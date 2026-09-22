Афра Сарачўғли билан боғлиқ ишда янги бурилиш: актриса илк бор гиёҳванд моддалар бўйича муносабат билдирди
Туркияда машҳур шахсларга нисбатан олиб борилаётган гиёҳванд моддалар бўйича тергов доирасида актриса Афра Сарачўғлу ҳақида ҳам қўлга олиш қарори чиқарилгани хабар қилинди.
Актриса хабарни чет элда эшитган
Афра Сарачўғлу мазкур хабарни чет элда бўлган вақтида билганини маълум қилди. Актрисанинг сўзларига кўра, унинг хорижга сафари аввалдан режалаштирилган иш сафари бўлган.
Сарачўғлу Туркияга қайтиб, тергов доирасида кўрсатма беришини билдирди. Актриса вазиятга аниқлик киритиш учун энг қисқа муддатда Туркияга қайтишини айтди. Шунингдек, у тергов доирасида кўрсатма беришга тайёрлигини маълум қилган.
Сарачўғлу вазият тез орада ойдинлашишига ишончи комил эканини таъкидлади.
Ҳозирча мазкур хабар тергов доирасидаги жараён сифатида тилга олинмоқда. Актрисанинг ўзи эса Туркияга қайтиб, тегишли органларга кўрсатма беришини билдирган.
Изоҳлар 0
…