча, 17:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Фарғонада ноодатий манзара: юзлаб тирик балиқ йўлга сочилди
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Ўзбекистонда ноодатий онлайн тўй ўтказилди: келин-куёв АҚШдан туриб маросимда қатнашди
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Оила қуриш учун идеал ёш нечада? Қизлар ва йигитлар учун мослашиш формуласи
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Қидирув ҳаракатлари давом этмоқда
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
Чорсуда қўшиқ куйлаб пул сўраган бола Миллий гвардия ходимлари томонидан олиб кетилди
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ