Икки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юборди

·0·Дунё
Икки ёшли қизча 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юборди

Россиянинг Москва шаҳрида икки ёшли қизча бир вақтнинг ўзида 250 дан ортиқ магнит шарчани ютиб юборди. Морозов болалар шифохонаси шифокорлари уларни муваффақиятли олиб ташлади. Бу ҳақда «Фонтанка» хабар берди.

Қайд этилишича, ота-онаси қизчасини кучли йўтал сабаб шифохонага олиб келган. Текширув, жумладан, рентген текшируви давомида унинг ошқозонида кўплаб бегона жисмлар борлиги аниқланган. Маълум бўлишича, бола магнит шарчаларни ютиб юборган.

Шифокорлар бундай магнитлар бола организми учун жиддий хавф туғдиришини таъкидлаган. Улар ошқозондан ичакка ўтиб, ичак деворлари орқали бир-бирига тортилиши мумкин. Бу эса ичак деворларининг шикастланиши, тешилиш ва оғир яллиғланишга олиб келиши эҳтимолини оширади. Шу сабабли шифокорлар зудлик билан муолажага киришган.

Дастлаб жарроҳлар кичик кесмалар орқали киритилган камера ёрдамида қизчанинг ичакларини текширган. Ичаклар шикастланмаганига ишонч ҳосил қилингач, шифокорлар махсус эндоскопик асбоблар ёрдамида қизилўнгач орқали ошқозондаги магнитларнинг барчасини олиб ташлаган.

Операция муваффақиятли ўтган. Ҳозир қизчанинг аҳволи яхши экани ва у тез орада шифохонадан чиқарилиши кутилаётгани маълум қилинган.

Морозов болалар шифохонасиФонтанкаМагнит шарчаларни ютиб юборган қизчаМосква
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Оқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлариОқ уйда Си Цзиньпин шарафига тантанали зиёфат — кўтарилган тарихий қадаҳ сўзлари25 сентябр 07:59Олимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлдиОлимлар пашша миясини масофадан бошқаришга муваффақ бўлди12 сентябр 11:43Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?Қуёшда кучли портлаш юз берди: Қуёш сиртидаги кучли чақнаш Ерга қандай таъсир қилади?6 октябр 08:36Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин Олимлар хавотирда: Қуёш исталган дақиқада кучли портлаши мумкин 1 июл 10:14Ерни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқдаЕрни кучли магнит бўрони қамраб олди: олимлар огоҳлантирмоқда4 июл 19:04АҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилдиАҚШда Дональд Трамп акс этган 1 долларлик танга муомалага чиқарилди5 сентябр 12:06
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Келинга 52 килограмм олтин тақилди: тўй текширила бошланди
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Қорақалпоғистонда 4 тонна олтин топилди: энг қизиғи, ҳудуднинг 80 фоизи ҳали ўрганилмаган
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Уйда боқилган улкан питон болани ютиб юбордими? Ветнамдаги хабарлар ваҳимага сабаб бўлди
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Ернинг айланиши тезлашди: дунёда вақт тизими ўзгариши мумкин
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Икки ҳафталик ҳўтикча йўқолди ва эртаси куни даҳшатли ҳолда топилди
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Японияда 90 дақиқа ухлаган иштирокчи $14 минг олади
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
Ўғлини сақлаб қолиш учун уйида дори тайёрлаган ота
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?
436 килолик покистонлик эркак қандай яшайди?