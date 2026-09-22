IBF чемпиони Хрговичнинг Санчес билан жанги эълон қилинди: Жалоловга навбат қачон?
Профессионал бокснинг супероғир вазн тоифасидаги чемпионлик камарлари атрофида ҳал қилувчи ҳаракатлар бошланди. Таниқли британиялик промоутер Фрэнк Уоррен ўзининг асосий мижозларидан бири, оғир вазнда IBF янги жаҳон чемпиони Филип Хрговичнинг келгуси режалари ва мажбурий ҳимоя жанги тафсилотларини ошкор қилди. Boxing Scene нашри тарқатган маълумотларга кўра, хорватиялик камар эгаси жорий йилда бошқа рингга кўтарилмайди, бироқ 2027 йил бошида мажбурий даъвогар кубалик Фрэнк Санчесга қарши чемпионлик унвонини ҳимоя қилади.
Промоутер илгари ушбу жангни кечиктириш учун Санчеснинг жамоасига катта миқдорда товон пули («step-aside money») тўланганини очиқ тан олди: «Хргович бу йил рингга чиқмайди, лекин келаси йилнинг бошида жанг қилади. Биз буни ташкил қиламиз. Филип айни пайтда Фрэнк Санчесга қарши беллашиши керак. Бу унинг мажбурий ҳимояси ва биз мазкур тўқнашувга розилик берганмиз. Аввалроқ Санчесга вақтинча четга чекиниши учун катта миқдорда пул ҳам тўлаган эдик».
Эслатиб ўтамиз, Хргович 2026 йил 29 август куни Британиянинг ёш юлдузи Мозес Итаумани 9-раундда техник нокаутга учратиб, вакант қолган IBF камарини қўлга киритган эди. Ушбу дивизионда IBF рейтингининг 4-поғонасида келаётган икки карра Олимпиада чемпиони Баҳодир Жалолов эса 17 октябрь куни британиялик Соломон Дакресга қарши ўта муҳим саралаш жангини ўтказади.
Хўш, Хргович кубалик «Флеш» лақабли Санчеснинг мудофаасини ёриб ўта оладими, Баҳодир Жалолов октябрдаги ғалабадан сўнг чемпионлик жангига расмий 1-рақамли даъвогарга айланадими ва ўзбек «Катта одами» IBF тахтига қачон кўтарилади?
«Товон пули, Санчес билан дедлайн ва Жалоловнинг қадами»: Вазндаги 5 та асосий нуқта
Супероғир вазн элитасида кутилаётган воқеаларнинг энг муҳим жиҳатлари:
Хргович 2027 йил бошида қайтади: Хорватиялик IBF чемпиони 2026 йил охиригача ҳордиқ чиқаради ва келгуси йил бошида октагонга тушади;
Мажбурий ҳимоя — Фрэнк Санчес: IBF ташкилотининг расмий талаби билан Хргович камарини кубалик хавфли нокаутчига қарши ҳимоя қилишга мажбур;
Санчесга тўланган катта пуллар: Фрэнк Уоррен Хрговичнинг Итаумага қарши чемпионлик жангини уюштириш учун Санчесга вақтинча четга чиқиб туриши учун компенсация тўланганини тасдиқлади;
Итауманинг қулаши: 29 августда 9-раундда техник нокаутга учраган британ юлдузи камарни Хрговичга топширишга мажбур бўлган эди;
Баҳодир Жалолов эшик қоқмоқда: IBF рейтингида 4-ўринда бораётган ҳамюртимиз 17 октябрь куни Соломон Дакресни мағлуб этса, ушбу чемпионлик пойгасининг энг асосий фаворитига айланади.
Супероғир вазндаги IBF тахти: Чемпион ва даъвогарлар таққоси
IBF рейтингининг юқори чўққисидаги кучлар баланси:
Кўрсаткичлар ва мезонлар
Филип Хргович (Амалдаги IBF чемпиони)
Фрэнк Санчес (Расмий мажбурий даъвогар)
Баҳодир Жалолов (IBF 4-ўрин эгаси)
Фуқаролиги
Хорватия
Куба
Ўзбекистон
Лақаби
«El Animal» (Йиртқич)
«The Cuban Flash»
«Big Uzbek» (Катта ўзбек)
Мақоми
Жаҳон чемпиони (Итаумани ютган)
Расмий 1-рақамли даъвогар
Олимпия чемпиони, ТОП-4 даъвогар
Кейинги жанг вақти
2027 йил боши
2027 йил боши (Хрговичга қарши)
2026 йил 17 октябрь (Дакресга қарши)
Промоутери
Фрэнк Уоррен (Queensberry)
Premier Boxing Champions / PBC
Top Rank / саудиялик ҳамкорлар
Стратегик вазифаси
Камарни муваффақиятли ҳимоя қилиш
Товон пулидан сўнг чемпион бўлиш
Дакресни енгиб, финал даъвогари бўлиш
Профессионал бокс экспертизаси: Нега бу занжир Баҳодир Жалолов учун энг катта имконият?
Халқаро бокс шарҳловчилари ва инсайдерларининг таҳлилий хулосалари:
«Товон пули» тактикасининг тугаши: Хргович жамоаси Санчесга пул тўлаб вақт ютган эди, аммо IBF регламенти иккинчи бор бундай сунъий кечиктиришга йўл қўймайди; чемпионлик жанги 2027 йил бошида ўтиши шарт, бу эса вазндаги сунъий тўсиқларни олиб ташлайди;
Жалоловнинг 17 октябрдаги трамплини: Баҳодир Жалоловнинг британиялик Соломон Дакресга қарши жанги шунчаки рейтинг баҳси эмас; ғалаба ҳамюртимизни IBF даъвогарлик жадвалида 2-ёки 1-ўринга кўтаради ва Хргович — Санчес жанги ғолиби билан рўбарў қилади;
Хргович ва Санчес стиллари тўқнашуви: Хргович кучли жисмоний босим ва оғир кроссларга таянади, кубалик Санчес эса мактаб кўрган классик ҳимоя ва чапқай ҳаракатларга эга; уларнинг жанги 12 раундга чўзилиб, ҳар икки боксчини ҳам жисмонан қаттиқ силласини қуритиши мумкин;
Ўзбек оғир вазнининг тарихий лаҳзаси: Руслан Чагаевдан кейин профессионал бокснинг супероғир дивизионида камарга яқин келган Баҳодир Жалолов ўз габаритлари, чап қўл зарбаси ва олимпия ҳаракатчанлиги билан ҳам Хргович, ҳам Санчес учун енгиб бўлмас муаммо ҳисобланади.
Фрэнк Уоррен томонидан эълон қилинган мазкур келишув 2027 йил бошида оғир вазнда чемпионлик камари учун муросасиз курашни бошлаб беради ва бу жанг ўзбек бокси тарихига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатади.
Сизнингча, Филип Хргович ва кубалик Фрэнк Санчес ўртасидаги тўқнашувда ким ғолиб чиқади? Баҳодир Жалолов 17 октябрда Соломон Дакресни нокаутга учратиб, 2027 йилда ушбу камарга мутлақ эгалик қила оладими? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ўзбек спорти келажагига оид ушбу қайноқ таҳлилни барча бокс ихлосмандларига улашинг!
Изоҳлар 0
…